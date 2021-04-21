أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 21-4-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى خفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب والأجانب، وبيعي للمصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.21% عند 10642 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.63% إلى 1970 نقطة، و“egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.36% إلى 2898 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 906 ملايين جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للشراء، بينما اتجه المصريون للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 89 سهمًا من إجمالى 184 متداولًا، بينما هبط 60، وبقي 35 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. دايس تطلب مهلة لدراسة القيمة العادلة للسهم

دايس للملابس

وشهدت أخبار البورصة المصرية إعلان شركة دايس للملابس الجاهزة حصولها على موافقة “الرقابة المالية” على طلب مهلة زمنية إضافية لتقديم دراسة القيمة العادلة للسهم حتى 10 مايو المقبل.

وأعلنت دايس للملابس، فى 5 أبريل الحالي، تكليف شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية لدراسة قيمة السهم العادلة، بدلًا من المجموعة الاقتصادية، بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن تكليف شركة سوليد كابيتال جاء بعد ملاحظةٍ أبدتها الرقابة المالية حول عدم قيد المجموعة الاقتصادية المكلفة فى وقت سابق بجداول الشركات المرخص لها بإجراء دراسات قيمة عادلة.

كانت دايس للملابس قد كلفت المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة للسهم فى 23 مارس الماضى.

ونفت الشركة، فى وقت سابق، وجود أحداث جوهرية غير معلَنة، ردًّا على استفسارات الهيئة العامة للرقابة المالية التى أوقفت السهم مرتين خلال الأسابيع الماضية.

واستفسرت الرقابة المالية، فى 16 مارس الماضى، عن عدة أمور تتعلق بالفروع الجديدة للشركة وأحوال شركتها التابعة (الإسكندرية للملابس الجاهزة)، وآخِر تطورات صفقة كايرو قطن.

وقالت دايس إن شركة الإسكندرية جرى شراؤها من البنك التجارى الدولى عام 2015، وكانت مثقلة بالخسائر ثم تحسّن أداؤها خلال العامين الماضيين بشكل ملحوظ، وفقًا لإفصاح تفصيلى نُشر على شاشة التداول، اليوم الثلاثاء.

أما بالنسبة لصفقة كايرو قطن سنتر فقد جرى سداد 80 مليون جنيه من أصل عملية شراء أصوله البالغة 120 مليون جنيه، ومن المقرر سداد القيمة المتبقية وفقًا لحالة السيولة والنقدية بالشركة.

أخبار البورصة المصرية.. راية القابضة تبيع حصتها فى أسطول للنقل بقيمة 266.5 مليون جنيه

راية القابضة للاستثمارات

كما أعلنت شركة راية القابضة للإستثمارات المالية موافقتها على بيع حصتها فى شركة” أسطول” المتخصصة فى النقل البرى إلى شركة باراديم لوجيستكس المحدودة، بقيمة إجمالية قدرها 266.5 مليون جنيه.

وقالت راية القابضة، فى إفصاح، إن مجلس الإدارة وافق على السير فى إجراءات بيع حصة أسطول، بعد اطلاعه على نتائج تقرير القيمة العادلة للسهم بجلسة 20 أبريل.

وانتهت دراسة المستشار المالى المستقل (ايليت للاستشارات المالية عن الأوراق المالية) إلى تقييم سهم شركة أسطول بنحو 1.69 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر السهم فى العرض المقدم 4.94 جنيه.

وفوَّضت الشركة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب (منفردين) فى تنفيذ الصفقة والتوقيع على الأوراق والمستندات اللازمة وتمثيل الشركة أمام الهيئات المختصة واستيفاء أوراقها.

ونوهت الشركة، فى بيان مواز، بحصول عملية التوقيع على العقود بتاريخ 20 أبريل، على أن يعمل الطرفان على استيفاء بعض الشروط المذكورة بالعقد قبيل تنفيذ عملية نقل الأسهم، وذلك بحد أقصى 31 مارس 2021.

وتمتلك راية القابضة نحو 62.3% من أسهم شركة أسطول المتخصصة فى خدمات النقل البرى تعادل 53.9 مليون سهم، بينما تستحوذ شركة القلعة للاستشارات المالية على 28% من الأسهم.

أخبار البورصة.. الحديد والصلب توضح حقيقة عرض صحارى جروب

الحديد والصلب

كذلك قالت شركة الحديد والصلب المصرية – أقدم شركة حديد فى مصر- إن شركة صحارى جروب لم تقدم المستندات المطلوبة منها، وجار تعيين مصف للشركة.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل للبورصة، ردًّا على استفساراتها بشأن بعض الأخبار المنشورة على تقديم شركة صحارى جروب خطاب ضمان بقيمة 400 مليون دولار.

وقالت الحديد والصلب إن شركة صحارى لم تقدم المستندات المطلوبة منها، كما لم تقدم الشريك الفنى الأجنبى لعرض خطة التطوير والإصلاح.

وأشارت الشركة إلى أنها تقوم فى الوقت الحالى باستكمال إجراءات الرقابة المالية والبورصة المصرية لقيد أسهم شركة المناجم والمحاجر المنقسمة.

وانتشر، خلال الأسابيع الماضية، خطاب متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يفيد بتقدم شركة صحارى جروب بعرض تمويل لتطوير الشركة بنظام BOT.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة، 18 مارس الماضى، إن عرض صحارى جارٍ التأكد من جديته من قِبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

كما انتشرت أخبار أخرى لاحقة حول تقدم شركة فاش ماش الأوكرانية بعرض مماثل، وردّت الشركة بأن هذا العرض لا يرقى لوصفه بعرض شراء.

وقالت الحديد والصلب إن العرض المقدم من فاش ماش لا يتعدى استعراض أقسام الشركة المختلفة دون تفاصيل أو أهداف محددة، ولا يرقى لوصفه بعرض تطوير أو شراء.

وأكدت الشركة أنها ماضية فى تنقيذ قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فى 11 يناير الماضى، والخاصة بتصفية الشركة بعد فصل نشاط المحاجر والمناجم فى شركة مستقلة مملوكة لنفس المساهمين.

وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الحديد والصلب بعد بيعها 73.3 مليون سهم فى يناير 2019 (تمثل 7.51% ) لبنك مصر، فى إطار صفقة مبادلة ديون.







