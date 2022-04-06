شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول (رابع جلسة في شهر رمضان) على هبوط جماعي لمؤشراتها، بدفع مبيعات أجنبية، وحجم تداولات 729 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.29% عند 11347 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.22%، ليسجل 1930 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.2% إلى 2928 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 729 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 31 سهمًا من إجمالي 193 متداولة، بينما هبط 71 سهمًا، وبقي 91 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. مصر الجديدة للإسكان تبيع مليون متر في مدينة هليوبوليس بقيمة 1.73 مليار جنيه

تامر ناصر، الرئيس التنفيذى لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بيع قطعة أرض بمساحة مليون متر مربع (243 فدانا) بمدينة هليوبوليس الجديدة بقيمة 1.73 مليار جنيه.

وقالت مصر الجديدة للإسكان، في إفصاح مرسل، الأربعاء، إن هذه الأرض تقع بالحي العشرين بمدينة هليوبوليس الجديدة، وسيجرى توقيع عقودها خلال الأيام القليلة المقبلة (لم يذكر اسم المشتري بعد).

ويبلغ متوسط سعر المتر فى هذه الصفقة 1700 جنيه لا تشمل تكلفة المرافق، ومن المقرر سداد 20% من إجمالى الثمن عند توقيع العقود،

بينما سيجرى تسديد الـ 80% الباقيين على 16 دفعة ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات بدون فوائد.

وأشارت الشركة إلى أنها ستستخدم حصيلة البيع فى تسريع وتيرة أعمال تنمية مدينة نيوهليوبوليس بما يتفق مع الخطة المعتمدة لتحويلها إلى مدينة متكاملة.

تأتى عملية البيع في إطار قرار مجلس الإدارة بإلغاء الترسية السابقة لمساحة 270 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة لعدم جِدّية مقدِّم العرض وطرح المساحة بطريقة البيع المباشر.

أخبار البورصة المصرية.. كونتكت القابضة تحدد مواعيد صرف أرباح المساهمين

سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لـ«كونتكت المالية القابضة»

كما أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال سابقا) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.22 جنيه للسهم، على أن يبدأ صرفها اعتبارًا من 21 أبريل الحالي.

وقالت كونتكت القابضة، فى إفصاح مختصر مرسل للبورصة المصرية، الأربعاء، إن الحق في الكوبون رقم (6) سينتهي انتقاله بالنسبة لمشتري السهم بنهاية جلسة 18 أبريل.

ووافقت عمومية الشركة، فى اجتماع 31 مارس الماضى، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 270 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، إن هذه الموافقة جاءت في إطار اقتراح مقدم من مجلس الإدارة بتوزيع جزء من فائض السيولة النقدية المتاحة على المساهمين.

ومن المقرر توزيع هذه الأرباح فى شكل كوبون نقدى بقيمة 0.22 جنيه للسهم، على أن يجرى الإعلان عن مواعيد الصرف في وقت لاحق.

وقالت الشركة إنها حققت سيولة نقدية كبيرة، خلال العام الماضي، منوهة بأنها ستستخدم النسبة الكبرى من السيولة الفائضة في المستقبل لتمويل التوسعات المستهدفة خلال السنوات المقبلة.

أخبار البورصة.. قنديل للزجاج ترفع عرض استحواذها على الوطنية للبلور 40 قرشًا للسهم

كذلك أعلنت شركة قنديل للزجاج، رفع سعر عرضها المقدم للاستحواذ على شركة الوطنية للزجاج والبلور بقيمة 40 قرشًا للسهم مرة واحدة.

وتقدمت قنديل للزجاج بطلب إلى هيئة الرقابة المالية لتعديل سعر العرض المنشور على شاشة التداول فى البورصة منذ 30 مارس الماضى من 2 إلى 2.40 جنيه للسهم، وجارٍ دراسته.

وتنافس شركة قنديل، مجموعة الجارحى للحديد والصلب التى تقدمت بعرض شراء رسمى فى 2 مارس الماضى بقيمة 1.35 جنيه للسهم، ثم طلبت رفعه إلى 2.25 جنيه للسهم بعد تقدم الأولى بسعر أعلى منها بحوالي 65 قرشًا.

وتسمح قوانين سوق المال المصري للشركات المتقدمة للاستحواذ على أخرى، بتقديم عرض شراء بسعر أعلى، ما لم تمر 5 أيام عمل على آخر عرض منافس لها، وهو ما استغلته الجارحي فى اللحظات الأخيرة.