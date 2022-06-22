أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22-6-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء اختتام جلسة التداول، على هبوط جماعي طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب وقيم تداولات بلغت 431 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.88% عند 9612 نقطة، بينما هبط“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.68%، ليسجل 1800 نقطة، فى حين هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.72% مسجلا 2661 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 431 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 22 سهمًا من إجمالي 180 متداولة، بينما هبط 77، وبقي 81 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. إعمار مصر تدخل فى شراكة مع «إيجل هيلز » لتطوير مشروع بالساحل الشمالى

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة إعمار مصر للتنمية موافقة عموميتها على الدخول فى شراكة مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات والاستثمار لتطوير مشروع سياحى جديد بالساحل الشمالى.

وفوضت عمومية إعمار مصر للتنمية، المنعقدة 21 يونيو، مجلس الإدارة أو من يفوضه فى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والتوقيع على عقود الشراكة، وفقًا لإفصاح مرسل، للبورصة المصرية، الأربعاء.

وأبدى مجلس إدارة الشركة، فى 29 مايو الماضى، موافقة مبدئية للدخول فى شراكة مشروع سياحى سكنى تجارى جديد بالساحل الشمالى، بنسبة مشاركة تصل إلى 25% (دون تفاصيل أكثر حول الشريك).

وعلّقت الشركة الدخول فى الشراكة على موافقة الجمعية العامة للمساهمين فى أقرب اجتماع قادم، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

وافتتحت إعمار مصر، فى يوليو قبل الماضى (2020)، أول سلاسل فنادق بمشروع مراسى تحمل اسم” العنوان للفنادق ”Address Hotels”، باستثمارات تقدر بنحو 950 مليون جنيه، كما طورت فندق العلمين التاريخى بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 18 يناير الماضى، على افتتاح خمسة فروع جديدة بمراسي سيدي عبد الرحمن- العلمين، بمحافظة مطروح.

أخبار البورصة المصرية.. أبو قير للأسمدة تؤسس شركة لإدارة مشروع الأمونيا بالتعاون مع هيئة البترول

شركة أبو قير للأسمدة

كما أعلنت شركة أبو قير للأسمدة موافقة مبدئية للشروع في إجراءات تأسيس شركة جديدة تختص بإدارة مشروع انتاج الأمونيا المزمع إنشاؤه على قطعة أرض مملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول.

وقالت أبو قير للأسمدة، في إفصاح مرسل، للبورصة، الأربعاء، إنها تعمل حاليًّا على إنهاء إجراءات تسلم قطعة الأرض رسميًّا من الهيئة العامة المصرية للبترول.

ومن المخطط أن يقام على تلك الأرض ثلاثة مصانع لإنتاج الأمونيا ومشتقاتها بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.2 مليار دولار تمول ذاتيًّا وعبر قروض بنكية.

ويشمل مخطط المشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا بطاقة إنتاجية 1200 طن يوميًّا، ومصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 1830 طنًّا يوميًّا، إضافة إلى مصنع ثالث لإنتاج نترات الأمونيوم المبرغلة بطاقة إنتاجية 2400 طن يوميًّا.

وتقدر تكلفة المشروع بنحو 1.2 مليار دولار تقريبًا، سيجري تمويلها عبر قروض بنكية بنسبة 70%، وتمويل ذاتى بنسبة 30% بين كل من أبوقير للأسمدة وهيئة البترول وبعض مساهمى الشركة الذين أبدوا رغبتهم المبدئية فى المساهمة فى المشروع بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهات تمثيلهم.

أخبار البورصة.. المنتجعات السياحية تحصل على أحكام قضائية ضد مساهم بقيمة 7.4 مليون دولار

كذلك أعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية حصولها على أحكام قضائية ضد أحد المساهمين فى قضايا شيكات لصالح الشركة بدون رصيد قيمتها 7.4 مليون دولار.

وقالت المصرية للمنتجعات السياحية، فى إفصاح مرسل الأربعاء، إن هذه الأحكام صدرت خلال شهري مايو ويونيو 2022 من محكمتى جنح النزهة والتجمع.

وصدر الحكم الأول من محكمة جنح النزهة بتاريخ 16 مايو الماضى بقيمة 6.1 مليون دولار، بينما صدر الثانى من محكمة جنح التجمع بتاريخ 21 يونيو الحالي بقيمة 1.2 مليون دولار ضد المساهم نفسه (لم يتضمن الإفصاح اسمه).

وقالت الشركة إن هذه الأحكام تأتى فى إطار حرص مجلس الإدارة على تحصيل كل حقوقها لدى الغير، بغض النظر عن شخص المدين وذلك للمحافظة على أموال الشركة وحقوق جميع المساهمين، وفقًا للإفصاح.

وتنخرط المصرية للمنتجعات السياحية فى نزاعات قضائية أخرى تنظرها المحاكم المصرية أبرزها نزاع سهل حشيش الممتد منذ سنوات ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية، ونزاع آخر مرفوع ضدها من شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية.