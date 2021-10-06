أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 6-10-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، وحجم تداولات 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.99% عند مستوى 10536 نقطة، و“egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.17% عند 2662 نقاط، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16 % عند مستوى 3608 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه للأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 62 سهمًا من إجمالي 193 متداولة، بينما هبط 65، وبقي 66 دون تغيير.

وقررت إدارة البورصة اعتبار غدا الخميس أجازة رسمية بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر، على أن يستأنف التداول اعتبارا من الأحد القادم.

القاهرة للاستثمار تحصل على قرار رئاسي بإنشاء جامعة بدر أسيوط

محمد القلا الرئيس التنفيذى للقاهرة للاستثمار

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، عن صدور قرار رئاسى بالموافقة على إنشاء فرع جامعة بدر التابعة بمدينة أسيوط.

وقالت القاهرة للاستثمار فى إفصاح مرسل للبورصة، إن رئاسة الجمهورية أصدرت القرار رقم 444 لسنة 2021 يوم السبت الماضى، وجرى نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أكتوبر.

وأفصحت الشركة فى 19 أغسطس الماضى، عن صدور قرار من مجلس الوزراء المصرى بالموافقة على إنشاء الجامعة فى انتظار تصديق الرئيس.

ويقع مقر الجامعة بمدينة ناصر غرب مدينة أسيوط، وتضم 17 كلية فى تخصصات مختلفة تشمل الطب البيطرى وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتكنولوجيا الحيوية.

كما تضم تخصصات، التمريض ، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الهندسة والتكنولوجيا، الذكاء الصناعى وإدارة البيانات، الفنون التطبيقية، السياحة والفنادق، القانون ،العلوم الإنسانية والاجتماعية، الاقتصاد والعلوم السياسية.

كذلك تضم الجامعة تخصصات ، اللغات والترجمة، الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية،الفنون التعبيرية والعلوم السينمائية والمسرحية، ويحق للجامعة إنشاء معاهد وكليات ووحدات بحثية أخرى.

إى فاينانس تحصل على موافقة رسمية لطرح 16.1% فأكثر

لوجو شركة إى فاينانس

كما أعلنت شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن حصولها على موافقة الرقابة المالية على نشرة طرح 16.1 % من أسهمها فى البورصة عبر طرح ثانوى (عام وخاص) فى السوق.

وقالت إى فاينانس للاستثمارات فى إفصاح، إن عملية الطرح ستجرى على 257.7 مليون سهم بمتوسط سعر 13.98 جنيه للسهم كحد أقصى.

وألزمت الرقابة الشركة بتقديم تعهدات قبل الطرح بأن لا تتقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسين بالشركة عن النسة المحددة وفقا للمادة (9)،من قواعد القيد والشطب لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الطرح وخطاب شركة مصر المقاصة بالتجميد.

وتتولى ثلاث شركات متخصصة فى ترويج وتغطية الاكتتابات، إدارة الطرح ، وهم : رينيسانس كابيتال إيجيبت، سي آى كابيتال،الأهلى فاروس.

بينما تتولى ثلاث شركات وساطة مهام سمسار الطرح عن الطرف البائع ،وهم الأهلى فاروس،التجارى الدولى،عربية أون لاين.

أما شركة بى دى أو كيز للاستشارات المالية فتتولى مهام المستشار المالى المستقل، بينما يتكلف مكتب زكى هاشم وشركاوه، بمهام المستشار القانونى للطرح.

آراب ديرى تدعو المساهمين لنظر زيادة رأسمالها بقيمة 130 مليون جنيه

كما أفصحت شركة آراب ديرى باندا لمنتجات الألبان المساهمين لاجتماع جمعية عامة عادية فى 2 نوفمبر المقبل، لنظر زيادة رأسمالها المصدر بقيمة 130 مليون جنيه.

وحصلت آراب ديرى فى 30 سبتمبر الماضى على موافقة هيئة الرقابة المالية على زيادة رأسمال من 160 مليونًا إلى 290 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة، إن هذه الزيادة نقدية وستخصص لقدامى المساهمين للاكتتاب فيها كل بحسب نسبة مساهمته فى رأس المال.

ومن المقرر توزيع الزيادة المرتقبة على 130 مليون سهم يجرى إصدارها بقيمة اسمية جنيه للسهم، ليرتفع رأسمال المصدر من 160 مليون جنيه إلى 290 مليونًا بعد الاكتتاب.

وتقول «آراب ديري» إن لجوءها لزيادة رأس المال يأتى فى إطار خطة استراتيجية للتوسع بالسوق المحلية والخارجية، وتلبية الطلبات المتزايدة على منتجاتها .