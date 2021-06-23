أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 23-6-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.65% عند 10272 نقطة، بينما هبط “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.56% إلى 2347 نقطة، فى حين هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.19 % إلى 3315 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.6 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 82 سهمًا من إجمالى 195 متداولًا، بينما هبط 83، وبقي 30 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية .. راية القابضة تشتري حصة فى شركة مكرونة بولندية

مدحت خليل راية القابضة

وشهدت أخبار البورصة ، إعلان شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن موافقتها على شراء حصة إضافية تعادل 4.99% من أسهم شركة مكرونى بلوسكى البولندية، بقيمة إجمالية قدرها 820 ألف دولار تقريبا.

وقالت راية القابضة فى إفصاح للبورصة، إن مجلس إدارتها وافق على تفويض شركة مادوفا التابعة فى شراء الحصة المشار إليها واستيفاء كل الاجراءات اللازمة لعملية الاستحواذ فى بولندا.

وتعمل شركة مكرونى بلوسكى فى مجال انتاج المعكرونة المصعنة آليًا، وهى شركة مدرجة فى بورصة وارسو، وتستحوذ راية على حصة حالية تبلغ 19.39 % عبر شركة مادوفا (ستصبح 24.38% بعد الحصة الجديدة).

كما وافق المجلس المنعقد ( 22 يونيو الحالي) على المشاركة فى اكتتاب زيادة رأسمال مكرونى بلوسكى بغرض تمويل خطط التوسعات الجديدة للشركة.

ومن المقرر أن تصل نسبة مساهمة مادوفا فى الاكتتاب إلى 2.1 مليون دولار، وتتوقع الشركة أن يعود هذا المبلغ بالنفع على المساهمين فى صورة عوائد مالية أكبر على المدى القريب والمتوسط .

وتعمل راية القابضة فى كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر وبولندا ونيجيريا وتنزانيا، وتضم أكثر من 11 ألف موظف، وهى شركة مدرجة فى البورصة المصرية منذ عام 2005 ( مؤسسة 1990).

وتضم راية عشر شركات تابعة تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات.

كما تعمل فى مجالات، المباني الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية، والمشروبات، والنقل البري، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكتروني.

وتخارجت راية خلال الفترة الماضية من عدة شركات تابعة ، كما باعت حصصا فى شركات أخرى فى إطار عملية إعادة هيكلة لمجموعة شركاتها .

أخبار البورصة المصرية.. الإسكندرية للاستثمارات تعلن مد فترة عرض «زيتا» 10 أيام

مصرف أبوظبي الإسلامي

كما أفصحت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي، عن موافقة الرقابة المالية على مد فترة سريان عرض الشراء المقدم من زيتا للاستثمار المحدودة (الإماراتية) .

وقالت الإسكندرية للاستثمارات فى إفصاح مختصر للبورصة ، إن الرقابة المالية وافقت على رفع سعر العرض، ومده عشرة أيام إضافية من تاريخ نشر التعديل.

وأفصحت الشركة منذ يومين (21 يونيو) عن قيام شركة زيتا للاستثمار المحدودة برفع سعر عرض الاستحواذ عليها بقيمة 52 قرشًا تقريبا ليصل إلى 6 جنيهًا للسهم .

كانت الرقابة المالية قد وافقت فى 9 يونيو الجارى، على نشر عرض استحواذ شركة زيتا للاستثمار الإماراتية بمتوسط سعر قدره 5.48 جنيه للسهم.

وقالت هيئة الرقابة المالية، فى بيان، للبورصة وقتها، إن موافقتها على نشر عرض الشراء لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

وكلفت زيتا للاستثمار، شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية بمهامّ سمسار العرض، كما كلفت مكتب مجموعة النيل للاستشارات القانونية والمحاماة بمهامّ المستشار القانونى للصفقة.

وتقدمت زيتا انفستمنتس– الإمارات، فى 2 فبراير الماضى، بعرض استحواذ على 90% من أسهم الشركة بمتوسط سعر 5.51 جنيه للسهم، ثم تقدمت للرقابة بالعرض رسميًّا فى 25 من نفس الشهر، لكن بسعر أقل قليلًا 5.48 جنيه للسهم (يقل عن السابق ثلاثة قروش).

أخبار البورصة.. فوري تتقدم بمستندات قيد زيادة رأسمالها إلى 800 مليون جنيه

كما أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية،عن تقدمها بمستندات قيد زيادة رأسمالها إلى 800 مليون جنيه، وجارٍ دراستها وعرضها على لجنة القيد بالبورصة المصرية.

وأفصحت فوري للمدفوعات الإلكترونية فى 30 مايو الماضى عن تغطية المرحلة الثانية من اكتتاب زيادة رأسمالها المصدر بمعدل 382.2 مرة .

وفتحت الشركة فى وقت سابق باب الاكتتاب فى المرحلة الثانية، لزيادة رأس المال أمام المساهمين، بإجمالى عدد 763.6 ألف سهم تمثل 0.09% من رأس المال.

وحصلت الشركة على موافقة الرقابة المالية فى وقت سابق لنشر دعوى قدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية الناتجة عن زيادة رأس المال المقررة فى أبريل الماضى.

ووافقت عمومية الشركة فى مارس الماضى على زيادة رأسمالها المصدر من 453.65 مليون جنيه، إلى 853.6 مليون بزيادة قدرها 400 مليون جنيه .

وجرى الاكتتاب فى المرحلة الأولى خلال شهر أبريل الماضى، ووافقت لجنة القيد على إدراج الحق في الاكتتاب على قاعدة البيانات فى البورصة اعتبارًا من 20 أبريل أو فور تحقق كون السعر السوقي للسهم أعلى من سعر الاكتتاب.











