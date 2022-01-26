أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 26-1-2022

أخبار البورصة المصرية اليوم ،وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وحجم تداولات 687 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.37% عند مستوى 11499 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.46% ليسجل 2130 نقاط، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.47% إلى 3126 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 626 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 28 سهمًا من إجمالي 197 متداولة، بينما هبط 86، وبقي 83 دون تغيير.

وقررت البورصة اعتبار جلسة الخميس أجازة رسمية بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة على أن يستأنف التداول اعتبار من الاحد القادم.

أخبار البورصة المصرية..حديد عز تعلن إتمام الاستحواذ على حصة «أبو هشيمة» بقيمة 2.5 مليار جنيه

وشهدت أخبارالبورصة ،إعلان شركة حديد عز عن إتمام عملية الاستحواذ على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فى شركة حديد المصريين بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه تقريبا.

وقالت حديد عز فى إفصاح مرسل للبورصة الأربعاء، إن عملية نقل ملكية الأسهم تمت بجلسة 25 يناير لصالح شركتها التابعة عز الدخيلة للصلب- الإسكندرية.

وقدرت شركة إيجل للاستشارات المالية حصة أبو هشيمة فى شركة حديد المصريين بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه تقريبا.

وتستهدف الصفقة شراء 18% من حصة أحمد أبو هشيمة فى حديد المصريين، ويستحوذ أبو هشمية فى الوقت الحالى على 30% من الأسهم، وفقا لتقرير القيمة العادلة المرسل للبورصة فى 12 ديسمبر الماضى.

وأظهر التقرير أن تلك الحصة سيجرى نقلها من خلال أحمد أبو هشيمة (الشريك المؤسس)، وشركة أبوهشيمة ستيل لإدارة مشروعات الصلب.

ونوهت حديد عز إلى أنها ستشترى هذه الحصة عبر شركتها التابعة عز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، كما أشارت إلى أن قيمة الصفقة سيجرى تسديده من موارد الشركة.

أخبار البورصة المصرية..أوراسكوم للاستثمار تبيع حصتها فى شركة باكستانية بقيمة 550 مليون جنيه

نجيب ساويسرس

كما أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة اتمام عملية بيع كامل حصتها البالغة (51%) فى شركة ترانس ورلد اسوشيتس، بدولة باكستان بقيمة إجمالية قدرها 550 مليون جنيه تقريبا.

وقالت أوراسكوم للاستثمار فى إفصاح للبورصة الأربعاء، إن عملية البيع جرت بالعملة الأجنبية (35 مليون دولار) بعد استيفاء الشروط المسبقة فى عقد البيع.

وتدرس الشركة فى الوقت الحالى الفرص المتاحة لاستثمار هذا المبلغ بما يتوافق مع الخطة الاستثمارية ويعظم من أرباح وعوائد المساهمين.

ونوهت الشركة إلى أنها ستفصح عن تلك الفرص الاستثمارية وتفاصيلها فور الانتهاء من دراستها واتخاذ قرارات بشأنها .

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 27 أبريل الماضى على بيع كامل حصتها البالغة (51%) فى شركة ترانس ورلد اسوشيتس (برايفت) مع تعيين مستشار مالى لتقييم الصفقة.

وفوضت الشركة آنذاك المهندس عقيل حامد بشير فى اختيار المستشار المالى وتحديد أتعابه، بينما فوضت المهندس نجيب ساويرس و أسامة دانيال نصيف فى التفاوض والتوقيع على العقود والمستندات منفردين.

أخبار البورصة..أوراسكوم للتنمية تتظلم لسحب 1.75 مليون متر مربع من أراضى خليج مكادى

عمر الحمامصى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «أوراسكوم للتنمية مصر»

كذلك أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن تظلمها من قرار هيئة التنمية السياحية الخاص بتقليص المساحة المخصصة لها بخليج مكادى بمقدار 1.75 مليون متر مربع.

وأخطرت أوراسكوم للتنمية إدارة البورصة، بتلقي شركتها التابعة مكادى هايتس خطابا من هيئة التنمية السياحية يفيد بخفض المساحة المخصصة لها من 3.45 مليون متر إلى 2 مليون متر مربع.

وقالت الشركة إنها ستواصل إطلاع المساهمين على آخر التطورات أو المستجدات بعد تقديم التظلم بشكل رسمى إلى الجهات المعنية.

وتمثل المساحة المسحوبة حوالى 3.5% فقط من إجمالى محفظة الأراضى المملوكة لها والبالغة 50.2 مليون متر مربع بنهاية عام 2021، وفقا لتنويه الشركة.

وتقول أوراسكوم إن هذه المساحة كاملة جرى تخصيصها من قبل الحكومة المصرية فى عام 2009، كما تم سداد ثمنها بالكامل.

وطمأنت الشركة كافة عملائها فيما يتعلق بحقوقهم فى جميع مراحل المشروع التى جرى بيعها مسبقا، مشيرة إلى أن المراحل المطلقة حديثا تقع ضمن نطاق المساحات غير المسحوبة.

السويدي إليكتريك تؤكد فوزها بأعمال تطوير خطوط السكة الحديد بالدلتا والصعيد

أحمد السويدي

وأفصحت شركة السويدي إلكتريك ، فوزها بمناقصة أعمال تطوير السكة الحديد بمناطق الدلتا وصعيد مصر، ضمن تحالف يضم الغرابى للإنشاءات والشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية.

جاء ذلك فى إفصاح تأكيدى مرسل للبورصة الأربعاء، للرد على استفساراتها بخصوص ما نشرته المال تحت عنوان: “السويدي والغرابلى والمصرية يقتنصون خط سكة حديد «نجع حمادى – الأقصر» بتكلفة 110 ملايين دولار.

وقالت السويدى إليكتريك” إن تحالفها مع “الغرابى” و”المصرية” قدم أقل الأسعار فى مناقصتين طرحتهما الهيئة القومية للسكك حديد مصر.

وتختص المناقصة الأولى بمشروع تجديد وصيانة خطوط وأحواش ومفاتيح بمنطقة الدلتا ،وتشمل خطوط بنها- منوف -المعمورة -رشيد-23 يوليو-شبين القناطر- السنطة-محلة روح-بنها زفتى،بأطوال إجمالية 110 كلم تشمل 133 مفتاحا.

بينما تختص المناقصة الثانية بمشروع تجديد وصيانة خط نجع حمادى-الأقصر،بطول 91 كلم، يشمل 283 مفتاحا ،وفقا للإفصاح.

ونوهت السويدى بأنها لم توقع على العقود الخاصة بالمناقصتين بعد، بما يتعذر معه الإفصاح عن التكلفة النهائية للمشروعين