أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 29-6-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وقيم تداولات 554 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.5% عند 9225 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.66%، ليسجل 1721 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.73% مسجلا 2547 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 554 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 67 سهمًا من إجمالي 181 متداولة، بينما هبط 29، وبقي 85 دون تغيير.

وقررت إدارة البورصة المصرية اعتبار غدا الخميس إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو على أن يستأنف التداول الأحد القادم.

أخبار البورصة المصرية..السويدي توقع عقد قرض بقيمة 150 مليون دولار لتمويل الطاقة الشمسية

السويدى إليكتريك

وشهدت أخبار البورصة، إعلان مجموعة السويدي إليكتريك توقيع عقد قرض دولى بقيمة 150 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية (IFS) لتمويل خطة توسعات فى مجال الطاقة الشمسية.

وقالت السويدي إليكتريك فى إفصاح مرسل للبورصة الأربعاء، إن هذا القرض سيجرى منحه على شرائح متتالية بناء على كل مرحلة وفقا لمتطلبات مؤسسة التمويل الدولية وسيسدد فى أجل سبع سنوات .

ويستهدف القرض تمويل عمليات الاستحواذ على مشروعات محطات الطاقة المتجددة ،إضافة إلى تمويل شراء أصول جديدة للمصانع القائمة لزيادة الطاقة والكفاءة الانتاجية.

كما يستهدف زيادة استثمارات المجموعة فى مجالات الاستحواذات على مصانع قائمة فى نفس النشاط أو بناء مصانع جديدة فى نفس مجالات العمل،وفقا للشركة.

وقال المهندس أحمد السويدى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب إن هذا التمويل سيساهم فى دعم خطط الشركة للتوسع والنمو خلال الفترة القادمة فى إطار خطة الدولة المصرية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة واستضافتها لمؤتمر قمة المناخ COP27 نوفمبر القادم.

وأشار السويدي إلى أن تأهل شركته للحصول على هذا القرض من مؤسسة التمويل الدولية جاء بعد عملية فحص دقيقة بما يشير إلى قوة الشركة وأدائها فى السوق المحلى والإقليمى.

أخبار البورصة المصرية..هيرميس تحصل على موافقة لزيادة رأسمالها إلى 5.8 مليار جنيه

كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة

كما أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة حصولها على موافقة البورصة المصرية على قيد زيادة رأسمالها المصدر ومد العمر القانونى للشركة لمدة 25 عاما جديدة.

وأبدت لجنة القيد بالبورصة المصرية موافقتها على قيد زيادة رأسمال المصدر لشركة هيرميس من 4.6 مليار جنيه إلى 5.8 مليار جنيه تقريبا بنظام توزيع أسهم مجانية بواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلى.

وقالت اللجنة إن الحق فى التوزيع المجانى سينتهى انتقاله بالنسبة لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول الإثنين 18 يوليو على أن تدرج الزيادة على قاعدة البيانات اعتبارا من 19 يوليو.

كما وافقت اللجنة على مد الأجل القانونى للشركة 25 عاما جديدة تبدأ 16 يونيو 2023 وتنتهى 15 يونيو 2045.

وأقرت عمومية هيرميس فى وقت سابق زيادة رأس المال المصدر من 4.6 مليار جنيه إلى 5.8 مليار جنيه تقريبا تمول من حساب الأرباح المحتجزة في 31 ديسمبر 2021، وكذلك مد الأجل القانونى للشركة.

وفوضت الجمعية العامة ثلاثة ممثلين عن الشركة لاستيفاء إجراءات تعديل المادة 5 مع الجهات المختصة والتوقيع على الأوراق اللازمة لذلك أمام الشهر العقارى والغرفة التجارية والسجل التجارى وصولا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

أخبار البورصة..إم إم جروب تحصل على موافقة لإضافة مراكز صيانة التكييفات إلى الأغراض

شركة إم إم جروب للصناعة

كذلك أعلنت شركة “إم إم جروب” للصناعة والتجارة العالمية، حصولها على موافقة إدارة البورصة المصرية على إضافة نشاط إنشاء مراكز صيانة التكييفات والأجهزة الكهربائية إلى الأغراض.

وتعد “إم إم جروب” واحدة من أكبر شركات التوزيع المصرية ذات الانتشار الواسع على مستوى الجمهورية، حيث تمتلك نحو 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية.

ويبلغ رأسمالها الحالى 599.4 مليون جنيه موزعا على 966.7 مليون سهم بقيمة اسمية 0.62 جنيه للسهم،وتعمل فى مجالات تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات والسيارات والمواسير غير الملحومة والجرارات، كما تقدم خدمات شحن عدادات الكهرباء لغالبية شركات الكهرباء.

كما تقوم بتوزيع منتجات لشركات عالمية مثل : سامسونج، هواوى، فوادفون، رينج روفر، جاكورا ومازراتى، كارير وبوش، وأخيرا آبل للهواتف المحمول.

واستحوذت “إم إم جروب” نهاية ديسمبر الماضي على كامل أسهم شركة “Bee” مصر لحلول وخدمات السداد الإلكتروني مقابل حصة أسهم في شركة ابتكار القابضة التابعة.