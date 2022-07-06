أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 6-7-2022

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وحجم تداولات 486 مليون جنيه على الأسهم. وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.15% عند 8670 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.57%، ليسجل 1669 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.48% مسجلًا 2454 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 486 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 67 سهمًا من إجمالي 176 متداولة، بينما هبط 32، وبقي 77 دون تغيير.

وقررت إدارة البورصة المصرية، فى وقت لاحق، اعتبار إجازة عيد الأضحى خمسة أيام تبدأ من الأحد، وتنتهى الخميس الموافق 14 يوليو الحالي.

أخبار البورصة المصرية.. أوراسكوم للاستثمار تنفي ملكيتها أكبر شركة إنترنت في إيطاليا

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة نفي ملكيتها المباشرة أو غير المباشرة لأي أسهم في شركة إيطاليا أونلاين المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل للبورصة للردّ على بعض الأخبار المتداولة حول استعداد نجيب ساويرس لبيع حصة في شركة إيطاليا أونلاين؛ أكبر شركة مزودة للإنترنت في إيطاليا.

وقالت وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية إن ساويرس يدرس بيع حصة أقلية أو حصة حاكمة في إيطاليا أون لاين Italia Online Spa، وفقًا لمصادرَ طلبت عدم الإفصاح عن هوياتها، مشيرة إلى أن المناقشات حتى الآن غير علنية.

وحققت شركة الإنترنت الإيطالية إيرادات تُقدّر بـ292 مليون يورو، خلال العام الماضى، كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 50 مليون يورو، وتقول المصادر إن أية صفقة قد تُقيّمها في حدود 400 مليون يورو (418 مليون دولار).

ويستحوذ رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس على 51.7% من أسهم أوراسكوم للاستثمار القابضة عبر شركة «أو تي إم تي أكوزيشن”، التى تمتلك تلك الحصة شكل شهادات إيداع دولية تعادل 2.7 مليار سهم، وفقًا لآخِر إفصاح حول هيكل الملكية في 6 أبريل الماضي.

أخبار البورصة المصرية.. السويدي إليكتريك تقر خطة لدعم سعر السهم فى البورصة خلال 3 أشهر

كما أعلنت مجموعة السويدي إليكتريك خطة لدعم سعر السهم فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة عبر شراء حزمة من أسهم الخزينة.

وقالت السويدي إليكتريك، فى إفصاح مرسل للبورصة، الأربعاء، إن هذه الخطة تشمل شراء 30 مليون سهم خزينة خلال فترة ثلاثة أشهر تبدأ من 6 يوليو الحالي، وتنتهى 5 أكتوبر المقبل.

وتُعادل تلك الحزمة من أسهم الخزينة حوالى 1.37% من إجمالى أسهم شركة السويدي البالغة 2.1 مليار سهم تقريبًا، ومن المقرر شراء تلك الحزمة من خلال السوق المفتوح بالبورصة بنفس سعر الورقة المالية فى جلسات الشراء.

وفوّضت الشركة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى استيفاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج أسهم الخزينة مع إدارة البورصة المصرية وكل الجهات الإدارية المعنية.

ولجأت عشرات الشركات المدرجة فى البورصة المصرية إلى شراء كميات من أسهم الخزينة منذ بدايات جائحة كورونا فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية للشركات لمواجهة تداعيات الجائحة.

أخبار البورصة.. جلاكسو سميثكلاين تعتمد توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.75 جنيه للسهم

كذلك أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين موافقة الجمعية العامة في اجتماعها الأخير (5 يوليو) على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.75 جنيه للسهم.

وقالت جلاكسو سميثكلاين، في إفصاح مرسل، الأربعاء، إن الجمعية العامة اعتمدت في نفس الاجتماع القوائم المالية لنتائج أعمال العام الماضي وتقرير مجلس الإدارة عن النشاط، إضافة إلى تقارير الحوكمة ومراقب الحسابات.

واقترح مجلس إدارة الشركة، في 15 مايو الماضي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.75 جنيه للسهم عن النتائج المحققة، خلال العام الماضى، بزيادة 50% عن الأرباح الموزعة فى العام السابق 2020، على أن تُعرَض على عمومية الشركة لإقرارها أو تعديلها.

كما وافق المجلس، فى جلسة لاحقة (29 مايو)، على تنازل بعض أعضاء مجلس الإدارة عن مكآفاتهم، إضافة إلى إغلاق فرع للشركة بشارع الخليفة المأمون في مدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

وأظهرت القوائم المالية للشركة تضاعف صافي أرباحها بنسبة 250% خلال العام المالي الماضي 2021 لتسجل 166 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح بلغ 44 مليون جنيه خلال عام 2020.