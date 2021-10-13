أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13-10-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للأجانب، وحجم تداولات بلغ 1.1 مليار جنيه على الأسهم. وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.9% عند مستوى 10881 نقطة، بينما هبط “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.21% عند 2647 نقطة، فى حين هبط مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.88% عند مستوى 3598 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على أداء معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 35 سهمًا من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط 106، وبقي 51 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. إيميرالد للتطوير تعلن تغطية الاكتتاب العام بمعدل 26.3 مرة

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة إيميرالد للتطوير وإدارة المشروعات تغطية الاكتتاب العام فى البورصة بمعدل 26.3 مرة بسعر 1.28 جنيه للسهم.

وقالت إيميرالد للتطوير، فى إفصاح مختصر مرسل للبورصة، إنها تلقّت طلبات على الشراء تغطى 414.5 مليون سهم بما يتجاوز الكمية المطروحة بأكثر من 26 مرة.

وتبلغ الكمية المطروحة فى الاكتتاب العام حوالى 15.7 مليون سهم ، وتتولى شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية إدارة الطرح، بينما تتولى شركة سيجما لتداول الأوراق المالية مهام سمسار الطرح عن الطرف البائع.

كما تتولى إيجى تريند للاستشارات المالية مهامّ المستشار المالى المستقل، كما يتولى مكتب حسنى عبد العزيز أحمد المستشار القانونى للطرح.

وحصلت الشركة، فى 27 سبتمبر الماضى، على موافقة هيئة الرقابة المالية على نشرة طرح 10.59% من أسهمها فى البورصة المصرية عبر طرح ثانوي (عام وخاص) فى السوق.

وألزمت الرقابة الشركة بتقديم تعهدات قبل الطرح بأن لا تتقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسين بالشركة عن النسبة المحددة وفقًا للمادة (9)، من قواعد القيد والشطب لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الطرح وخطاب شركة مصر المقاصة بالتجميد.

أخبار البورصة المصرية.. عبور لاند تفصح عن شراء نائب الرئيس أسهمًا بقيمة 10.2 مليون جنيه

كما أفصحت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية عن قيام نائب رئيس مجلس الإدارة أشرف محمد حامد شريف بشراء 2 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 10.2 مليون جنيه تقريبًا.

وأظهر إفصاح عن عبور لاند مرسل للبورصة ارتفاع نسبة مساهمة نائب رئيس مجلس الإدارة بعد العملية إلى 14.9%، إلى 15.4% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 5.10 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة التجارى الدول للسمسرة في الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بستة مساهمين آخرين بالشركة (منهم خمسة ينتمون لعائلة شريف) يستحوذون مجتمعين على 45.5% تقريبًا من أسهم الشركة.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 400 مليون جنيه موزعًا على 400 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم،

أخبار البورصة.. المنصورة للدواجن تفصح عن شراء «تارجيت للاستثمار» أسهمًا بقيمة 12.6 مليون جنيه

الدواجن

أفصحت شركة المنصورة للدواجن عن قيام شركة تارجيت للاستثمار العقارى بشراء 6.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 12.6 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت المنصورة للدواجن، فى إفصاح، للبورصة المصرية، إن نسبة مساهمة تارجيت للاستثمار ارتفعت بعد تلك العملية من 4.9% إلى 6.6% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 1.86 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط الشركة بثلاثة مساهمين من عائلة محجوب يستحوذون مجتمعين على 7.4% من إجمالى الأسهم.

وأفصحت الشركة، فى 3 أكتوبر الحالي، عن قيام شركة تارجيت للاستثمار العقارى ببيع 16 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون جنيه تقريبًا لتنخفض حصتها آنذاك من 7% إلى 3.1% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 1.86 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركتيْ بلتون لتداول الأوراق المالية، والعربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية.