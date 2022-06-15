أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 15-6-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب وحجم تداولات 812 مليون جنيه على الأسهم. وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.11% عند 9969 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.88%، ليسجل 1870 نقطة، فى حين صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.66% مسجلًا 2760 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 812 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 76 سهمًا من إجمالي 187 متداولة، بينما هبط 44 ، وبقي 67 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. راميدا تستحوذ على أسرع مستحضر دوائي مضاد للتشنج في مصر

عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة راميدا

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية راميدا استحواذها على أسرع مستحضر دوائى مضاد لحالات التشنج فى السوق المحلية.

وقالت راميدا، فى إفصاح مرسل، للبورصة، الأربعاء، إن هذا المستحضر يحتوي على مكونات دوائية نشطة جعلته فى موقع الصدارة من حيث أدوية التشنج الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية (لم يتضمن الإفصاح ذكر اسمه).

وسجل المستحضر المشار إليه نموًّا سنويًّا فى مبيعاتها بنسبة 226%، خلال الفترة بين عام 2019 إلى 2021، بحسب الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة (IQVIA) للبحوث والمعلومات الدوائية.

كما ارتفعت الحصة السوقية للمستحضر من 11% إلى 49%، خلال العامين المشار إليهما (2019- 2021)، وفقًا لإحصائيات المؤسسة نفسها (IQVIA).

وأعلنت راميدا، فى 23 مايو الماضى، استحواذها على مستحضر دوائي ينتمي إلى عائلة الأدوية المضادة لتخثر الدم، فى إطار خطة توسع تستهدف تنمية محفظة منتجاتها الدوائية.

أخبار البورصة المصرية.. الكابلات الكهربائية توافق على إنشاء فرع تجاري بالغردقة

كما أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، موافقة مجلس إدارتها بجلسته المنعقدة 14 يونيو الحالي على إنشاء فرع تجاري جديد بمدينة الغردقة.

وقالت الكابلات الكهربائية المصرية، فى إفصاح مرسل، للبورصة المصرية، الأربعاء، إن الموافقة على إنشاء هذا الفرع تأتي في إطار تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها.

ووقّعت الشركة، في 20 فبراير الماضي، عقد قرض مع بنك التعمير والإسكان بقيمة إجمالية 450 مليون جنيه، لتمويل خطة توسعات مقبلة خلال السنوات المقبلة.

ومن المخطط استخدام هذا القرض في تمويل الطلب المتزايد على خدمات ومنتجات مقاولات الكهرباء الخاصة بالشركة بمبادرة “حياة كريمة” التي أطلقتها الحكومة المصرية لتنمية القرى المصرية.

كما سيستخدم في تمويل مشاركة الشركة في مشروعات تطوير البنية التحتية التى تتبنها الحكومة المصرية فى قطاع الكهرباء بشركات وهيئاتها التابعة من شركات نقل وتوزيع الكهرباء.

أخبار البورصة.. الحديد والصلب تكلف اللواء هشام نظمي بأعمال تصفية الشركة

الحديد والصلب

كذلك أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية– تحت التصفية- تكليف اللواء هشام نظمى سليمان فهمى بأعمال تصفية الشركة بدلا من المحاسب مصطفى حسن محمود عمر.

وقالت الحديد والصلب المصرية، فى إفصاح مرسل، الأربعاء، إن هذا القرار صادر من المهندس محمد السعداوى مصطفى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

ويشمل القرار الذى يحمل رقم (25) لسنة 2022 تولّي اللواء هشام نظمى هذه الأعمال اعتبارًا من 15 يونيو الحالى بنفس الأتعاب المقررة لمصفى الشركة ولحين استكمال الإجراءات، وفقًا لنص القرار المرسل للبورصة.

وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الحديد والصلب بعد بيعها 73.3 مليون سهم فى يناير 2019 (تمثل 7.51%) لبنك مصر، فى إطار صفقة مبادلة ديون.

كما تستحوذ شركة النصر للتعدين على نسبة 0.99% من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يستحوذون على نسب أقل من 5%، وفقًا لآخِر إفصاح حول هيكل الملكية قبل التصفية بتاريخ 27 أبريل الماضى.