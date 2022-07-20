أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 20-7-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين بحجم تداولات 902 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.88% عند 9112 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 0.59%، ليسجل 1756 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.79% مسجلا 2580 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 902 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء،و العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 73 سهما من إجمالى 189 سهما متداولا، بينما هبط 38 وبقى 78 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..شيميرا الإماراتية تحدد 10 أيام أمام مساهمى بلتون القابضة لتسجيل أوامر البيع

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية تحديد عشرة أيام عمل أمام مساهمى بلتون المالية القابضة لتسجيل أوامر البيع فى البورصة المصرية اعتبارا من جلسة الغد وحتى 3 أغسطس المقبل.

وحصلت شيميرا للاستثمار أمس الثلاثاء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر عرض الاستحواذ المقدم على شركة بلتون المالية القابضة بقيمة 619 مليون جنيه تقريبا.

وقالت هيئة الرقابة المالية، فى بيان تفصيلى للبورصة المصرية، إن موافقتها على نشر عرض شراء بلتون القابضة لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت “الرقابة المالية” مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

كما ألزمت الهيئة شركة “شيميرا” للاستثمار الإماراتية بنشر عرض الاستحواذ خلال يومين من صدور الموافقة (19 يوليو الجارى)،على أن تبدأ فترة سريان العرض فى اليوم التالى للنشر ولمدة عشرة أيام عمل ، على أن تقوم الشركة بتنفيذ عمليات الشراء للأسهم المستجيبة فى غضون خمسة أيام كحد أقصى من انتهاء العرض.

وألزمت “الرقابة المالية” مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

أخبار البورصة المصرية..باكين تطالب «سايباد» بتحسين عرض الاستحواذ وتحيل الملف إلى المساهمين للاستطلاع

كما أعلنت شركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية اعتراضها على سعر العرض المقدم للاستحواذ على كامل أسهمها من قبل شركة “سايباد” للاستثمار الصناعى ش.م.م .

وأصدر مجلس إدارة باكين قرارا بالإجماع فى اجتماعه ظهر الأربعاء بإحالة عرض الاستحواذ إلى الجمعية العامة للمساهمين فى أقرب اجتماع لاستطلاع رأيها فى مسألة الفحص النافى للجهالة.

كما قرر المجلس مخاطبة شركة سايباد لإعادة النظر فى السعر المقدم لعدم تناسبه مع القيمة الحقيقة والعادلة للشركة وأصولها، وفقا لمحضر الاجتماع المرسل للبورصة المصرية الأربعاء.

وتلقت باكين الخميس الماضى (7 يوليو ) عرض استحواذ على كامل أسهمها من شركة سايباد للاستثمار الصناعى ش.م.م بسعر يتراوح من 16 إلى 16.5 جنيه للسهم.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذا السعر مبدئي وسيجرى النظر في نطاقه بعد عملية الفحص النافى للجهالة لتحديد السعر النهائى للصفقة.

ويستهدف عرض “سايباد” للاستثمار الصناعى الاستحواذ على 90% من أسهم الشركة كحدٍّ أعلى مستهدف أو 51% من الأسهم كحد أدنى، وفقًا لكتاب الشركة المرسل لباكين وهيئة الرقابة المالية صباح الخميس (تلقت الهيئة خطاب الشركة صباح الخميس 7 يوليو ).

وتأسست “سايباد” على يد مجموعة من المستثمرين العاملين فى مجال البوايات والدهانات فى مصر وآسيا، وتسعى الشركة لتوسعة نشاطها فى مصر من خلال الاستحواذ على باكين للبويات؛ إحدى أكبر الشركات العاملة فى السوق المصرية، وفقًا لخطاب الاستحواذ.

أخبار البورصة..مدينة نصر للإسكان تعلن شراء مساهم من عائلة سلام يشترى أسهما بقيمة 26.8 مليون جنيه

مدينة نصر للإسكان

كذلك أفصحت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن شراء مساهم من عائلة سلام حصة أسهم (9.6 مليون سهم) بقيمة إجمالية قدرها 26.8 مليون جنيه تقريبا.

وكشف الإفصاح المرسل للبورصة الأربعاء، ارتفاع حصة المساهم أحمد نبيل عبد الله سلام فى أسهم مدينة نصر للإسكان من 0.37% إلى 0.88% بعد تلك العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 2.78 جنيه ، وجرى تنفيذها عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم المذكور بستة مساهمين آخرين يستحوذون على 2.3% من إجمالى أسهم الشركة .

وقالت مدينة نصر للإسكان فى وقت سابق إن عائلة سلام استثمرت بالفعل أكثر من 50 مليون جنيه فى شراء الأسهم فى إطار صفقة الاستحواذ المرتقبة على شركتين تابعتين للعائلة.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل بتاريخ 3 يوليو الجارى حول آخر تطورات صفقة الاستحواذ على شركتين عاملتين فى المجال العقارى هما : منك للاستثمار العقارى ، إيجى كان للتطوير العقارى.

وقرر مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة 29 يونيو الماضى تكليف المستشار المالى المستقل بتحديث تقارير القيمة العادلة لأسهم الشركتين تمهيدا لتنفيذ الاستحواذ نظرا لمرور ستة أشهر على تاريخ التقارير السابقة.