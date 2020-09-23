أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 23-9-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز افصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول، على أداء صاعد لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وارتفاع رأسمالها بقيمة 3 مليارات جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.15% ليصل إلى 10979 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.99% إلى 2009 نقاط، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.6% إلى 2903 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.3 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 118 سهمًا من إجمالى 191، بينما هبط 51، وبقي 22 دون تغيير.

وارتفع رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة إلى 620.1 مليار جنيه بنهاية الجلسة مقارنة بنحو 617.1 مليار جنيه بجلسة الثلاثاء.

سبيد ميديكال توقع اتفاقًا مع معامل المدينة بالإسكندرية

شركة سبيد ميديكال

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم ،إعلان شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية اليوم الأربعاء عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة معامل المدينة بمحافظة الإسكندرية.

وقالت سبيد ميديكال إن هذا الاتفاق ينص على قيامها بإدارة جميع معامل شركة المدينة لطب الإخصاب بمحافظة الإسكندرية.

وأضافت الشركة فى إفصاح ، أن هذا الاتفاق سيضيف لسلسلة معاملها فى الإسكندرية ثلاثة معامل أخرى يتوقع أن ترفع إيراداتها بنسبة 7% سنويا.

وتشمل المعامل الثلاثة، معمل مستشفى المدينة للمرأة فى الإسكندرية المتخصصة فى طب الأسرة والإنجاب والتخصيب.

كما يتضمن الاتفاق، مجموعة معمل مجمع عيادات المدينة الطبى ،إضافة إلى معمل المدينة بشارع مصطفى كامل بالإسكندرية.

الرقابة تبدي ملاحظات على دراسة سهم سبيد ميديكال

كما شهدت الجلسة ،إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتيجة دراستها لتقرير القيمة العادلة لسهم شركة سبيد ميديكال المعد من شركة كاسل للاستشارات المالية.

وقالت الهيئة فى بيان مختصر للبورصة إنها تناقشت مع المستشار المالى حول ملاحظات مؤثرة فى التقرير لأخذها فى الاعتبار عند تعديل الدراسة.

وقدرت شركة كاسل للاستشارات المالية القيمة العادلة للسهم فى وقت سابق بـ 3.62 جنيه تمهيدا لزيادة رأس المال.

وقدرت كاسل سهم الشركة بتلك القيمة استنادا إلى طريقة التدفقات النقدية المخصومة قبل زيادة رأس المال.

كما تضمنت الدراسة طريقتين أخريين للتقييم ،أحدهما بطريقة التدفقات النقدية المخصومة (بعد زيادة) رأس المال وتوصلت إلى تقييم السهم بقيمة3.91 جنيه.

أما الطريقة الثانية (مضاعف الربحية) فقد انتهت إلى تقييم السهم بنحو 3.34 جنيه .

وتستعدّ الشركة للانتقال من جداول بورصة النيل إلى جداول البورصة الرئيسية، عبر زيادة رأس المال من 71.3 مليون جنيه إلى 221.8 مليون، بقيمة إجمالية 150.5 مليون جنيه تقريبا.

جى بي أوتو تحصل على رخصة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي

كذلك أفصحت شركة جى بى أوتو غبور لصناعة السيارات عن حصولها على رخصة هيئة الرقابة المالية لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى عبر شركة تابعة.

وقالت جى بى أوتو فى إفصاح للبورصة الأربعاء إن هذا النشاط سيضاف إلى نشاط شركتها التابعة «درايف للتخصيم».

يأتى هذا التوسع فى إطار خطة المجموعة لتنمية أعمالها فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر والتمويل العقارى وخدمات تأجير أساطيل النقل وكذلك التأمين على الحياة.