أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 28-7-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية ، اليوم الأربعاء ، اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.06% عند 10769 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.96% إلى 2714 نقطة، كما ارتفع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.54% إلى 3696 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.7 مليار جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للشراء، بينما اتجه المصريون للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 105 أسهم من إجمالى 201 متداول، بينما هبط 64، وبقي 32 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. هيرميس تفصح عن شراء «رمكو» حصة بـ 60.1 مليون جنيه

المجموعة المالية هيرميس

وشهدت أخبار البورصة المصرية إعلان المجموعة المالية هيرميس القابضة،عن قيام شركة رمكو للاستثمار(EGT) بشراء 5.2 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 60.1 مليون جنيه تقريبا.

وقالت هيرميس، فى إفصاح، للبورصة الأربعاء، إن نسبة مساهمة رمكو للاستثمار ارتفعت بعد العملية من 9.97% إلى 10.5% من الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 11.52 جنيه للسهم، ونفذتها شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية،ولم يظهر الإفصاح ارتباط الشركة بأى أطراف مساهمة أخرى (كيانات أو أفراد).

كما يبلغ رأس مال المجموعة الحالى( بعد زيادته) 4.6 مليار جنيه موزعًا على 922.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وهى شركة مصرية مقيدة ببورصتي مصر ولندن.

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين عدة كيانات أبرزها شركة ،دى اف اى اف جى3 المحدودة بنسبة 12.94%، ار ايه مينا هولدينجز ال ال سي بنسبة 12.33%.

كما يساهم بنك نيويورك ميلون بنسبة 9.11%، إضافة كيانات أخرى وأفراد يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5% وفقا لآخر إفصاح مرسل حول هيكل الملكية بتاريخ 12 يوليو الجارى.

أخبار البورصة المصرية.. جلاكسو تكلف جرانت ثورنتون لتقييم بعض أصولها في مصر

جلاكسو سميثكلاين

كما أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين،عن تعيين مكتب جرانت ثورنتون كمستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة أصولها فى مصر بخلاف العقارات والآلات.

وقالت جلاكسو سميثكلاين فى إفصاح للبورصة إن عملية التقييم تختص بأصول الرعاية الصحية الاستهلاكية المنقولة والمعنوية دون غيرها.

ويأتى تقييم الأصول فى إطار قرار استراتيجى اتخذته مجموعة جلاكسو سميثكلاين بى .ال.سى (المالكة للفرع المصرى- مدرجة ببورصة لندن) حول إعادة هيكلة نشاطها عالميا من خلال فصل نشاط الأدوية عن الرعاية الصحية وتأسيس شركتين مستقلتين لهذا الغرض مقرهمها المملكة المتحدة.

وأوصت دراسة حول إعادة الهيكلة بتأسيس شركة جديدة فى مصر لمزاولة نشاط الرعاية الصحية الاستهلاكية فى مصر على أن تبقى جلاكسو سميثكلاين تعمل فى مجال تصنيع وتسويق الأدوية واللقاحات.

فى هذا الإطار طلبت جلاكسو سميثكلاين تريدنج سيرفيسز(أكبر شركات المجموعة) شراء أصول الرعاية الصحية بمصر بعد دراستها وتقييمها من خلال مستشار مالى مستقل.

وتستحوذ مجموعة جلاكسو المحدودة البريطانية على 91.2% من أسهمها ،بينما يستحوذ بنك قطر الوطنى الأهلى على 5.89%، بينما تبلغ نسب التداول الحر أقل من 3% ،وفقا لآخر نموذج هيكل ملكية مرسل للبورصة فى 13 يوليو الجارى

أخبار البورصة.. شيني تتلقى ثلاثة عروض فى مناقصة مصنع المائدة

كذلك أفصحت العامة لمنتجات الخزف والصينى “شيني” عن تلقيها ثلاثة عروض دولية فى مناقصة إنشاء مصنع جديد لإنتاج أدوات المائدة أو ما يُعرف بصيني العرائس.

وقالت شيني، في إفصاح، للبورصة، إن عملية فض المظاريف جرت بتاريخ 27 يوليو وأسفرت عن تلقى ثلاثة عروض أحدهم مقدم من شركة منفردة ، والإثنان الآخران مقدمان من تحالفين يضمان عددا من الشركات.

ولم يتضمن الإفصاح أسماء مقدمى العروض، ومن المقرر أن تقوم اللجنة المختصة بالبت فى العروض المقدمة خلال الفترة القادمة .

وأعلنت العامة لمنتجات الخزف، فى 3 يونيو الماضى، طرح مناقصة عالمية أمام الشركات لتقديم عروضهم الفنية والمالية لإنشاء مصنع جديد لإنتاج أدوات المائدة.

وقالت الشركة ، في إفصاح، للبورصة آنذاك، إن هذه المناقصة تشمل جانبين؛ أحدهما إنشاء مصنع جديد، والآخر يختص بزيادة الطافة الإنتاجية لمصنع السيراميك وإحلال وتجديد مصنع الأدوات الصحية.

رواد السياحة تفصح عن بيع مصر للتأمين حصة أسهم بـ 6.8 مليون جنيه

صندوق كاتاليست للاستثمار

وأعلنت شركة رواد السياحة، عن قيام شركة مصر للتأمين القابضة، ببيع 132.6 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 6.8 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت رواد السياحة، فى إفصاح مرسل للبورصة، إن نسبة مساهمة مصر للتأمين انخفضت بعد العملية من 6.18 % إلى 5.4 % من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 51.8 جنيه، ونفّذتها شركة الرواد لتداول الأوراق المالية،وأظهر الإفصاح ارتباط مصر للتأمين بشركة تابعة (مصر لتأمينات الحياة ) تستحوذ على 7.5% من الأسهم.

وأفصحت رواد السياحة فى 12 يوليو الماضى عن قيام شركة مصر القابضة للتأمين، وإحدى شركاتها التابعة ببيع حصتين من الأسهم، بقيمة إجمالية قدرها 3.4 مليون جنيه تقريبًا.

ونفذت شركة مصر للتأمين ساعتها عملية بيع لنحو 52.2 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليون جنيه تقريبًا بمتوسط سعر 43.63 جنيه للسهم، ونفّذتها شركة الراود لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصتها بعد تلك العملية من 12.2 % 11.9 من إجمالى الأسهم.

كما أظهر إفصاح موازى للبورصة آنذاك، قيام شركة مصر لتأمينات الحياة (التابعة)، بتنفيذ عملية بيع 27.8 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليون جنيه.