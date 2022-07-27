أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 27-7-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين وحجم تداولات بلغت 817 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.67% عند 9287 نقطة، و “EGX70” للأسهم المتوسطة 0.62% ليسجل 1833 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.68% مسجلًا 2686 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 817 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 36 سهمًا من إجمالي 189 متداولة، بينما هبط 84 وبقي 69 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. فوري تنتخب عضوين بمجلس الإدارة ممثلين عن «أبو ظبي القابضة»

لوجو شركة فوري

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، انتخاب عضوين جديدين بمجلس الإدارة ممثلين عن شركة ألفا أوركس ليمتيد التابعة لأبو ظبي القابضة ADQ.

وقالت فوري فى إفصاح مرسل للبورصة الأربعاء، إن هذا الانتخاب حصل بتصويت 97.2% من الأصوات الحاضرة فى اجتماع عمومية 20 يوليو الجارى من خلال عملية اقتراح سرى جرت عبر منصة (E-Magles).

وأسفرت عملية فرزت الأصوات عن اختيار أحمد علوى عبد الحميد الطنانى ،وعزيز مولجى ،بمنصب مجلس الإدارة كعضوين ممثلين عن شركة ألفا أوركس ليمتيد التى استحوذت على حصة كبيرة فى فوري أبريل الماضى.

وأفصحت فورى فى 13 أبريل الماضى عن شراء شركة أبو ظبي القابضة ADQ حصة تعادل 12.6 % من أسهمها بقيمة إجمالية قدرها 123.4 مليون دولار تقريبا عبر شركة Alpha Oryx Limited”.

وأوضحت الشركة فى بيان لاحق أن هذه الصفقة تمت على جزء من حصص بنك مصر والبنك الأهلى المصرى إضافة إلى بيع حقوق اكتتاب زيادة رأس المال الأخيرة.

أخبار البورصة المصرية..البنك المصري الخليجي يحفز المديرين والموظفين بمنحهم 3% من الأسهم مجانا

البنك المصرى الخليجى

كما أعلن البنك المصري الخليجي حصوله على موافقة لجنة القيد بالبورصة للشروع فى اجراءت تنفيذ برنامج إثابة وتحفيز للمديرين والعاملين عبر منحهم 3% من الأسهم مجانا كحد أقصى.

وألزمت لجنة القيد البنك المصري الخليجى بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاعتماد برنامج الإثابة والتحفيز فى غضون شهر من تاريخ الحصول على موافقة اللجنة، وفقا لإفصاح منشور على شاشة التداول الأربعاء.

ويمنح البرنامج أسهما مجانية للسادة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ، رؤساء القطاعات ، مديرو العموم، و مديرو الصف الأول و الموظفين بالبنك المميزين وفقا التقييم السنوى الدورى الخاص بهم. وتبلغ مدة البرنامج خمس سنوات مع إمكانية تجديده.

ويختص نظام الإثابة والتحفيز بمنح بعض الموظفين والمديرين النشطين حصة صغيرة من أسهم الشركة يستطيعون تداولها (بيعًا وشراءً) تحفيزًا لهم على جهودهم وتشجيعا على الاستمرار وتعزيز روح الانتماء للشركة.

وعادة ما تتحمل الشركة المصدرة للبرنامج تكاليف جزء أو كل الفرق بين القيمتين الاسمية والسوقية للأسهم المصدرة لصالح المستفيدين، وفقًا لضوابط تنظمها المادة (50) من قواعد القيد والشطب بالبورصة.

أخبار البورصة..أبو ظبي الإسلامي يفتح باب الاكتتاب للمرة الثانية لتغطية 8.1 مليون سهم

محمد علي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر

كذلك أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر فتح باب الاكتتاب فى زيادة رأسماله المصدر للمرة الثانية لتغطية 8.1 مليون سهم متبقية من المرحلة الأولى من الاكتتاب المنتهية منذ أسبوع.

وحدد أبو ظبي الإسلامي خمسة أيام عمل أمام المساهمين للاكتتاب فى هذه الأسهم تبدأ من مطلع أغسطس القادم وتنتهى 7 من نفس الشهر وفقا لإفصاح مرسل للبورصة الأربعاء.

وأعلن مصرف أبو ظبي فى 25 يوليو الجارى نجاح تغطية اكتتاب زيادة رأسماله المصدر إلى 4 مليارات جنيه بنسبة 95.9% في المرحلة الأولى المنتهية بتاريخ 21 يوليو الجاري.

وأظهرت نتيجة المرحلة الأولى بلوغ عدد الأسم المكتتب فيها حوالي 191.8 مليون سهم تعادل 95.9% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب بينما تبقى 8.1 مليون سهم تعادل 4.1% تقريبا دون تغطية.

وقال المصرف إنه سيفتح مرحلة ثانية للاكتتاب فى الأسهم غير المغطاة فى المرحلة الأولى بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يعلن موعد هذه المرحلة فى وقت لاحق (وافقت الرقابة على فتح المرحلة الثانية بتاريخ 27 يوليو).