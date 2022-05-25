أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 25-5-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب، وحجم تداولات بلغت 694 ملايين جنيه على الأسهم. وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.61% عند 10247 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 3.67%، ليسجل 1765 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 3.29% إلى 2660 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 694 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 2 سهمًا من إجمالي 190 متداولة، بينما هبط 115، وبقي 73 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. فوري تنجح فى تغطية اكتتاب المرحلة الثانية بمعدل 296.6 مرة

لوجو شركة فوري

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، نجاحها فى تغطية اكتتاب المرحلة الثانية فى زيادة رأس المال المصدر بمعدل 296.6 مرة.

وقالت فوري، فى إفصاح مختصر مرسل للبورصة، الأربعاء، إن عملية الاكتتاب تمّت بنجاح على عدد 367.8 مليون سهم بما يغطى الكمية محل الاكتتاب أكثر من 296 مرة.

وحصلت فوري، فى وقت سابق، على موافقة هيئة الرقابة المالية لفتح مرحلة ثانية للاكتتاب فى 1.27 مليون سهم لم تغطى فى زيادة رأس المال بمرحلتها الأولى.

استنادًا إلى ذلك قررت الشركة فتح باب الاكتتاب أمام قدامى المساهمين بنفس السعر والشروط لمدة يوميْ عمل بدأت 22، وانتهت 23 مايو الحالي عبر بنك القاهرة بفروعه المختلفة.

ونجحت فوري، منذ أيام (15 مايو)، فى تغطية المرحلة الأولى فى اكتتاب زيادة رأس المال الثالثة منذ طرحها في البورصة المصرية بنسبة 100% إلا قليلًا.

أخبار البورصة المصرية.. جهينة تفصح عن شراء «بلدنا القطرية» حصة أسهم جديدة بـ12.3 مليون جنيه

كما أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية قيام شركة بلدنا (القطرية) بشراء حصة أسهم إضافية إلى حصتها بلغت 1.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 12.3 مليون جنيه.

وارتفعت حصة بلدنا القطرية بعد هذه الصفقة من 9.99% إلى 10.13% من إجمالى أسهم جهينة، وفقًا لإفصاح منشور على شاشة التداول، الأربعاء.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 8.85 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة المجموعة المالية للسسمرة، ولم يظهر الإفصاح ارتباط الشركة القطرية بأية أطراف أخرى مساهمة فى الشركة (أفرادًا أو كيانات).

واستحوذت بلدنا القطرية على حصة أسهم تعادل 5% من شركة جهينة، خلال شهر مارس الماضى، عبر عدة عمليات شراء من الأسهم الحرة للتداول فى البورصة المصرية.

وقالت الشركة، فى بيان آنذاك (بتاريخ 7 مارس)، إن عملية الاستحواذ تمت على 47.12 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 285.8 مليون جنيه مصرى تعادل 67 مليون ريال قطري (18.5 مليون دولار).

وأشارت الشركة إلى أن دخولها إلى جهينة يأتى فى إطار إستراتيجية توسع إقليمية خارج قطر عبر إنشاء مشروعات جديدة أو الاستحواذ على حصص فى مشروعات قائمة بما يعزز قيمة حقوق المساهمين.

وتعدّ شركة بلدنا واحدوة من أكبر شركات الألبان في دولة قطر، وتمتلك مزارع تربية أبقار تمتد مساحتها على 2.4 مليون متر مربع بقدرة استيعابية لتربية 24 ألف رأس من الأبقار، وفقًا للموقع الإلكترونى للشركة.

أخبار البورصة.. السويدي تقفز بإيراداتها إلى 18.5 مليار جنيه في 3 أشهر

أحمد السويدي

كذلك أعلنت مجموعة السويدي إليكتريك ارتفاع إيراداتها إلى 18.5 مليار جنيه، خلال الربع الأول من مارس 2021، مقارنة بـ12.9 بلغت مليار جنيه خلال العام السابق 2021.

وكشفت القوائم المالية المجمعة لمجموعة السويدي إليكتريك ارتفاع تكاليف الشركة إلى 16.2 مليار جنيه، خلال الربع المشار إليه، مقارنة بـ10.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

كما قفز صافي الربح المجمع إلى 828.2 مليون جنيه خلال الربع، مقارنة بـ769.4 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة (الأم) تسجيل صافى ربح قدره 12.8 مليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة بخسائر بلغت 63.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 0.32 جنيه بنهاية مارس الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.29 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من عام 2021.