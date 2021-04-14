أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 14-4-2021

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها، وانخفاض رأس المال السوقى بقيمة 14 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.85 % عند مستوى 10115 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 4.64 % إلى 1833 نقطة، فى حين هبط مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.23% إلى 2733 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 975 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء،بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على أداء معظم الأسهم المتداولة، وصعد 11 سهما من إجمالى 192 متداولا، بينما هبط 142 وبقى 39 دون تغير.

وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بقيمة 8.8 مليار جنيه تقريبا، ليسجل 630.4 مليار جنيه بنهاية الجلسة مقارنة بنحو 644.4 مليار جنيه بإغلاق الثلاثاء.

أخبار البورصة المصرية.. هيرميس تفصح عن نتائج تقييم بنك الاستثمار العربى

المجموعة المالية هيرميس

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان المجموعة المالية هيرميس نتائج دراسة شركة “برايس واتر هاوس” للقيمة العادلة لبنك الاستثمار العربى تمهيدا لعملية الاستحواذ عليه بالتحالف مع صندوق مصر السيادى.

وانتهت دراسة برايس واتر هاوس كوبرز إلى تقدير القيمة العادلة للبنك بنحو 1.1 مليار جنيه ،وفقا لملخص الدراسة المرسلة للبورصة .

وقالت هيرميس إن هيئة الرقابة المالية أصدرت خطابا يؤكد اتفاق دراسة القيمة العادلة للبنك مع معايير التقييم المالى المعتمدة للمنشآت.

ووافق مجلس إدارة الشركة ( 13 أبريل) على الدراسة، وفوض الرئيس التنفيذى فى استكمال التفاوض والتوقيع على مستندات التعاقد وعقد الاكتتاب فى زيادة رأسمال البنك فى أقرب وقت ممكن.

ونوهت الشركة إلى أن تنفيذ صفقة الاستحواذ لن تتم إلا بعد استيفاء الشروط المسبقة للتنفيذ، وأهمها موافقة البنك المركزى المصرى.

ومن المقرر تنفيذ عملية الاستحواذ على بنك الاستثمار القومى بطريقة الاكتتاب فى زيادة رأسمال البنك المصدر إلى 5 مليار جنيه، على أن تستحوذ هيرميس على 51% من إجمالى الأسهم.

بينما سيستحوذ صندوق مصر السيادى على 25% من الأسهم ،وذلك من خلال صندوق فرعى تابع متخصص فى الخدمات المالية والتحول الرقمى، بينما سيحتفظ بنك الاستثمار القومى بحصة 24% بعد زيادة رأس المال.

أخبار البورصة المصرية..الإسكندرية للخدمات الطبية تخاطب مقدمي عروض الاستحواذ

مستشفى كليوباترا

كما أعلنت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية عن مخاطبة بنك أبوظبى التجارى (الإماراتى) مقدمى عروض الاستحواذ على الشركة لإفادته بمعلومات وبيانات إضافية ودقيقة.

وقالت الإسكندرية للخدمات الطبية فى إفصاح، أن هذه المخاطبة تمت من خلال شركة سي آى كابيتال المستشار المالى للبنك ومنسق الطرح.

وتلقت سي آى كابيتال عدة عروض مبدئية لشراء حصة بنك أبو ظبى التجارى (المساهم الرئيسى) فى شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبى الجديد).

ونوهت الشركة إلى أنها ستفصح عن القائمة النهائية لأسماء المستثمرين المحتملين والجدول الزمنى لتقدمهم بعروض الشراء الملزمة وذلك بعد إطلاق البنك على المعلومات المطلوبة.

وأفصحت شركة سبيد ميديكال فى وقت سابق عن تقدمها بعرض استحواذ على الإسكندرية للخدمات الطبية ضمن تحالف يضم آخرين، وذلك تأكيدا لما نشرته جريدة المال فى عددها الصادر الأحد الماضى.

كما أفصحت مستشفى كليوباترا فى بيان تأكيدى للبورصة ( 13 أبريل ) عن تقدمها بخطاب نوايا غير ملزم للمستشار المالي سي آي كابيتال وجار التفاوض في الشروط.

أخبار البورصة.. ليفت سلاب تفصح عن شراء مساهم حصة بقيمة 4.3 مليون جنيه

ليفت-سلاب-مصر

كما أفصحت شركة ليفت سلاب مصر عن قيام المساهم محمود أحمد محمد شفيق، بشراء 5.75 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 4.3 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت ليفت سلاب، فى إفصاح للبورصة، إن حصة المساهم المذكور، ارتفعت بعد العملية من 2.8 % إلى 3.84 % من إجمالى أسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.74 جنيه، ونفذتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية. وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأطراف مساهمة ذات صلة قرابة تستحوذ على 0.8 % من الأسهم تقريبا.

وأفصحت ليفت سلاب فى 18 مارس الماضى عن قيام نفس المساهم (محمود شفيق)، بشراء 15 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 7.8 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.52 جنيه، ونفذتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وارتفعت حصة المساهم بعد العملية من 0.1% إلى 2.8 % .





