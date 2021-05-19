أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 19-5-2021

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على صعود خفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب وقيم تداولات على الأسهم بلغت 1.9 مليار جنيه. وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.23% عند 10806 نقطة. بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.48% إلى 2241 نقطة، فى حين ارتفع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.43% إلى 3200 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 1.9 مليار جنيه تقريبًا، واتجه العرب للشراء، بينما اتجه المصريون والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 89 سهمًا من إجمالى 192 متداولًا، بينما هبط 77، وبقى 26 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. راية تستحوذ على شركة خليجية بقيمة 14.2 مليون دولار

مدحت خليل راية القابضة

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات شروعها فى استكمال إجراءات الاستحواذ على شركة خليجية عاملة فى نفس المجال بقيمة إجمالية قدرها 14.2 مليون دولار.

وقالت راية لخدمات الاتصالات، فى إفصاح، إن الشركة المستهدفة وافقت على عرض الاستحواذ، وجار استكمال المفاوضات الخاصة بالعقود وبعض الشروط اللازمة لإتمام الصفقة.

ويستهدف العرض شراء جميع أسهم الشركة أو الاستحواذ على حصة حاكمة لم يحدد الإفصاح نسبتها، كما لم يذكر اسم الشركة محل الصفقة مكتفيا بالإشارة إلى أنها تعمل فى إحدى الدول الخليجية.

وتتوقع شركة راية أن تسهم هذه الصفقة فى فتح أسواق أسواق جديدة أمام خدماتها بالخليج العربى، خاصة فى المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن التفاوض مع الشركة الخليجية بدأ منذ 28 أبريل الماضى (تاريخ تقديم عرض الاستحواذ )، ومن المقرر توقيع العقود النهائية خلال الفترة المقبلة.

أخبار البورصة المصرية.. تنفيذ صفقة على إنتجريتيد دياجنوستكس بـ92.8 مليون جنيه

الرعاية الصحية

كما شهدت الجلسة إعلان إدارة البورصة المصرية تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 5.4 مليون سهم من الأسهم المصدرة لشركة إنتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى إل سى المتخصصة فى الرعاية الصحية، بقيمة إجمالية قدرها 92.8 مليون جنيه.

وقالت البورصة، فى إفصاح على شاشة التداول، إن هذه الصفقة تأتى فى إطار عملية القيد المزدوج لأسهم إنتجريتيد دياجنوستكس المدرجة فى بورصة لندن.

ونوهت الإفصاح بأن أسهم الشركة يتاح التعامل عليها فور إدراجها على قاعدة بيانات التداول للمساهمين الذين يرغبون فى تنفيذ عمليات كبيرة الحجم فقط من خلال الية الصفقات ذات الحجم الكبير (البلوك تريد)؛ وذلك لضمان تشتيت ملكية الأسهم المتاحة للتداول وخلق سوق لأسهم الشركة بالبورصة المصرية.

كما نوهت بأن التعامل على أسهم الشركة من خلال السوق المفتوح لكل المتعاملين بعد تسوية العمليات التى تم تنفيذها من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير.

وأعلنت البورصة، أمس الثلاثاء، تنفيذ صفقة أكبر على 21.6 مليون سهم من الأسهم المصدرة للشركة، بقيمة إجمالية قدرها 371.5 مليون جنيه.

ولم يتضمن إفصاح البورصة أية تفاصيل عن هذه الصفقات المنفذة (أمس واليوم)، سواء من حيث أطرافها (المشترى والبائع) أو أية معلومات أخرى ذات صلة.

أخبار البورصة.. الإسماعيلية الجديدة تفصح عن بيع المساهم الأكبر حصة بـ12.7 مليون جنيه

شكوك حول تحقيق شركات العقارات مبيعاتها المستهدفة

كما أفصحت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية عن قيام شركة الإسماعيلية للاستثمار (المساهم الأكبر) ببيع 250 ألف سهم من حصتها، بقيمة إجمالية قدرها 12.7 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الإسماعيلية الجديدة، فى إفصاح للبورصة، إن نسبة مساهمة الشركة انخفضت بعد العملية من 81.43% إلى 80.76% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 51.1 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة بلوم مصر المتخصصة فى الوساطة وتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط الإسماعيلة للاستثمار بشركة أخرى (GEKAM LIMITED ) تستحوذ على 0.41% من إجمالى الأسهم.

ويبلغ رأسمال الإسماعيلية للتنمية العمرانية الحالى 147 مليون جنيه موزعًا على 36.8 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.







