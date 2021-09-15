أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 15-9-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه على الأسهم. وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.34% عند 11149 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة1.87% عند 2849 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.41% عند مستوى 3855 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.6 مليار جنيه تقريبًا، واتجه الأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 37 سهمًا من إجمالي 195 سهمًا متداولًا، بينما هبط 126، وبقي 32 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. بايونيرز القابضة تتقدم بطلب تسجيل إنقسامها إلى 3 شركات

سهم القاهرة للاستثمار بالبورصة المصرية

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية تقدمها بطلب تسجيل انقسامها إلى ثلاث شركات كبرى لدى هيئة الرقابة المالية تمهيدًا لقيد الكيانيين الجديدين فى البورصة المصرية.

وقالت بايونيرز القابضة، فى إفصاح، للبورصة المصرية، الأربعاء، إن طلبها للرقابة تضمّن نقل ملكية الاستثمارات الواردة بمشروع التقسيم إلى الشركتين الجديدتين وهما: بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية.

ومن المقرر تسجيل شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (كشركة منقسمة) برأسمال مصدر 4.7 مليار جنيه موزعًا على 1.05 مليار سهم تقريبًا، بقيمة اسمية قدرها 4.5 جنيه للسهم، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 23 مليار جنيه.

كما سيجري تسجيل جدوى للتنمية الصناعية (كشركة منقسمة ثانية)، برأسمال مصدر 2 مليار جنيه موزعًا على 1.05 مليار سهم تقريبًا، بقيمة اسمية قدرها 1.9 جنيه للسهم، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 10 مليارات جنيه، وفقًا لكتاب بايونيرز المرسل للرقابة المالية.

وشرعت بايونيرز، خلال الفترة الماضية، فى إجراءات مشروع الانقسام إلى ثلاثة كيانات كبرى، ووافقت عمومية الشركة (بالإجماع)، فى 24 يوليو الماضى، على تفاصيل الخطة النهائية لتلك العملية.

ويشير المخطط التفصيلى لعملية الانقسام إلى إعادة توزيع شركات بايونيرز على ثلاثة كيانات كبرى، إحداها تختص بقطاع الخدمات المالية (القاسمة)، والثانية (منقسمة) بالقطاع العقارى ونشاط المقاولات، بينما تختص الأخيرة (منقسمة أيضا) بالنشاط الصناعى.

ومن المقرر أن تحتفظ بايونيرز بمساهمتها فى ثمانى شركات متخصصة في الخدمات المالية غير المصرفية، وتضم: بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وبريزما للوساطة فى الأوراق المالية، والمستشار الدولى لضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية.

كما تضم شركات: رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أموال للاستثمارات المالية، بايونيرز العالمية القابضة (البحرين)، المصرية للصرافة والأعمال المالية، إضافة إلى شركة بايونيرز لصناديق الاستثمار (صندوق رائد).

أخبار البورصة المصرية.. سبيد ميديكال تشترى 500 ألف سهم خزينة جديد

سبيد-ميديكال

وأفصحت شركة سبيد ميديكال، المتخصصة في الخدمات الطبية، عن تنفيذ خامس عملية شراء لنحو 500 ألف سهم خزينة بالبورصة المصرية، فى إطار خطتها لشراء كمية ضخمة خلال شهر.

وقالت سبيد ميديكال، في بيان مختصر منشور على شاشة التداول بالبورصة، إن عملية الشراء جرت، بجلسة أمس الثلاثاء، بسعر 1.9 جنيه للسهم، مشيرة إلى أن تلك الكمية تمثل 0.045% من رأس المال.

ونفّذت الشركة أول عملية بجلسة الاثنين قبل الماضى على كمية ضخمة بلغت 8.1 مليون سهم خزينة تمثل 0.73% من رأس المال بسعر أعلى قليلًا 1.86 جنيه للسهم.

كما نفذت ثاني عملية شراء بجلسة الثلاثاء قبل الماضي لنحو 1.9 مليون سهم خزينة بالبورصة بسعر 1.81 جنيه للسهم، ثم نفذت عملية ثالثة بجلسة الخميس لعدد 1.8 مليون سهم بسعر 1.89 جنيه للسهم، كما نفذت العملية الرابعة على 1.2 مليون سهم بسعر 1.93 جنيه للسهم.

واعتمد مجلس إدارة الشركة، فى وقت سابق، خطة لشراء 20 مليون سهم خزينة في البورصة؛ لكونها فرصة استثمارية جيدة خلال الفترة الراهنة.

وكلفت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية للقيام بمهام سمسار عمليات الشراء، خلال الفترة من 6 إلى 25 سبتمبر الحالي.

أخبار البورصة.. النصر للأعمال تدعو المساهمين للاكتتاب في زيادة رأسمالها إلى 100 مليون جنيه

«النصر للأعمال المدنية» تسدد 4 ملايين جنيه لشركة الشمس للإسكان

كما أفصحت شركة النصر للأعمال المدنية عن موافقة هيئة الرقابة المالية بشأن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأسمالها من 73.2 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت النصر للأعمال المدنية، في إفصاح مرسل، للبورصة، إن مبلغ الزيادة يقدر بنحو 26.7 مليون جنيه، سيجرى جمعها من اكتتاب قدامى المساهمين فى 5.3 مليون سهم جديد، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم دون مصاريف إصدار.

وألزمت هيئة الرقابة المالية الشركة بنشر إعلان دعوة قدامى المساهمين خلال أسبوع على الأكثر من موافقتها مع موافاتها بكشوف التغطية البنكية للاكتتاب.

وتخطط الشركة لاستخدام مبلغ الاكتتاب فى تمويل مشروعات قائمة تشمل أعمال محطات صرف صحي تقوم على إنشائها فى أكثر من محافظة (الشرقية- المنصورة-كفر الشيخ- دمياط ،سوهاج)، وفقًا للكتاب المرسل للهيئة.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 73.2 مليون جنيه موزعًا على 14.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وتستحوذ مدينة نصر للإسكان على نسبة 52.4% من أسهمها، بينما تستحوذ القابضة للتشييد والتعمير على 19.3% من إجمالى الأسهم.

كما يسهم اتحاد العاملين المساهمين بشركة النصر (4.23%)، بينما يستحوذ المساهم أحمد فاروق القطامى على 10.17%، إضافة إلى آخرين ممن يتعاملون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخر إفصاح ملكية مرسل بتاريخ 26 يوليو الماضى.