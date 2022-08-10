أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 10-8-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح لمؤشراتها رغم تنفيذ سلسلة استحواذات سعودية على أسهم أربع شركات مدرجة بقيمة 25 مليار جنيه تقريبًا.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.03% عند 9965 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.76%، ليسجل 2013 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.5% مسجلًا 2932 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 20.9 مليار جنيه تقريبًا، واتجه العرب للشراء، بينما اتجه المصريون والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 67 سهمًا من إجمالي 193 متداولة، بينما هبط 63، وبقي 63 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية : صندوق الاستثمارات السعودي يشتري حصصًا في 4 شركات بقيمة 25 مليار جنيه

وأعلنت البورصة، صباح الجلسة، تنفيذ صندوق الاستثمارات العامة السعودى عمليات شراء لحصص مختلفة فى أربع شركات مدرجة بقيمة 25 مليار جنيه، ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبًا.

وأظهرت البيانات المنشورة على شاشة التداول بالبورصة تنفيذ هذه العمليات عبر آلية صفقات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الصفقات جرى تنفيذها على أسهم شركات: إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وكشف بيان أول تنفيذ صفقة على 462.2 مليون سهم فى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة إجمالية 7.49 مليار جنيه،

بينما جرى تنفيذ صفقة مماثلة على 250.1 مليون سهم في أبو قير للأسمدة بقيمة 7.27 مليار جنيه، وفقًا لبيانٍ ثان.

كما أظهر بيان ثالث منشور على الشاشة تنفيذ صفقة على 57.2 مليون سهم فى مصر لإنتاج الأسمدة موبكو بقيمة 7.1 مليار جنيه،

بينما أظهر البيان الأخير تنفيذ صفقة على 297.9 مليون سهم فى الإسكندرية لتداول الحاويات بقيمة 3 مليارات تقريبًا.

أخبار البورصة المصرية.. سايباد تشعل المنافسة على «باكين» برفع الاستحواذ إلى 18.75 جنيه للسهم

كما أعلنت شركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية، تلقّيها خطابًا من شركة سايباد للاستثمار الصناعي برفع نطاق عرض الاستحواذ المقدم عليها إلى 18.75 جنيه للسهم.

وقالت باكين للبويات، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن هذا الخطاب وصل إليها بتاريخ 9 أغسطس عبر البريد الإلكتروني للشركة في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويزيد هذا السعر عن العرض المقدم فى السابق بقيمة 2.25 جنيه، بينما يزيد بقيمة 25 قرشًا عن العرض المنافس المقدَّم من الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس).

وتقول “سايباد” إن سعر عرضها (بعد التعديل) يزيد بنسبة 8.4% إلى 23.2% عن متوسط إغلاق السهم فى البورصة المصرية، خلال ثلاثة الأشهر الماضية، حيث بلغ المتوسط (15.22 جنيه للسهم).

وأكدت “سايباد”، فى خطابها إلى الشركة، استعدادها لإبرام اتفاقية سرية تمهيدًا لبدء الفحص النافي للجهالة بغرض إتمام عملية الاستحواذ وتحديد السعر النهائي.

أخبار البورصة.. النساجون الشرقيون تقبل عرضًا لشراء كامل استثماراتها في الصين

كذلك أعلن مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد موافقته على عرض مقدم لشراء شركة تابعة في الصين، في إطار خطة التخارج من استثمارات الشركة القائمة هناك.

وقالت النساجون الشرقيون، في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، الأربعاء، إن هذا العرض مقدم للاستحواذ على كامل حصتها في شركة النساجون الشرقيون الصين، وسيجري الإفصاح عن تفاصيله فور إتمام عملية البيع.

كان مجلس إدارة الشركة قد وافق، في 8 ديسمبر الماضي، على دراسة بيع أو تصفية شركة “الصين “التابعة بناء على نتائج أعمالها خلال الفترة المقبلة.

وفوَّضت الشركة الإدارة التنفيذية ساعتها في دراسة موقف شركة النساجون الشرقيون الصين وعرض نتائجها على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار نهائي بشأنها في حينه، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

وقالت النساجون، في إفصاح سابق (16 فبراير 2020)، إن شركتها التابعة “Ow china ” العاملة بمنطقة Tianjin الصناعية بالصين لا تسهم إلا بنسبة 1% من إيرادتها.

ونوهت الشركة بأن الصين منافس رئيسي لها فى عدة أسواق تصديرية، خاصة في مجال السجاد المطبوع وغير المنسوج، والذي يمثل حوالي 20% من مبيعات النساجون.

كما أشارت إلى أن نسبة المواد الخام التي تستودرها من الصين تصل إلى 5% من إجمالي الواردات الخام المستوردة.