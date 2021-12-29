أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 29-12-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين وبيعى للعرب والأجانب وقيم تداولات 997 مليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.13% مسجلًا 11898 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.07% ليسجل 2183 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة طفيفة 0.1% ليصل إلى 3227 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 997 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 71 سهمًا من إجمالي 195 متداولة، بينما هبط 56، وبقي 68 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. مصر الجديدة للإسكان تتوقع إيرادات 119 مليار جنيه من الشراكة مع ماونتن فيو

مشروع ماونتن فيو اي سيتي التجمع الخامس

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التفاصيل المالية الكاملة لعرض الشراكة مع شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري في تطوير مشروع هليوبارك بمدينة القاهرة الجديدة.

وقالت مصر الجديدة للإسكان، في إفصاح مرسل، للبورصة، الأربعاء، إن هذا المشروع يتوقع أن يدرّ إيرادات بقيمة 397 مليار جنيه على مدار فترة زمينة تتراوح بين 23 و25 عامًا.

ومن المقرر أن تحصل مصر الجديدة على 30% من الإيرادات بما يعادل 119 مليار جنيه تقريبًا، بحد أدنى مضمون يصل إلى 80 مليار جنيه، بينما ستحصل ماونتن فيو على نسبة 70%، بما يعادل 278 مليون جنيه، وفقًا لعرض الشراكة،

وتبلغ مدة تطوير المشروع 15 عامًا، بينما تبلغ تتراوح مدة التحصيل من 23 إلى 25 عامًا، ومن المقرر أن تدفع ماونتن فيو مبلغًا مقدمًا بقيمة 1.4 مليار جنيه يُصرَف على دفعتين إحداهما عند التوقيع على العقود، والأخرى خلال 18 شهرًا من التوقيع.

وأعلنت لجنة البتّ والترسية بشركة مصر الجديدة أمس الثلاثاء (28 ديسمبر ) اختيار شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى للشراكة فى مشروع هليوبارك من بين عدد من المنافسين الكبار فى مجال التطوير العقارى.

أخبار البورصة المصرية.. دلتا للإنشاء والتعمير تفصح عن شراء مساهم حصة أسهم بقيمة 44.3 مليون جنيه

كما أفصحت شركة دلتا للإنشاء والتعمير عن قيام المساهم على على مصطفى علبة بشراء حصة أسهم كبيرة (3 ملايين سهم )، بقيمة إجمالية قدرها 44.3 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت دلتا للانشاء والتعمير، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليها ارتفعت بعد تلك العملية من 8.6% إلى 21.6% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 14.78 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية،وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بمجموعة مرتبطة مكونة من الأب (على مصطفى علبة ) الذى يستحوذ على 36.7% من الأسهم ،إلى جانب شركة دلتا للتشييد التى تستحوذ على نسبة صغيرة (0.13%).

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالى 231 مليون جنيه موزعا على 23.1 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.

وأظهر إفصاح مواز مرسل للبورصة قيام المساهم الأكبر فى الشركة (على مصطفى علبة ) ببيع الأسهم المشار إليها ( 3 ملايين سهم ) لتنخفض حصته من 49.72% إلى 36.7% .

أخبار البورصة.. العربية للصناعات الهندسية تفصح عن ارتفاع حصة عضو مجلس إدارة إلى 23.6%

البورصة المصرية

كذلك أفصحت شركة العربية للصناعات الهندسية عن قيام عضو مجلس الإدارة المساهم (أيمن إبراهيم عبد المنعم النحاس) بشراء 601.5 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 1.82 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت العربية للصناعات الهندسية فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليها ارتفعت بعد تلك العملية من 23.2% إلى 23.6% من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 3.03 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية،وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بثلاثة مساهمين مرتبطين من عائلة النحاس يستحوذون على 8% من إجمالى الأسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالى 62.4 مليون جنيه موزعًا على 166.5مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.38 جنيه للسهم.