أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 18-8-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق.

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، رغم صفقة الحجم الكبير على أسهم شركة فوري وارتفاع إجمالى التداول على الأسهم إلى 3.5 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.27% عند 10907 نقطة، بينما صعد “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.43% إلى 2932 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.19% مسجلًا 3895 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 3.5 مليار جنيه تقريبًا، واتجه الأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة التداول فى البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، وصعد 65 سهمًا من إجمالي 192 متداولًا، بينما هبط 95، وبقي 32 دون تغير.

تنفيذ صفقة ضخمة على أسهم فوري ب 1.25 مليار جنيه

لوجو شركة فوري

وشهدت أخبار البورصة ،إعلان شركة فورى للمدفوعات الاليكترونية عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 73.88 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 1.25 مليار جنيه.

وقالت المجموعة المالية هيرميس –المستشار المالى للصفقة- إن هذه العملية جرت على أسهم مملوكة لعدد من من المساهمين فى فوري تعادل (4.3%) من إجمالى الأسهم .

وتضم قائمة المساهمين البائعين، صندوق المؤسسة المصرية الأمريكية، لينك هولدكو بي ڨي (هيليوس)، ريسبونسابيليتي للاستثمار، بلاك سبارو للاستثمارات طويلة الأجل (MENA LTV). وفقا لبيان صادر عن هيرميس صباح الأربعاء.

وجرى البيع من خلال عملية طرح ثانوي فى البورصة المصرية بقيمة إجمالية 80 مليون دولار، ما يعادل حوالى 1.25 مليار جنيه مصرى ،ولعبت هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الطرح المشترك عن البائعين.

وقال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، إن إتمام هذه العملية يؤكد الأسس القوية للشراكة بين المجموعة وشركة فوري ومساهميها.

وبدأت الشراكة بين هيرميس وفورى منذ عام 2015، من خلال تقديم خدمات استشارية في صفقة بيع أسهم فوري لتحالف مجموعة من المستثمرين.

وتوطدت تلك الشراكة فى عام 2019، من خلال تولى هيرميس عملية إدارة الطرح العام الأولي لأسهم فوري بالبورصة المصرية عام 2019، ثم عملية الطرح الثانوي والاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة.

هيرميس تقفز بإيرادتها إلى 1.6 مليار جنيه فى 3 أشهر

كما شهدت الجلسة ،إعلان المجموعة المالية هيرميس عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 1.6 مليار جنيه خلال الربع الثاني الممتد من مارس إلى يونيو الماضى 2021.

وأرجعت هيرميس هذا النمو إلى الأداء المتميز لقطاعي بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي، حيث ارتفعت إيرادات قطاعى الأتعاب والعمولات بنسبة 66% لتسجل 1.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني.

وارتفعت المساهمة الإيجابية لقطاع التمويل غير المصرفي خلال الربع الثاني من عام 2021 في ضوء نمو إيرادات القطاع بمعدل 62% على أساس سنوي لتبلغ 483 مليون جنيه.

ويأتي ذلك بفضل نمو إيرادات شركة “تنمية” المتخصصة في خدمات التمويل متناهي الصغر بنسبة سنوية 60% لتسجل 367 مليون جنيه خلال نفس الفترة، مدفوعًا بنمو المبيعات وتنمية محفظة التمويلات بما يعكس تحسن الأوضاع السوقية خلال الأشهر الماضية.

كما تضاعفت إيرادات أنشطة التخصيم تحت مظلة شركة “المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية” بنحو ثلاث مرات لتسجل 11 مليون جنيه وهو ما يرجع إلى نمو قاعدة العملاء خلال الربع الثاني من العام الجاري.

بالم هيلز تضاعف إيراداتها إلى 4 مليارات جنيه فى 6 أشهر

ياسين منصور بالم هيلز

كما أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، تضاعف إيراداتها إلى 4 مليارات جنيه، خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بنحو 2 مليار خلال الفترة المقارنة من 2020، بنسبة نمو 100% تقريبا.

وكشفت نتائج بالم هيلز المجمعة المرسلة للبورصة، ارتفاع صافي أرباحها إلى 495.5 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بأرباح بلغت 282 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت تكاليف الشركة إلى 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بتكاليف بلغت 1.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.152 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.091 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ،تراجع صافى أرباحها إلى 96.2 مليون جنيه خلال النصف الأول مقارنة بصافى ربح قدره 227.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.







