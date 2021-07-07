أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 7-7-2021

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب وقيم تداولات بلغت مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.21% عند 10277 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.13% إلى 2341 نقطة، في حين صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.72% إلى 3284 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي مليار جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للشراء، بينما اتجه المصريون للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 122 سهما من إجمالى 189 متداولًا، بينما هبط 35، وبقي 32 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. العربية تتوقع خفض إنتاجها بنسبة 26% بعد قرار المنافسة

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة العربية للأسمنت عن توقعاتها خفض إنتاجها بنسبة 26% بعد موافقة جهاز حماية المنافسة على تخفيض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت العاملة فى السوق المصرى لمدة عام.

وقالت العربية للأسمنت فى إفصاح للبورصة، أن هذا الخفض يشمل الأسمنت البورتلاندى بكافة أنواعه ومنتجاته الموجهة للبيع بالسوق المحلى.

وتتوقع الشركة أن يساهم هذا القرار فى تحسين أداء الشركة وتحولها للربحية فى ضوء ارتفاع الأسعار المتوقعة خلال الفترة القادمة.

ووافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أمس الثلاثاء على طلب 23 شركة أسمنت عاملة فى السوق المصرى لتخفيض طاقاتها الانتاجية ، لمدة عام يبدأ سريانه اعتبارًا من 15 يوليو الجارى.

وتضمنت الشركات التى شملها القرار كلا من: شركة أسمنت اسيوط، لافارج للأسمنت، إنترسمنت العامرية للأسمنت، أسمنت بنى سويف، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، أسمنت العامرية، العربية للأسمنت.

كما تضم القائمة، الشركة الوطنية للأسمنت بنى سويف، السويس للأسمنت، مصر للأسمنت قنا، شركة بورتلاند المنيا للأسمنت، وأسمنت سيناء، النهضة للصناعات..

كذلك تشمل، شركة صناعات مواد البناء، أسمنت المصريين، السويدى للأسمنت، أسمنت وادى النيل، مصر بنى سويف للأسمنت، النهضة للأسمنت، أسمنت طرة، أسمنت حلوان، جنوب الوادى للأسمنت، بالإضافة إلى شركة العريش للأسمنت.

أخبار البورصة المصرية.. مصر للأسمنت قنا تعلق على قرار جهاز حماية المنافسة

شركات الأسمنت

فى نفس السياق، قال شركة مصر للأسمنت قنا، إن قرار جهاز حماية المنافسة سيعود بالنفع على المستهلك المصرى على المديين المتوسط والبعيد.

وأضافت مصر للأسمنت قنا فى إفصاح للبورصة، أنها ستقوم بتحديث موازنتها للعام المالى الحالى 2021 على ضوء هذا القرار ما له من تأثيرات إيجابية على الإنتاج والمبيعات والأرباح.

وأشارت الشركة إلى أن تفاقم ظروف السوق الحالية بسبب تداعيات جائحة كورونا وتباطؤ قطاع الإنشاءات بما أدى إلى تضرر كافة شركات الأسمنت التى تعانى منذ سنوات من أزمة تضخم المعروض وانخفاض الطلب.

ومن المقرر عرض تحديثات الموازنة المالية لعام 2021 على مجلس الإدارة ، وقالت الشركة إنها ستفصح عن تفاصيل التحديثات فور اعتمادها من المجلس.

أخبار البورصة.. شيني تؤجل فض مظاريف مناقصة دولية لإنشاء مصنع جديد

كما أعلنت شركة العامة لمنتجات الخزف والصينى “شيني” تأجيل جلسة فض مظاريف مناقصة دولية لإنشاء مصنع جديد لإنتاج أدوات المائدة أو ما يُعرف بصيني العرائس لمدة ثلاثة أسابيع.

وقالت شيني، في إفصاح، للبورصة، إن جلسة فض المظاريف كان مقررًا عقدها 5 يوليو الحالي، وتم تأجيلها إلى 27 من نفس الشهر، بناء على رغبة الشركات المتقدمة.

وأعلنت العامة لمنتجات الخزف، فى 3 يونيو الماضى، طرح مناقصة عالمية أمام الشركات لتقديم عروضهم الفنية والمالية لإنشاء مصنع جديد لإنتاج أدوات المائدة.

وقالت شينى، في إفصاح، للبورصة آنذاك، إن هذه المناقصة تشمل جانبين؛ أحدهما إنشاء مصنع جديد، والآخر يختص بزيادة الطافة الإنتاجية لمصنع السيراميك وإحلال وتجديد مصنع الأدوات الصحية.

وبدأ طرح كراسة شروط المناقصة أمام الشركات اعتبارًا من 30 مايو الماضى حتى 5 يوليو الحالي، بمقابل مالى قدره عشرة آلاف جنيه تُدفع عبر الحساب المصرفى للشركة بالبنك الأهلى المصرى.

وتعتبر شينى إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى مصر، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية التى تستحوذ على 57.36%.