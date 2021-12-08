أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 8-12-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، إغلاق جلسة التداول على هبوط جماعي لمؤشراتها ، وسط اتجاه بيعي للأجانب وشرائي للمصريين والعرب، وقيم تداولات بلغت 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.76% عند مستوى 11451 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.68% عند مستوى 2120 نقطة، في حين هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.85% إلى 3110 نقاط..

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 36 سهمًا من إجمالي 196 متداولة، بينما هبط 88، وبقي 72 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..مستشفى كليوباترا تتلقى عرض استحواذ بقيمة 2 مليار جنيه

مستشفى كليوباترا

وشهدت أخبار البورصة،إعلان شركة مستشفى كليوباترا -أكبر كيان طبى خاص فى مصر- تلقيها عرض استحواذ على حصة أسهم بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار جنيه تقريبا.

وقالت مستشفى كليوباترا فى إفصاح مرسل للبورصة ،إن هذا العرض مقدم من شركة ام سى آى كابيتال هيلث كير بارتنيرز للرعاية الصحية وجرى إيداعه لدى هيئة الرقابة المالية.

ويستهدف العرض شراء حصة من أسهم المستشفى تصل إلى 419.3 مليون سهم تعادل 26.21% من إجمالى الأسهم بسعر نقدى 5 جنيه للسهم.

وتعهد المساهم الرئيسى فى الشركة (كير هيلث كير ال تى دى ) بعرض جزء من أسهمه للبيع لمقدم العرض (تتراوح بين 7.87% إلى 12% كحد أقصى )،وفقا لإفصاح تكميلى مرسل للبورصة الأربعاء.

من جانبها،قالت هيئة الرقابة المالية، فى إفصاح ثالث للبورصة، إن هذا العرض جرى إيداعه صباح الأربعاء (الساعة 9:30)، وجارى فحصه ودراسته.

أخبار البورصة المصرية..رئيس سبيد ميديكال يبيع 33 مليون سهم من حصته بقيمة 49.3 مليون جنيه

محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال الطبية

كما أعلنت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، عن قيام المهندس محمود لاشين (رئيس مجلس الإدارة) ببيع 33 مليون سهم من حصته بقيمة إجمالية قدرها 49.3 مليون جنيه تقريبا.

وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح مرسل، للبورصة ، إن نسبة مساهمة الرئيس انخفضت بعد العملية من 27% إلى 24% من إجمالى الأسهم تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.49 جنيه،وجرى تنفيذها عبرثلاث شركات وساطة وسمسرة هم : بلتون ،هيرميس ، التجارى الدولى، ولم يُظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأي أطراف مساهمة في الشركة (كيانات أو أفراد).

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 221.8 مليون جنيه موزعًا على 1.1 مليار سهم تقريبًا، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم.

أخبار البورصة..النساجون الشرقيون للسجاد تدرس بيع أو تصفية شركة الصين

كذلك أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، عن موافقة مجلس إدارتها على دراسة بيع أو تصفية شركة “الصين “التابعة بناء على نتائج أعمالها خلال الفترة القادمة.

وأفادت الشركة فى إفصاح لأربعاء بتفويض الإدارة التنفيذية فى دراسة موقف شركة النساجون الشرقيون الصين وعرض نتائجها على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار نهائى بشأنها فى حينه.

وقالت النساجون فى إفصاح سابق (16 فبراير 2020)،إن شركتها التابعة “Ow china ” العاملة بمنطقة Tianjin الصناعية بالصين لا تساهم إلا بنسبة 1% من إيرادتها .

ونوهت الشركة إلى أن الصين منافسى رئيسى لها فى عدة أسواق تصديرية خاصة فى مجال السجاد المطبوع وغير المنسوج والذى يمثل حوالى 20% من مبيعات النساجون.

كما أشارت إلى أن نسبة المواد الخام التى تستودرها من الصين تصل إلى 5% من إجمالى الواردات الخام المستوردة .

وتمتلك النساجون الشرقيون شبكة مصانع عملاقة تشمل 31 منشأة صناعية تتوزع فى مصر والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتستحوذ مصر على 95% من العمليات الانتاجية،وفقا للموقع الالكترونى للشركة.

وتضم المجموعة تحت مظلتها سلسة شركات تابعة تعمل فى الخارج ،مثل النساجون الشرقيون أمريكا، النساجون الشرقيون الصين،النساجون الشرقيون انترناشينول.

بينها هيرميس..أبو قير للاسمدة تتعاقد مع 4 شركات لترويج الطرح فى البورصة

كما أفصحت شركة أبو قير للاسمدة والصناعات الكيماوية، عن تعاقد المساهمين الرئيسين مع 4 شركات متخصصة فى الاكتتابات لترويج عملية الطرح الإضافى فى البورصة بينهم المجموعة المالية هيرميس.

وأفادت أبو قير للاسمدة فى بيان الأربعاء، بتلقيها بريدا إلكترونيا بتاريخ 7 ديسمبر من شركة إن اى كابيتال مستشار برنامج الطروحات الحكومية للتأكيد على هذا التعاقد.

وأشار البريد الالكترونى المرسل للشركة إلى إبرام 4 مساهمين رئيسيين بها عقد تقديم خدمات ترويج وتسويق جزءًا من أسهمها مع شركات (سي آى كابيتال، رينيسانس كابيتال مصر، المجموعة المالية هيرميس، الأهلى فاروس).

ويهدف التعاقد إلى ترويج وتسويق حصة أسهم إضافية (تعادل 10%) تعتزم أبو قير للأسمدة طرحها فى البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة، بين أربعة كيانات رئيسية هم :بنك الاستثمار القومي، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأهلى كابيتال القابضة،القابضة للصناعات الكيماوية.