أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 11-8-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز إعلانات وبيانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول،على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.28% عند 10884 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.15% إلى 2871 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03 % مسجلا 3846 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.7 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء ، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول فى البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة إذ صعد 85 سهما من إجمالى 195 متداولا، بينما هبط 89، وبقي 21 دون تغير.

وقررت إدارة البورصة اعتبار غدا الخميس إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية على أن يستأنف التداول اعتبارا من جلسة الأحد المقبل.

أخبار البورصة المصرية.. مساهمو رمكو يوافقون على بيع«أمبان» بقيمة 350 مليون جنيه

من مشروعات شركة رمكوا لإنشاء القرى السياحية بالعين السخنة

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية،عن موافقة مساهميها بالإجماع على العرض المالى المقدم لبيع شركتهم التابعة “أمبان للاستثمارات السياحية” بقيمة إجمالية قدرها 350 مليون جنيه تقريبا.

وقالت رمكو فى إفصاح مرسل للبورصة، إن إجماع المساهمين على العرض حصل فى اجتماع اللجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 10 أغسطس الجارى.

ونوهت الشركة فى وقت سابق إلى أن هذا العرض مقدم من مستثمرين مصريين هم : السيد عتريس محمد، ونجليه (محمد و إسلام) ولن يترتب عليه معاملات نقدية.

ويتضمن العرض المالى دفع 235 مليون جنيه لدائنى رمكو لإنشاء القرى السياحية، بينما يجرى توريد خامات ومواد بناء استراتيجية لمشروعات الشركة بباقى المبلغ ( 115 مليون جنيه) فى أجل أقصاها 31 ديسمبر 2022.

وتتعهد رمكو بسداد أى مستحقات حالية أو مستقبلية لأى جهة حكومية (ضرائب -تأمينات)، إضافة إلى أى التزامات ناشئة أو ناتجة عن عمليات تجارية أو إنشائية ذات صلة.

كما تلتزم رمكو بنقل جميع العاملين والموظفين بشركة أمبان للاستثمارات السياحية إلى إحدى شركات المجموعة وتسوية الالتزامات التأمينية الناتجة عن ذلك.

أخبار البورصة المصرية.. مصر الجديدة للإسكان تفصح عن ثلاثة عروض لتطوير هليوبارك

مصر الجديدة للإسكان والتعمير

وأفصحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ، عن تلقيها ثلاثة عروض من شركات كبرى لتطوير مشروع هلبوبارك بمدينة القاهرة الجديدة ،وذلك تأكيدا لما نشرته "المال".

وقالت مصر الجديدة للإسكان فى إفصاح للبورصة المصرية، إن العروض الثلاثة مقدمة من شركات حسن علام العقارية وماجد الفظيم العقارية، وماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى وجار دراستها من الناحية المالية والفنية والمفاضلة بينهم.

وأعلنت مصر الجديدة فى 4 مارس الماضى طرح كراسة شروط مزايدة تطوير قطعة أرض بمساحة 1695 فدانا بمشروع هليوبارك أمام المطورين العقارين خلال الفترة من 22 مارس وحتى 27 مايو.

وقررت الشركة فى وقت لاحق مد مهلة تقديم العروض المالية والفنية أمام الشركات المتقدمة إلى يوم 29 يونيو بدلاً من 16 يونيو من الشهر ذاته، ثم قررت مدها مرتين ،أحدهما إلى 27 يوليو ، والأخرى إلى 9 أغسطس الجارى.

وعلمت (المال ) من مصادر مطلعة أن عشر شركات تطوير عقارى سحبت كراسة شروط المناقصة ،بينما تقدمت ثلاثة فقط بعروض رسمية .

وشملت قائمة العشر الشركات: ماجد الفطيم العقارية ،ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، مدينة نصر للإسكان والتعمير، المراسم الدولية للتطوير العمراني، طيبة لإدارة الأصول العقارية (لافيستا).

كما شملت ، حسن علام العقارية، محمد على السويلم –ماسكو- السعودية،السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار –سوديك- مصر إيطاليا للاستثمار العقاري،ماجد الفطيم العقارية.

أخبار البورصة.. كونتكت القابضة تقفز بأرباحها إلى 227.7 مليون جنيه فى ستة أشهر

شركة كونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال القابضة سابقا)

كذلك أفصحت شركة كونتكت المالية القابضة ، عن ارتفاع صافى أرباحها إلى 227.7 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى يونيو الماضى مقارنة مع نحو 133.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة، تراجع إجمالى إيرادات كونتكت القابضة إلى 749.1 مليون جنيه خلال النصف المشار إليها مقارنة مع إيرادات بلغت 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما تراجع إجمالى مصروفات الشركة إلى 443.2 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة مع إجمالى مصروفات بلغ 2.07 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 0.19 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة مع نصيب بلغ 0.11 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وأقرت الشركة فى مارس الماضى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 126 مليون جنيه بواقع 0.10 جنيه للسهم بدأ صرفها اعتبارا من 15 أبريل الماضى.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 367.4 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل أرباح بلغت 406.5 مليون جنيه خلال عام 2019.











