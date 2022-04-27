أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 27-4-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها؛ بدفع مشتريات عربية ومصرية وحجم تداولات 766 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.34% عند 10718 نقطة، بينما صعد“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.59%، ليسجل 1824 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.64% إلى 2771 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 766 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 50 سهمًا من إجمالي 182 متداولة، بينما هبط 54، وبقي 74 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..المطورون العرب تنهى حق استخدام علامة «بورتو» فى مشروعاتها

بورتو جروب

وشهدت اخبار البورصة،إعلان شركة المطورون العرب القابضة (بورتو جروب سابقا) اتفاقها مع مجموعة عامر جروب القابضة على إنهاء حق استخدام العلامة التجارية”بورتو” بمشروعاتها داخل جمهورية مصر العربية.

وقالت المطورون العرب فى إفصاح مرسل للبورصة الأربعاء، إن هذه العلامة مملوكة لمجموعة عامر جروب وجرى إنهاء عقد استخدامها بالتراضى بين الطرفين.

يشار إلى أن مجموعة بورتو القابضة قد تأسست عام أغسطس 2015؛ نتيجة عملية انقسام من مجموعة عامر جروب، ثم غيرت اسمها إلى المطورون العرب منذ فبراير الماضى (2022).

ويتبع المجموعة عدد من الشركات العاملة في مصر وسوريا وجزر فيرجن (البريطانية)، ويقع مقرُّها في محافظة القاهرة، ويبلغ رأسمالها الحالى 702 مليون جنيه موزعا على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.6 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين شركة أسماك الإماراتية التى تستحوذ على 19.69% من الأسهم، كما يستحوذ عبدالسلام مسعود عبدالكريم على 8.46%.

كذلك تستحوذ المساهمة مروة محمد الأمين رجب أحمد على 6.79%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخر إفصاح هيكل ملكية بتاريخ 11 أبريل الماضى.

أخبار البورصة المصرية..أسمنت سيناء تقترض 1.5 مليار جنيه من «فيكا مصر» بفائدة 8.5%

كما أعلنت شركة أسمنت سيناء موافقة الجمعية العامة للمساهمين على زيادة مبلغ الاقتراض من فيكا مصر (المساهم الرئيسى) إلى 1.5 مليار جنيه لمدة سنة قابلة للتجديد بفائدة 8.5%.

وفوضىت عمومية أسمنت سيناء المنعقدة 26 أبريل تامر وجدى العضو المنتدب للشركة فى التوقع على العقود اللازمة للقرض واستيفاء الإجراءات المكملة نيابة عن الشركة،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة الأربعاء.

ونفذت شركة فيكا مصر (الفرنسية) عرض استحواذ جزئى على 9.3% من أسهم أسمنت سيناء بجلسة الثلاثاء (26 أبريل) بقيمة إجمالية قدرها 83.5 مليون جنيه تقريبًا.

ووافقت الرقابة المالية فى وقت لاحق على العرض وحددت عشرة أيام عمل أمام حملة الأسهم لتسجيل أوامر البيع على شاشة التداول بالبورصة المصرية بدأت من 10 أبريل وانتهت بنهاية جلسة الخميس (21 أبريل).

وكشفت نتيجة العرض المنشورة على شاشة التداول الخميس الماضى (21 أبريل) استجابة 12.3 مليون سهم فقط للعرض بما يمثل 9.3% من إجمالى أسهم الشركة البالغة 133 مليون سهم و22% من إجمالى الأسهم المستهدفة بالعرض والبالغة 56 مليون سهم، وفقا لحسابات المال.

أخبار البورصة..ماريدايف تحصل على موافقة البنوك لإعادة هيكلة القروض القائمة

ماريدايف

كذلك أفصحت شركة ماريدايف للخدمات الملاحية والبترولية،عن موافقة البنوك الدائنة على الدخول فى عملية إعادة هيكلة للقروض القائمة المستحقة عليها.

وقالت ماريدايف فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأربعاء، إن هذه الجدولة تأتى فى إطار تداعيات كورونا وما أسفرت عنه من خروج الشركة من بعض العقود وتأخر عملاء آخرين فى سداد متأخراتهم المالية بما أثر سلبا على أوضاع الشركة المالية.

وتتوقع الشركة الحصول على اتفاقيات نهائية مع البنوك بخصوص الديون القائمة والتوقيع على عقود إعادة الهيكلة خلال الربع الثانى من العام الجارى 2022.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية تقلص خسائر الشركة إلى 78 مليون دولار خلال العام المالى المنتهى ديسمبر الماضى 2021، مقارنة بخسائر بلغت 143.2 مليون دولار خلال عام 2020.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة إلى 115.8 مليون دولار، خلال عام 2021، مقابل إيرادات بلغت 180.5 مليون دولار خلال عام 2020، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة 22 مارس الماضى.