أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22-9-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء ،اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها خلافا لثلاث جلسات سابقة، وسط اتجاه شرائى للعرب، وحجم تداولات بلغ 1.8 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.93% عند 10596 نقطة، كما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 3.1% عند 2679 نقطة، بينما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.8% عند مستوى 3634 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.8 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 122 سهمًا من إجمالي 189 سهمًا متداولًا، بينما هبط 18، وبقي 49 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..القاهرة للاستثمار توافق على قرض جديد بقيمة 260 مليون من بنك مصرى

وشهدت أخبار البورصة ،إعلان شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، عن موافقة مجلسها على الشروع فى إجراءات الحصول على قرض جديد بقيمة 260 مليون جنيه من إحدى البنوك المصرية لتمويل أحد مشروعاتها الجديدة.

وقالت القاهرة للاستثمار فى إفصاح للبورصة الأربعاء إن مجلس الإدارة فوض العضو المنتدب فى التوقيع على عقود القرض .ولم يتضمن الإفصاح اسم البنك .

وتعتبر القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية أكبر شركة متخصصة فى خدمات التعليم الخاص فى مصر، وتمتلك 21 مدرسة فى مراحل التعليم الأساسى وقبل الجامعى.

وتعمل هذه المدارس تحت اسم تجارى “Futures” ، وتدرس بالمناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية.كما تمتلك جامعة بدر فى مرحلة التعليم الجامعى والتى تضم تسع كليات يعمل منها ثمانية حتى الآن.

وقال محمد القلا، الرئيس التنفيذى ،إن شركته تتفاوض بشكل مبدئى مع مجموعة مؤسسات تمويل دولية، من بينها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار «EBRD» للحصول على حزمة تمويل، تصل قيمتها إلى مليار جنيه.

وأكد «القلا»، فى تصريحات خاصة لـ«المال» نشرت 27 يونيو الماضى، أن حزمة التمويل ستستخدم فى تغطية جزء من تكلفة تدشين مشروع أول جامعة خاصة للتكنولوجيات التطبيقية فى مصر، بالمشاركة مع شركة الأهلى كابيتال القابضة – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى.

وذكر أن حجم استثمارات المشروع الإجمالية تبلغ 2 مليار جنيه، ويتركز دور القاهرة للاستثمار فى «الملكية والاستثمار والإدارة»، بينما المحتوى الفنى للبرنامج جزء منه مكون محلى، وآخر أجنبى «سويسرى وألمانى».

أخبار البورصة المصرية.. القاهرة للاستثمار تحدد مواعيد صرف أرباح بقيمة 100 مليون جنيه

محمد القلا الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

كما شهدت أخبار البورصة ،إعلان القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، عن بدء صرف أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.17 للسهم بقيمة إجمالية قدرها 100 مليون جنيه اعتبارا من 10 أكتوبر القادم.

وقالت القاهرة للاستثمار فى إفصاح ثانى ، مرسل للبورصة المصرية، إن الحق فى التوزيع النقدى سينتهى انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 4 أكتوبر القادم.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 25 أغسطس الماضى على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 100 مليون جنيه ، ثم وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الآراء على التوزيع وأقرته فى اجتماع 21 سبتمبر الجارى.

ومن المقرر أن تصرف هذه الأرباح من رصيد الأرباح المرحلة عن العام المالى المنتهى فى 31 أغسطس ، والمعتمدة من الجمعية العامة المنعقدة 1 ديسمبر 2020.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافي أرباحها إلى 462 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مايو الماضى، مقارنة بصافي ربح قدره 331 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

كما قفزت إيرادات الشركة بنحو %28 خلال الفترة المذكورة لتسجل 1.3 مليار جنيه مقابل إيردات بلغت 992 مليونا بالفترة المقارنة.

ويبدأ العام المالي للشركة في سبتمبر وينتهي أغسطس من العام التالي، خلافا لشركات أخرى تبدأ السنة المالية إما من يناير أو يوليو من كل عام.

أخبار البورصة..القابضة الكويتية تشتري أسهما فى الدلتا للتأمين بقيمة 24.2 مليون جنيه

القابضة الكويتية

كذلك أعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية عن رفع حصتها فى شركة الدلتا للتأمين من 61.5 إلى 63.2% بعد عملية شراء 537 ألف سهم تقريبا بقيمة إجمالية قدرها 24.2 مليون جنيه.

وأظهر إفصاح مرسل من الدلتا للتأمين إلى البورصةء، قيام القابضة الكويتية بتنفيذ هذه العملية بمتوسط سعر 45.18 جنيه للسهم,

وجرى تنفيذ العملية عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط القابضة بأى مجموعة مساهمة فى الشركة (كيانات أو أفراد).

ويبلغ رأسمال الدلتا للتأمين الحالى 126 مليون جنيه موزعا على 31.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها أربعة جنيهات للسهم. وتستعد الشركة لزيادة ضخمة فى رأس المال خلال الفترة القادمة إلى 350 مليون جنيه.

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى ، بين القابضة المصرية الكويتية (63.2%)، وأربعة مساهمين من عائلة الجوهرى يستحوذون على 28.5% من الأسهم تقريبا، إضافة إلى آخرون ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع أرباحها بنسبة 28.9% لتسجل 232 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 180 مليون جنيه خلال العام المالى السابق.

المصرية للاتصالات : ليست لدينا معلومات بشأن عودة التفاوض السعودى مع «فودافون»

المصرية للاتصالات

كما شهد ختام الجلسة إعلان شركة المصرية للاتصالات– أكبر مشغل هاتف ثابت فى مصر- عدم علمها بتجدد المفاوضات بين شركة (STC) السعودية للاتصالات ومجموعة فودافون العالمية للاستحواذ على حصتها فى فودافون- مصر.

وأرفقت المصرية للاتصالات، فى إفصاح،للبورصة، أربعة بيانات سابقة صادرة عنها بشأن الصفقة خلال الفترة من 29 يناير 2020 إلى 7 يونيو 2021، نافية علمها بأية مستجدات حديثة.

ونقلت شبكة CNBC الأمريكية عن مصادر، تجدد المفاوضات بين الشركة السعودية STC، ومجموعة فوادفون فى الوقت الحالى بعد تعثرها في ديسمبر الماضي.

وقالت الشبكة إن الشركة السعودية تبحث عن تأمين قرض ميسر بنحو 1.1 مليار مع اتجاهها لتمويل الصفقة باستخدام جزء من السيولة المتاحة لديها، وجزء آخر من أسواق الدين العالمية.

من جانبه نفى أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية بشركة فودافون- مصر، وجود أية محادثات جارية فى الوقت الحالى بين مجموعة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية STC.

وأكد عصام، فى بيان، حصلت المال على نسخة منه، التزام فودافون تجاه السوق المصرية والعمل على تقديم خدمة متميزة لعملائها، مشيرًا إلى حصول شركته مؤخرًا على حزمة ترددات جديدة لتحسين الخدمة، إضافة إلى ضخ استثمارات عديدة فى مجال الشبكة والتحول الرقمي وعدد من مشروعات الشمول المالي بمصر.