أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 8-6-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وحجم تداولات 901 مليون جنيه على الأسهم. وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.87% عند 10263 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 3.14 %، ليسجل 1781 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.84% إلى 2742 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 901 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه االأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 125 سهمًا من إجمالي 190 متداولة، بينما هبط 11، وبقي 54 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. حديد عز الأولى إفريقيًّا في إنتاج الصلب للعام الثاني على التوالي

حديد عز

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة حديد عز– أكبر منتج للحديد في مصر- تصدرها قائمة أكبر الشركات المنتجة للصلب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصلب العالمية.

وأظهر تقرير منظمة الصلب (world steel) تصدُّر شركة حديد عز لقائمة (top steel maker) لعام 2021 بحجم إنتاج 5.14 مليون طن من الصلب الخام، يليها شركتان؛ إحداهما سعودية، والأخرى إماراتية.

وجاءت شركة حديد السعودية في المركز الثاني بحجم إنتاج 4.86 مليون طن، تليها شركة الإمارات للصلب في المركز الثالث بحجم إنتاج 3.02 مليون طن، وفقًا لملخص التقرير المرسل للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء.

وتمثل منظمة الصلب العالمية منتجي الصلب حول العالم، وهى منظمة فنية متخصصة غير هادفة للربح. يقع مقرُّها في بروكسل، وتعتبر المصدر الأساسي لبيانات ومعلومات صناعة الصلب حول العالم.

وتخطط الشركة للتوسع فى أفران الصهر عبر إنشاء فرن جديد بطاقة 1.6 مليون جنيه في المجمع الصناعي لشركة العز لصناعة الصلب المسطح (التابعة ) بالسويس.

ومن المخطط أن يبدأ تشغيل هذا الفرن، خلال الربع الأخير من العام الحالي، بما سيرفع حجم إنتاجها الكلي من الصلب الخام إلى 7 ملايين طن سنويًّا، وفقًا للإفصاح المرسل للبورصة الأربعاء (8 يونيو).

ونجحت حديد عز فى زيادة انتاج الصلب الخام بمصانعها بنسبة 12% خلال العام الماضي 2021، كما تمكنت من تحقيق صادرات قياسية للخارج بقيمة 1.3 مليار دولار.

أخبار البورصة المصرية.. التشخيص المتكاملة تمنح المساهمين أعلى أرباح في تاريخها بقيمة 1.3 مليار جنيه

شركة التشخيص المتكاملة اللوجو الجديد

كما أعلنت شركة التشخيص المتكاملة القابضة المتخصصة في الخدمات الطبية، أكبر عملية توزيع أرباح نقدية على المساهمين فى تاريخها بقيمة إجمالية تعادل 1.3 مليار جنيه.

وقالت التشخيص المتكاملة، فى إفصاح مرسل، للبورصة المصرية، الأربعاء، إن الموافقة على هذا التوزيع حصلت فى اجتماع الجمعية العامة السنوى المنعقد فى لندن بتاريخ 7 يونيو الحالى.

ويعادل التوزيع النقدى المقترح حوالى 69.5 مليون دولار، بما يعادل 1.3 مليار جنيه مصرى، سيجرى توزيعها فى شكل كوبون نقدى فى البورصة بواقع 2.17 جنيه للسهم عن نتائج أعمال العام الماضى 2021.

ويعتبر هذا التوزيع الأعلى فى تاريخ الشركة مقارنة بحجم الأرباح الموزعة خلال عام 2020، والبالغة 29.1 مليون دولار تعادل أقل من نصف التوزيع المقترح عن عام 2021.

وكشفت نتائج أعمال الشركة، خلال العام الماضى، تصاعف صافى أرباحها إلى 1.49 مليار جنيه، مقارنة بصافى ربح قده 609.5 مليون جنيه خلال العام السابق 2020 بنسبة نمو 144.5% تقريبًا.

كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 5.22 مليار جنيه خلال 2021 ،مقارنة بإيرادات بلغت 2.65 مليار جنيه خلال العام السابق 2020، وفقًا للقوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة 21 أبريل الماضى.