أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 9-6-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء ، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب وقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.79% عند 10042 نقطة، كما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.24% إلى 2383 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.3% إلى 3334 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 1.3 مليار جنيه تقريبا، واتجه المصريون والأجانب للشراء، بينما اتجه العرب للبيع، وفقا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 111 سهما من إجمالى 191 متداولًا، بينما هبط 45 وبقى 35 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. طلعت مصطفى تنفي مساهمتها في رواسي للتطوير العمراني

وشهدت أخبار البورصة المصرية نفى مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مساهمتها فى شركة رواسي للتطوير العمرانى المعلن عن تأسيسها من قبل البنك الأهلى وبنك مصر مؤخرا.

وقالت شركة “طلعت مصطفى” فى إفصاح مرسل للرد على استفسارات البورصة ، إنها لم تساهم فى شركة رواسى أو أى شركة أخرى أشارت إليها المواقع الإخبارية فى هذا السياق.

وأعلن بنكا الأهلى ومصر فى وقت سابق عن تأسيس شركة تطوير عقارى تحت مسمى “رواسى للتطوير العمرانى” برأسمال 200 مليون جنيه مناصفة، وفقا لتصريحات نقلتها مواقع إخبارية عن يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى.. حيث تساهم الشركة الجديدة فى تطوير أصول عقارية تصل قيمتها إلى 9 مليارات جنيه في مدينتي بالتعاون مع العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

ووقّع البنكان الحكوميان فى 31 أغسطس 2020 عقد شراكة استراتيجية مع العربية للمشروعات والتطوير العمراني، بهدف تطوير قطع أراض بكل من مدينتى “الرحاب ومدينتي”.

وتنص الشراكة على أن تقوم العربية للمشروعات والتطوير العمراني بتطوير قطع الأراضي الواقعة على مساحة 341 ألف متر مربع بالرحاب ومدينتي عبر إنشاء مشروعات سكنية وتجارية عليها بقيمة 4 مليار جنيه لصالح إحدى الشركات الاستثمارية المملوكة للبنكين.

فى نفس السياق، أفصح البنك التجارى الدولى فى مايو الماضى عن تأسيس شركة تطوير عقارى مشتركة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة تحت مسمى “تى إس إيه العقارية”.

أخبار البورصة المصرية.. الرقابة توافق على عرض زيتا لشراء الإسكندرية للاستثمارات المالية

مصرف أبوظبي الإسلامي

كما شهدت الجلسة إعلان الرقابة المالية عن موافقتها على نشر عرض استحواذ شركة زيتا للاستثمار الإماراتية على الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية التابعة لمصرف أبو ظبى الإسلامى، بمتوسط سعر قدره 5.48 جنيه للسهم.

وقالت هيئة الرقابة المالية، فى بيان، للبورصة المصرية، إن موافقتها على نشر عرض شراء “الإسكندرية للاستثمارات المالية” لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض.

وأضاف البيان أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.. وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم.

كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

وكلفت زيتا للاستثمار الإماراتية شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية بمهامّ سمسار العرض، كما كلفت مكتب مجموعة النيل للاستشارات القانونية والمحاماة بمهامّ المستشار القانونى للصفقة.

وتقدمت زيتا انفستمنتس– الإمارات، فى 2 فبراير الماضى، بعرض استحواذ على 90% من أسهم الشركة بمتوسط سعر 5.51 جنيه للسهم، ثم تقدمت للرقابة بالعرض رسميًّا فى 25 من نفس الشهر، لكن بسعر أقل قليلًا 5.48 جنيه للسهم (يقل عن السابق ثلاثة قروش).

وأفصح مصرف أبو ظبى الإسلامى (المالك لغالبية أسهم الشركة)، خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير ويونيو عن تلقّيه ستة عروض مختلفة للاستحواذ على شركته التابعة.

وتلقى المصرف، أمس الثلاثاء (8 يونيو)، عرضًا من تايكون القابضة للاستثمارات المالية لشراء الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، بمتوسط سعر قدره 5.55 جنيه للسهم.



