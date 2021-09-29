أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 29-9-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء ،اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى طفيف لمؤشراتها ، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات 986 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.53% عند مستوى 10391 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.35% عند 2699 نقاط، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.24% عند مستوى 3631 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 986 مليون جنيه تقريبًا، واتجه الأجانب للبيع، بينما اتجه العرب والمصريون للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 57 سهمًا من إجمالي 191 سهمًا متداولًا، بينما هبط 74 ، وبقي 191 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..مصر الجديدة للإسكان تعلن تعديل الوضع القانونى كشركة مساهمة

مصر الجديدة للاسكان والتعمير

وشهدت أخبار البورصة ،إعلان شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ، عن موافقة لجنة القيد على تعديل بياناتها كشركة مساهمة خارجة عن قانون شركات قطاع الأعمال العام.

وقالت مصر الجديدة للإسكان فى بيان منشور على شاشة التداول،إن لجنة القيد وافقت على تعديل القانون الخاضع له الشركة ليصبح قانون الشركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، بدلا من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 .

كما وافقت اللجنة على تعديل المحل القانوني و المركز الرئيسي للشركة ،في ضوء تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي.

ووافقت الجمعية العامة للمساهمين (العادية وغير العادية)،على تغيير الوضع القانونى فى اجتماعين منفصلين بتاريخ 14 أغسطس الماضى، وتوقعت الشركة آنذاك الخروج من مظلة قطاع الأعمال رسميا خلال أسابيع .

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 15 أغسطس الماضى إن عملية الانتقال إلى قانون الشركات المساهمة سيمكنها من العمل بشكل أكثر مرونة بما سيمكنها من تسريع التعاقدات بكافة أشكالها ويزيد من قدرتها على استغلال الأصول والموارد المتاحة.

كما تتوقع الشركة أن يسهم هذا الانتقال فى إطلاق يد الإدارة التنفيذية فى استقطاب الكفاءات الإدارية اللازمة لتطوير الأداء وتفعيل إستراتيجية إعادة الهيكلة.

أخبار البورصة المصرية..نايل سيتي تدعو المساهمين لمناقشة خطة توفيق الأوضاع

أبراج نايل سيتي

كما أعلنت شركة نايل سيتي للاستثمار عن دعوة المساهمين لاجتماع جمعية عامة غير عادية يوم السبت الموافق 23 أكتوبر القادم لمناقشة خطة توفيق الأوضاع فى البورصة المصرية.

وقالت نايل سيتي فى إفصاح مرسل للبورصة، إن هذا الاجتماع سيناقش الخطة الزمنية المقترحة وتجزئة الأسهم وتمديد عمر الشركة القانونى إلى فترة مماثلة.

وحصلت الشركة أمس الثلاثاء ( 28 سبتمبر) على موافقة هيئة الرقابة المالية على تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها من 100 جنيه إلى جنيه للسهم، فى إطار خطة توفيق الأوضاع.

وأبدت الرقابة المالية موافقتها على تجزئة الأسهم بعد الاطلاع على مبررات الشركة ليصبح عدد الأسهم 72.5 مليون سهم بدلا من 7.25 مليون سهم قبل التجزئة.

واعتمد مجلس إدارة الشركة فى 20 سبتمبر الجارى خطة شاملة لتوفيق أوضاعها فى البورصة المصرية تتضمن تجزئة الأسهم وبيع المساهمين الرئيسيين جزءا من حصتهم.

وقالت نايل سيتي فى إفصاح سابق، إن هذه الخطة تنص على بيع المساهمين الرئيسيين جزءا من أسهمم للمشترين المؤهلين بالنسبة والتناسب من حصة كل منهم.

ونوهت الشركة وقتها إلى أنها ستخاطب هيئة الرقابة المالية بخصوص تجزئة للأسهم من 100 جنيه إلى جنيه واحد فى إطار مهلة توفيق الأوضاع.

ومن المقرر التعاقد مع مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة للسهم حتى يتسنى للمساهمين الرئيسين بيع الأسهم وفقا للسعر الذى يتوصل إليه.

كما تتضمن الخطة النظر فى تقسيم الشركة على أساس نشاط سياحى وآخر عقارى يشرف عليها مكتب د.منى ذو الفقار من ذوى الخبرة.

أخبار البورصة..بلتون القابضة تحصل على موافقة لزيادة رأسمالها بقيمة 35.6 مليون جنيه

بلتون القابضة

كما أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن موافقة هيئة الرقابة المالية للسير فى اجراءات زيادة رأس المال المصدر بقيمة 35.6 مليون جنيه تقريبا.

وقالت بلتون القابضة فى إفصاح للبورصة المصرية إن هذه الزيادة ستكون نقدية فى إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 21 سبتمبر الماضى على الزيادة وفوضت العضو المنتدب للتواصل مع الرقابة المالية ومتابعة الإجراءات المطلوبة وأي تعديلات تطلبها الهيئة في هذا السياق.

ومن المقرر توزيع الزيادة المشار إليها على 17.8 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم، بما يرفع رأس المال المصدر إلى 927 مليون جينه، وفقا لكتاب الشركة إلى الرقابة المالية.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 891.3 مليون جنيه موزعًا على 445.6 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيهين للسهم، وتعتبر أوراسكوم المالية القابضة المساهم الرئيسي في الشركة بنسبة 59.2% من الأسهم.