أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 1-9-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول،على صعود جماعى بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، وحجم تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.26% عند 11283 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.98% عند مستوى 3001 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.73 % مسجلًا 4015 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.6 مليار جنيه تقريبا ، واتجه المصريون للبيع ، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة التداول فى البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 134 سهمًا من إجمالي 195 متداولًا، بينما هبط 37، وبقي 24 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..سبيد ميديكال تحصل على تمويل مفتوح بقيمة 1.57 مليار جنيه

سبيد-ميديكال

وأفصحت شركة سبيد ميديكال المتخصصة فى الخدمات الطبية، توقيع اتفاق مع صندوق Global Emerging Markets (GEM) للحصول على تمويل ضخم بقيمة 1.57 مليار جنيه.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح للبورصة، إن هذا التمويل سيتاح تحت تصرفنا دون إلزام لمدة ثلاث سنوات مقابل رهن أسهم فى الشركة لمدة 36 شهرا (وقع الاتفاق فى أمريكا 31 أغسطس).

ومن المقرر أن يستخدم الصندوق هذه الأسهم وفقا لتقديره خلال المدة المشار إليها، ووفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين، فى مقابل عدم إلزام سبيد ميديكال بحد أدنى فى سحب المبلغ خلال الثلاث سنوات.

وتتوقع الشركة أن يوفر هذا التمويل سيولة مالية كبيرة تساعدها على سداد قروض البنوك بالكامل ،وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بداية من العام القادم.

وأعرب المهندس محمود لاشين رئيس مجلس الإدارة عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق الذى سيمكن شركته من الحصول على تمويل رخيص يعادل 100 مليون دولار بما يساعدها على التوسع فى السوق بسرعة أكبر.

ورهن لاشين تنفيذ الاتفاق بحصول موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين، التى سيعرض عليها خيارات متعددة لتكييف هذا التمويل، إما بزيادة رأس المال بالقيمة العادلة،أو وضع المبلغ فى بند حساب جارى مساهمين بالقوائم المالية، وفقا للإفصاح.

وتضم مجموعة (GEM) ، سلسة صناديق ومحافظ وشركات استثمار متنوعة حول العالم من بينها ( GEM Global Yield llc scs GGY التى وقعت الاتفاق مع سبيد ميديكال).

ويقع مقر المجموعة فى لوكسمبورج ويبلغ رأسمالها حوالى 3.4 مليار دولا، ويتركز نشاطها فى لأسواق الناشئة، وبلغ عدد الصفقات التى نفذتها أكثر من 480 صفقة فى سبعين دولة ،ولديها مكاتب فى باريس ونيويورك وجزر الباهاما.

ويأتى الإعلان عن هذا التمويل الضخم، بعد أيام من إعلان مجلس إدارة سبيد ميديكال (26 أغسطس ) العدول عن صفقة استحواذ ضخمة مع شركة برايم سبيد للخدمات الصحية (الشقيقة)، لأسباب متعددة دفعت إلى الريبة والشك .

أخبار البورصة المصرية..كيما تتفاهم مع 6 بنوك على إعادة هيكلة قرض ضخم

مصر لصناعة الكيماويات

كما أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما ، عن توقيع مذكرة تفاهم إعادة هيكلة قرض ضخم مشترك مع تحالف يضم ستة بنوك عاملة فى السوق المصرى.

وقالت كيما فى إفصاح للبورصة، إن هذا الاتفاق جرى توقيعه مع كلا من بنك الأهلى المصرى، بنك مصر، والبنك العربى الإفريقى بصفتهم المرتبين الرئيسيين الأوليين وضامنى التغطية ومسوقى التمويل.

كما انضم إليهم كلا ، بنك القاهرة بصفته مرتب رئيسى وضامن للتغطية إضافة إلى بنك بلوم مصر والبنك العقارى المصرى العربى بصفتهم بنوك مقرضة.

وينقسم قيمة القرض محل الهيكلة إلى قسمين أحدهما بالعملة الأجنبية بقيمة 292 مليون دولار، والآخر بالعملة المحلية بقيمة 1.92 مليار جنيه تقريبا.

وجرى الحصول على هذا القرض فى عام 2018، لتمويل مصنع الأمونيا واليوريا التابع لشركة كيما فى أسوان، والذي يعمل حاليا بنسبة 80% لخط الأمونيا ،و104% لخط انتاج اليوريا.

ودخلت كيما فى مفاوضات منذ فبراير الماضى مع التحالف البنكى الذى أقرضها التمويل البالغ 7 مليارات جنيه مجمعا؛ بهدف دفعه إلى إعادة النظر فى سعر الفائدة وأجل السداد،وتأتى مذكرة التفاهم المشار إليها فى هذا الإطار.

وتتولى شركة بلتون المالية القابضة مهام المستشار المالى الحصرى للشركة، و من المقرر تعديل إتفاقية القرض القديمة استنادا إلى مذكرة التفاهم خلال الفترة القادمة،وفقا للإفصاح.

أخبار البورصة..أوراسكوم تناقش اتفاقات خطين إضافيين للقطار فائق السرعة بمصر

الرئيس التنفيذى بـ«أوراسكوم»

كذلك أفصحت شركة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي)، عن دخولها فى مناقشات مع الهيئة القومية للإنفاق حول الاتفاقات الخاصة بخطين إضافيين للقطار فائق السرعة، خلافا للخط الأول الذى جرى توقيع عقده الأربعاء.

وقالت أوراسكوم كونستراكشون فى إفصاح للبورصة، إن الخطين الجديدين سيزيدان من طول الشبكة التى تقوم على بنائها وتصميمها إلى 1800 كلم.

ويربط الخطين الإضافيين ،إقليم القاهرة الكبرى (بداية من مدينة 6 أكتوبر) بمحافظة أسوان والأقصر عبر الغردقة مرورا إلى مدينة سفاجا.

وأعلنت أوراسكوم، صباح الأربعاء (1 سبتمبر) عن توقيع عقد بناء وتصميم الخط الأول فى منظومة القطارات فائقة السرعة فى مصر بقيمة 4.5 مليار دولار.

وقالت الشركة، إن هذا العقد جرى توقيعه من خلال شركتها التابعة أوراسكوم للإنشاءات بالتحالف مع شركتى سيمنز للنقل الألمانية والمقاولون العرب المصرية.

وينص التعاقد على بناء أول خط متكامل للقطار السريع، بطول 660 كلم ،تربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر، ومحافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر الأبيض المتوسط.

ويشمل التعاقد القيام بأعمال السكة الحديد والإشارات والتوصيلات العلوية، ونظام الاتصالات ،ومحطات الطاقة الفرعية، بالتعاون مع المقاولون العرب، كما ينص على تولى التحالف تشغيل وصيانة الخط لمدة 15 عام.

ويقوم تحالف أوراسكوم- سيمنز،بتنفيذ المشروع بطريقة EPC+Finance، والتى تعنى قيام التحالف بترتيب تمويل المشروع نيابة عن العميل.ومن المتوقع الإغلاق المالى للمشروع فى 2022.











