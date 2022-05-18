أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 18-5-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على أداء صاعد لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين، وحجم تداولات بلغت 643 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.27% عند 10467 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.76%، ليسجل 1844 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.55% إلى 2783 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 643 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 57 سهمًا من إجمالي 188 متداولة، بينما هبط 45، وبقي 86 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. فوري تفتح مرحلة ثانية للاكتتاب فى 1.27 مليون سهم

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، حصولها على موافقة هيئة الرقابة المالية لفتح مرحلة ثانية للاكتتاب فى 1.27 مليون سهم لم تغطى فى زيادة رأس المال بمرحلتها الأولى.

وقالت فوري، فى إفصاح مرسل للبورصة، الأربعاء، إن هيئة الرقابة المالية أبدت عدم ممانعة فى دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى الأسهم الضئيلة غير المغطاة والبالغ نسبتها 0.079%.

استناد إلى ذلك قررت الشركة فتح باب الاكتتاب أمام قدامى المساهمين بنفس السعر والشروط لمدة يومين عمل تبدأ 22 وتنتهى 23 مايو الجارى مع تلقى بنك القاهرة بفروعه المختلفة حسابات الاكتتاب.

ونجحت فوري منذ أيام (15 مايو) فى تغطية المرحلة الأولى في اكتتاب زيادة رأس المال الثالثة منذ طرحها في البورصة المصرية بنسبة 100% إلا قليلًا.

وأظهرت نتائج الاكتتاب تغطية الزيادة بنسبة 99.92% من إجمالي أسهم الزيادة المطروحة؛ والبالغة 1.6 مليار سهم، بينما تبقى 1.27 مليون سهم بدون تغطية بنسبة 0.079%.

أخبار البورصة المصرية.. عتاقة تتقدم بمستندات إضافة نشاط كبس وتقطيع الخردة إلى الأغراض

كما أعلنت شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة) تقدمها بمستندات إضافة نشاط كبس وتقطيع الخردة إلى الأغراض ،وكذلك تعديل المحل القانونى للشركة.

وقالت إدارة البورصة المصرية، فى إفصاح مختصر منشور على شاشة التداول، إن شركة عتاقة تقدمت بالمستندات، وجارٍ فحصها ودراستها لعرضها على لجنة القيد.

وحصلت الشركة، في 16 مارس الماضي، على موافقة هيئة الرقابة المالية لإضافة نشاط كبس وتقطيع الخردة إلى الأغراض وتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي لإدخال التعديل (اجتمعت عمومية الشركة في 14 أبريل، وأقرّت الإضافة).

وقالت عتاقة للصلب، فى للبورصة آنذاك، إنها تتوقع مساهمة هذا النشاط الجديدة فى زيادة أرباحها بما يؤثر على حقوق الملكية إيجابًا فى المستقبل.

وتعمل “عتاقة” في مجال صناعة الحديد والصلب (درفلة وتشكيل حديد التسليح على وجه الخصوص)، وتنافس الشركة فى الوقت الحالى على رخصة صهر البيليت بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن.

أخبار البورصة.. باكين تفصح عن ارتفاع حصة مساهم إلى 5% بعد صفقة شراء

كذلك أفصحت شركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية، عن قيام المساهم السيد صابر السيد حميد بشراء 7.7 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة 124 ألف جنيه تقريبًا.

وقالت باكين، في إفصاح مرسل، الأربعاء، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه، ارتفعت بعد تلك العملية من 4.9% إلى 5.014% تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 16.045 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأية مجموعات مرتبطة بالشركة (أفراد أو كيانات).

ويبلغ رأسمال المصدر لشركة باكين حاليًّا 240 مليون جنيه موزعًا على 24 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات للسهم.