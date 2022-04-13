شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 764 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.47% عند 10847 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.25%، ليسجل 1814 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.09% إلى 2767 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 764 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 54 سهمًا من إجمالي 187 متداولة، بينما هبط 51 سهمًا، وبقي 82 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. المنتجعات تعلن تحديد جلسة لمناقشة تقرير المفوضين في نزاع سهل حشيش

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة المصرية للمنتجعات السياحية تحديد جلسة لمناقشة تقرير المفوضين الجديد في دعواها ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية في نزاع منطقة سهل حشيش.

وقالت “المصرية للمنتجعات”، في إفصاح مرسل للبورصة، الأربعاء، إن هيئة المحكمة قررت تحديد جلسة 21 مايو المقبل؛ لمناقشة تقرير هيئة المفوضين الجديد.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الدعوى كانت مؤجَّلة لجلسة 17 نوفمبر الماضي، وقررت هيئة المحكمة إحالتها مرة أخرى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير تكميلي استنادًا إلى مستندات وطلبات جوهرية مقدَّمة.

يشار إلى أن هذه الدعوى كانت مؤجَّلة لجلسة 2 يناير 2020 تمهيدًا لحجزها للحكم، وبتلك الجلسة تم تأجيلها إلى 13 فبراير ثم إلى 13 مارس ثم 17 أبريل، ثم إلى 5 يونيو، ثم إلى 18 سبتمبر، وصولًا إلى 17 نوفمبر (استمرّ عملة هيئة المفوضين أكثر من أربعة أشهر).

ويعود أصل النزاع إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) بالبحر الأحمر.

وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع، وتقول المصرية للمنتجعات إن تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.

أخبار البورصة المصرية.. سبيد ميديكال تعلن وقف تنفيذ حكم تغريمها 20 مليون جنيه لحين الاستئناف

سبيد-ميديكال

كما أعلنت شركة سبيد ميديكال المتخصصة فى الخدمات الطبية وقف تنفيذ حكم تغريمها 20 مليون جنيه لصالح هيئة الرقابة المالية، لحين الفصل فى الاستئناف المرفوع ضد الحكم.

وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح مرسل، الأربعاء، إن محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية استجابت لطلبها في إيقاف تنفيذ حكم أول درجة لحين الفصل في الاستئناف، وحددت جلسة 11 يونيو المقبل؛ لنظره.

وكان من المقرر نظر دعوى الاستئناف بجلسة 15 مايو المقبل، إلا أن هيئة المحكمة رأت تقصير أمد الجلسة إلى 12 أبريل الحالي، ثم قررت وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف المنظور أمامها.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت بتغريم ئيس مجلس الإدارة السابق والعضو المنتدب للشركة 20 مليون جنيه (نهاية فبراير الماضي) في نزاعين قضائيين مرفوعين ضدَّها من قِبل هيئة الرقابة المالية منذ 28 ديسمبر الماضي.

وقالت الشركة، في وقت لاحق، إنها ستطعن على الحكم بالاستئناف، مشيرة إلى أن أية التزامات مالية مترتبة على هذا الحكم سيتحملها أشخاص مجلس الإدارة المذكورون بشخصهم (محمود لاشين الرئيس السابق لمجلس الإدارة).

أخبار البورصة.. ماكرو جروب تعلن مواعيد صرف أرباح المساهمين بقيمة 0.069 جنيه للسهم

كذلك أفصحت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية عن توزيع توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.069 جنيه للسهم، على أن يبدأ صرفها اعتبارًا من 28 أبريل الحالي.

وقالت ماكرو جروب، في إفصاح مختصر، إن الحق في الكوبون النقدي رقم (1) سينتهى انتقاله بالنسبة لمشتري السهم بنهاية جلسة 24 أبريل.

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى وقت سابق (22 مارس)، على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 40 مليون جنيه تقريبًا، كما أقرّت عمومية الشركة هذا التوزيع في اجتماع 31 مارس.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع مبيعاتها بنسبة 38% إلى 594.3 مليون جنيه خلال العام الماضي عام 2021، في أول نتائج أعمال بعد طرحها في البورصة.

وارتفع صافى أرباحها إلى 148 مليون جنيه تقريبًا، خلال العام الماضي، مقارنة مع أرباح بلغت 135 مليون جنيه، خلال عام 2020، بنسبة نمو 9.5% تقريبًا، وفقًا لنتائج الأعمال المرسلة للبورصة 6 مارس الماضي.