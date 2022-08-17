أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 17-8-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء اختتام جلسة التداول، على صعود قوى للمؤشر الرئيسى، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، بحجم تداولات 1.87 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 2.18% عند 10058 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.55%، ليسجل 2161 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.99% مسجلًا 3095 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.87 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 73 سهمًا من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط 57، وبقي 62 دون تغير

أخبار البورصة المصرية.. دومتي تحدد 20 يوم عمل أمام حملة الأسهم لتسجيل أوامر البيع

وشهدت أخبار البورصة إعلان تحالف مستثمرى شركة «Expedition Investment» عن تحديد عشرين يوم عمل أمام حمَلة الأسهم في شركة الصناعات الغذائية العربية- دومتي، لتسجيل أوامر البيع ضمن عرض الشراء المقدَّم على 34% من أسهم الشركة.

وأظهرت نشرة استحواذ دومتي المنشورة بجريدة المال بعدد 17 أغسطس الحالي استمرار فترة سريان العرض، بداية من جلسة 18 أغسطس حتى 14 سبتمبر المقبل.

وأبدت هيئة الرقابة المالية، أمس الثلاثاء (16 أغسطس)، موافقتها على نشر عرض الاستحواذ المقدم من تحالف مستثمرى شركة «Expedition Investment» لشراء 34% من أسهم دومتي بقيمة إجمالية 481 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت هيئة الرقابة المالية، في بيان تفصيلي للبورصة، إن موافقتها على نشر عرض الشراء لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

كما ألزمت الهيئة شركة «Expedition Investment» بنشر عرض الاستحواذ خلال يومين من صدور الموافقة (16 أغسطس)،

على أن تبدأ فترة سريان العرض فى اليوم التالى للنشر ولمدة عشرين يوم عمل، على أن تقوم الشركة بتنفيذ عمليات الشراء للأسهم المستجيبة في غضون خمسة أيام كحد أقصى من انتهاء العرض.

أخبار البورصة المصرية.. بالم هيلز تقفز بمبيعاتها إلى 10.7 مليار جنيه في 6 أشهر

ياسين منصور بالم هيلز

كما أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير ارتفاع مبيعاتها إلى 10.7مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة نمو 38% عن المحقق خلال الفترة المقارنة من 2021.

وقالت بالم هيلز، فى إفصاح تفسيري مرسل للبورصة، الأربعاء، إن تحقيق هذه المبيعات جاء بفضل زيادة أسعار البيع مصحوبًا بنمو عدد الوحدات المباعة خلال النصف الأول بنسبة 33%.

وبلغ عدد الوحدات المبيعة، خلال النصف المنتهى يونيو الماضى، حوالى 1872 وحدة، مقارنة مع 1408 وحدات خلال النصف المقارن من 2021.

وجاء أغلب المبيعات من مشروع بادية الذى قفزت مبيعاته بنسبة 144% عبر بيع 677 وحدة بقيمة 3.1 مليار جنيه، مقارنة مع بيع 357 وحدة، خلال العام السابق، بقيمة 1.2 مليار جنيه تقريبًا.

بينما شهد مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة- ثانى أكبر مشروع للشركة- تضاعف مبيعاته هو الآخر بنسبة 209% ليسجل 2.3 مليار جنيه، مقارنة مع نحو 1.1 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2021.

أخبار البورصة.. ايكون للصناعات الهندسية تسجل إيرادات بقيمة 1.06 مليار جنيه في 6 أشهر

كما أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير” “ايكون”، ارتفاع إيراداتها إلى 1.06 مليار جنيه خلال النصف المنتهى يونيو 2022، مقارنة مع إيرادات بلغت مليار جنيه تقريبًا خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم ايكون المجمعة المرسلة للبورصة، ارتفاع تكلفة النشاط إلى 758.7 مليون جنيه، خلال النصف المذكور، مقارنة بتكلفة بلغت 715.8 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2021.

فيما تراجع صافى الربح المجمع إلى 72.2 مليون جنيه، خلال الربع المذكور، مقارنة مع 91.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

بينما ارتفع صافى الربح المستقل للشركة الأم إلى 16.6مليون جنيه، خلال النصف المذكور، مقارنة بصافى ربح بلغ 12.4 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2021، وفقًا للقوائم المالية المستقلة المرسلة للبورصة بالتوازي.

وأظهرت نتائج أعمال ربعية سابقة ارتفاع إيرادات الشركة إلى 592 مليون جنيه، خلال الربع الأول المنتهى مارس 2022، مقارنة مع إيرادات بلغت 458 مليون جنيه خلال 2021.