أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 23-3-2022

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وحجم تداولات بلغ 2.2 مليار جنيه على الأسهم. وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.69% عند 11743 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.56%، ليسجل 2003 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.76% إلى 3031 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 2.5 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 66 سهمًا من إجمالي 193 متداولة، بينما هبط 56 سهمًا، وبقي 71 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. بنك مصر يرفع حصته في فوري بصفقة ضخمة 1.47 مليار جنيه

بنك مصر

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية شراء بنك مصر (عضو مجلس الإدارة) حصة أسهم ضخمة بقيمة إجمالية قدرها 1.47 مليار جنيه .

وارتفعت حصة بنك مصر فى شركة فوري بعد تلك العملية من 6.93% إلى 15.78% تقريبًا، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة لأربعاء.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 9.75 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط بنك مصر بمحفظتي استثمار تابعتين تمتلكان 0.55% من الأسهم.

وأعلنت شركة فوري، صباح الأربعاء، تنفيذ صفقة شراء ضخمة من الحجم الكبير على أسهمها في البورصة المصرية بقيمة إجمالية قدرها 1.47 مليار جنيه تقريبًا، على أن يجرى إعلان أطرافها في وقت لاحق.

كشفت وسائل إعلام أجنبية (وكالة بلومبرج) دخول أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية في مفاوضات لشراء بعض حصص مملوكة للحكومة المصرية في عدة شركات مدرجة بالبورصة أبرزها فوري والبنك التجاري الدولي.

أخبار البورصة المصرية.. فوري تكشف الأطراف البائعة في صفقة بنك مصر

لوجو شركة فوري

كما شهدت الجلسة إفصاح شركة فوري عن الأطراف البائعة فى صفقة بنك مصر الضخمة التى نفذها على 151 مليون سهم.

وأظهر إفصاح منشور عن فوري على شاشة التداول بيع شركة link hold co Bv حصة أسهم تعادل 81.66 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 726.2 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 9.75 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية.

وانخفضت حصة الشركة فى أسهم فوري بعد تلك العملية من 16.74% إلى 11.96%، ولم يظهر الإفصاح ارتباطها بأية مجموعات أخرى مساهمة في الشركة (كيانات أو أفراد).

كما أظهر إفصاح ثانٍ مرسل للبورصة، الأربعاء، بيع صندوق استثمار ” black sparrow “حصة أسهم تعادل 5.5 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 492.4 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 9.75 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

وانخفضت حصة الصندوق بعد تلك العملية من 10.35% إلى 7.39%، ولم يظهر الإفصاح ارتباط الصندوق بأية مجموعات أخرى مساهمة في الشركة (كيانات أو أفراد).

أخبار البورصة.. إيديتا ترفع أسعار منتجاتها بقيمة تتراوح من 1 إلى 2 جنيه

إيديتا للصناعات الغذائية

كذلك أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية زيادة أسعار منتجاتها بقيمة تتراوح من 1 إلى 2 جنيه حسب سعر المنتج الأصلى.

وقالت إيديتا، فى إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، إن هذه الزيادات تشمل كل منتجات قطاع المخبوزات وبعض منتجات قطاع الويفر.

وتبلغ الزيادة جنيهًا واحدًا بالنسبة لمنتجات قطاع المخبوزات التي يبلغ سعرها 4 جنيهات لتصل إلى 5 جنيهات، بينما بلغت الزيادة 2 جنيه للمنتجات التي يبلغ سعرها 5 جنيهات لتصل إلى 7 جنيهات.

كما قامت الشركة بزيادة أسعار منتجات فريسكا بقيمة جنيه للوحدات التى يبلغ سعرها 2 جنيه لتصل إلى 3 جنيهات، وفقًا للإفصاح.

وتعمل إيديتا في إنتاج الأغذية الخفيفة، وتقدم أكثر من 10 علامات تجارية، من بينها (مولتو، وتودو، وبيك رولز، وفريسكا وهوهوز).

واتجهت “إيديتا” للتوسع في السوق المحلية عبر إضافة خط إنتاج خط إنتاج جديد بقطاع الويفر بتكلفة استثمارية قدرها 106 ملايين جنيه، وطاقة إنتاجية تصل إلى 6400 طن سنويًّا (فبراير 2021).