أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 3-8-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، بحجم تداولات 763 مليون جنيه على الأسهم. وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.03% عند 9539 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 0.87%، ليسجل 1868 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.839% مسجلًا 2748 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 763 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 77 سهمًا من إجمالي 188 متداولة، بينما هبط 36، وبقي 75 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. إدراج زيادة رأسمال مدينة نصر للإسكان إلى 2.1 مليار جنيه

مدينة نصر للإسكان

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير موافقة لجنة القيد فى البورصة المصرية على إدراج زيادة رأسمال المصدر إلى 2.1 مليار جنيه على قاعدة البيانات اعتبارًا من الغد.

وتقدمت مدينة نصر للإسكان، فى وقت سابق، إلى إدارة البورصة (7 يوليو الماضى)، بمستندات زيادة رأس المال المصدر من 1.87 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 228 مليونًا.

وجرى تنفيذ الزيادة عبر إصدار 228 مليون سهم وُزعت على المساهمين بنظام الأسهم المجانية، بواقع 0.12 سهم مجانى لكل سهم أصلى، على أن تُموَّل من حصة المساهمين في توزيعات أرباح العام المالى المنتهى 31 ديسمبر الماضى.

وأشارت الشركة إلى أن عملية التوزيع ستجري عبر شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي اعتبارًا من 4 أغسطس، أما الحق في التوزيع فينتهي انتقاله بالنسبة لمشتري السهم وحامله بنهاية جلسة اليوم.

ورفعت مدينة نصر للإسكان رأسمالها المصدر، فى يناير الماضى، من 1.49 مليار إلى 1.87 مليار، بزيادة قدرها 374.4 مليون عبر اكتتاب قدامى المساهمين جرى تنفيذه فى 10 فبراير الماضى.

أخبار البورصة المصرية.. موبكو للأسمدة يسجل قفزة ربحية قياسية بنسبة 436% فى ستة أشهر

كما أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة -موبكو ، ارتفاع نصيب السهم من الأرباح لمستوى قياسى بنسبة 436% تقريبًا، خلال النصف المنتهى يونيو الماضى.

وكشفت قوائم موبكو، المستقلة المرسلة للبورصة، الأربعاء، تضاعف نصيب السهم من الأرباح بمعدل أربع مرات وثلت تقريبًا ليسجل 12.47 جنيه بنهاية يونيو 2022، مقارنة بنصيب بلغ 2.68 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من 2021.

وأظهرت النتائج تضاعف صافى أرباح الشركة إلى 2.85 مليار جنيه خلال النصف المذكور، مقارنة بصافى أرباح بلغت 655.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.35 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 1.46 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالى الماضى 2021.

كذلك ارتفعت تكاليف المبيعات إلى 1.35 مليار جنيه خلال النصف ،مقارنة بتكاليف بلغت 604.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى 2021.

أخبار البورصة.. العربية للأصول تناقش مذكرة الشراكة مع «رامو» فى تطوير 25 ألف متر

العربية لإدارة وتطوير الأصول

كذلك أفصحت، شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عن مناقشة ذكرة تفاهم الشراكة مع المصرية للإسكان والتعمير “رامو” لتطوير قطعة أرض مملوكة بمساحة 25 ألف متر مربع على مجلس الإدارة فى أقرب انعقاد مقبل.

وقالت العربية لإدارة الأصول فى إفصاح مرسل الأربعاء ، إن شركة رامو قدمت مسودة لمذكرة التفاهم تمهيدًا لتوقيعها ويجري عرضها على مجلس الإدارة فى أقرب انعقاد مقبل.

وتلقت العربية للأصول فى (17 مايو الماضى ) عرضًا مبدئيًّا من شركة المصرية للإسكان والتعمير “رامو” للشراكة بعوائد تصل إلى 4.2 مليار جنيه بنظام المشاركة فى الإيرادات.

وقرر مجلس إدارة الشركة، فى 19 مايو الماضى، إرجاء البت فى هذا العرض لحين الحسم فى العرض المنافس المقدم من شركة الرواسى للتطوير العقارى والتنمية (طورت شركة رامو عرضها فى 23 يونيو الماضى بتقديم عرض مالى مفصل).

ويتضمن عرض شركة “رامو ” تنفيذ مشروع سياحي تجاري على قطعة الأرض المشار إليها على مدار خمس سنوات بنسبة مشاركة فى الإيرادات تصل إلى 35%.

وتشير تقديرات العرض المالي إلى إمكانية تحقيق إيرادات بقيمة 4.2 مليار جنيه فى حالة بناء أربعة أدوار بالمشروع، بينما تزيد هذه الإيرادات إلى 5.8 مليار جنيه فى حالة بناء ستة أدوار وتصل إلى ذروتها (6.7 مليار جنيه) فى حال بناء ثمانية أدوار على أرض المشروع.