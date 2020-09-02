بورصة وشركات

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 2-9-2020

أبرز إفصاحات الشركات المدرجة
رجب عزالدين 7:06 م, الأربعاء, 2 سبتمبر 20 7:06 م, الأربعاء, 2 سبتمبر 20

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شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح لمؤشراتها وصعود رأسمالها السوقى بقيمة 1.3 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 11214 نقطة.

بينما صعد مؤشر ”egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.22 % إلى 1834 نقطة، وصعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16 % إلى 2736 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.2 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة ما بين اللونين الأحمر والأخضر، وصعد 67 سهمًا من إجمالى 179، بينما هبط 88، وبقى 24 دون تغير.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بقيمة 1.3 مليار جنيه تقريبًا ليغلق عند 626.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 625.4 مليار جنيه بجلسة الثلاثاء.

أخبار البورصة المصرية.. دايس تفصح عن ارتفاع حصة مساهم إماراتي إلى 7%

شركة دايس للملابس الجاهزة

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، إفصاح شركة دايس للملابس الجاهزة عن قيام المستثمر الإماراتى خلفان فرج محمد مسعود المحيربى برفع حصته فى الشركة إلى 7.1% بعد عملية شراء جديدة لملايين الأسهم.

ونفذ المساهم الإماراتى عملية شراء جديدة لنحو 12 مليون سهم بقيمة إجمالية 22.1 مليون جنيه، وفقًا لإفصاح مرسل من دايس، للبورصة.

وارتفعت حصة المساهم بعد العملية من 4.8% إلى 7.1% من إجمالى أسهم الشركة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.83 جنيه، ونفذتها شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

أخبار البورصة المصرية.. مساهم في الخليجية يبيع حصة بقيمة 2.1 مليون جنيه

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كما أعلنت شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربى قيام المساهم محمد ممدوح حسن الماوى ببيع 1% من حصته بقيمة إجمالية 2.1 مليون جنيه.

وانخفضت نسبة مساهمة العميل بعد العملية من 15.3% إلى 14.2%، وفقًا لإفصاحٍ مرسل من الشركة للبورصة.

ونفذت عملية البيع على 54.6 ألف سهم تقريبًا، بمتوسط سعر 38.6 جنيه للسهم، ونفذتها شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأخ شقيق يستحوذ على نسبة 0.32% من إجمالى الأسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة 30 مليون جنيه موزعًا بين 5 ملايين سهم، بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم.

أخبار البورصة.. السويدي توقع عقد محولات بالمنوفية بقيمة 355.5 مليون جنيه

السويدى إليكتريك

كما أعلنت مجموعة السويدى إليكتريك توقيع عقد إنشاء محطة محولات كهربائية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية بقيمة إجمالية 355.5 مليون جنيه.

وقالت المجموعة فى إفصاح إن هذا العقد وقعته شركتها التابعة السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع بتاريخ 1 سبتمبر الجارى.

وينص التعاقد على أن تقوم السويدى بإنشاء محطة محولات كهربائية بامتداد مدينة السادت بمحافظة المنوفية بنظام تسليم المفتاح.

ومن المقرر تسليم المشروع فى غضون أربعة عشر شهرا من تاريخ توقيع العقد، وفقا للإفصاح.

فوديكو توقع العقود النهائية لبيع 30 فدانًا لإسكان العاملين

كذلك أفصحت شركة فوديكو “الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية”  عن توقيعها النهائى على العقود المكملة لعملية بيع 30 فدانا محل نزاع مع جميعة إسكان العاملين بها منذ 2006.

وقالت فوديكو إن العقود تمت تسجليها بالشهر العقارى وجار مراجعتها بالإدارة الفنية والإشهار بالشركة.

وغرمت الشركة (يوليو الماضى ) جمعية إسكان العاملين بمبلغ 12.6 مليون جنيه نظير تأخرها فى سداد مستحقات قيمة قطعة أرض حصلت عليها منذ عام 2006.

وحصلت جمعية العاملين بالشركة فى عام 2006 على قطعة أرض من أراضى فوديكو بمساحة 30 فدانا بموجب ثلاث عقود بيع ابتدائية لإقامة مشروعات سكنية للعاملين.

وقالت فوديكو فى إفصاح للبورصة 28 يوليو الماضى إن غرامات التأخير تم احتسابها بواقع 100 جنيه للمتر .

وأضافت أنها ستحصل على دفعة مقدمة بقيمة 4 ملايين جنيه عند التوقيع على العقد النهائى بالشهر العقارى.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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