أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 31-3-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز إعلانات وبيانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على هبوط مائل لمؤشراتها، وانخفاض رأس المال السوقى لأسهم الشركات المدرجة بقيمة 5.7 مليار جنيه تقريبًا.

وأغلق المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” على هبوط بنسبة 1.6% عند مستوى 10568 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة، بنسبة 0.94% إلى 1969 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.02% إلى 2910 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على أداء معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 51 سهمًا من إجمالي 185 متداولًا، بينما هبط 102، وبقي 32 دون تغيير.

وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بقيمة 5.7 مليار جنيه، ليصل إلى 649.8 مليار جنيه بنهاية الجلسة مقارنة بنحو 655.5 مليار بنهاية الاثنين.

أخبار البورصة المصرية.. الشرقية للدخان تبيع 9 ملايين سهم خزينة جديد

الشرقية للدخان ايسترن كومباني

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة الشرقية للدخان عن تنفيذ عملية بيع جديدة لنحو 9 ملايين سهم خزينة في البورصة المصرية، فى إطار خطة بيع كمية كبيرة تم شراؤها فى فترة كورونا (2020).

ووافق مجلس إدارة الشركة (3 مارس ) على بيع كمية من أسهم الخزنية تصل إلى 35.3 مليون سهم بسعر السوق وقت التنفيذ، وذلك حتى 31 مايو المقبل.

ونوهت الشركة بأن رصيد أسهم الخزينة لديها يبلغ 52.3 مليون سهم تعادل 2.33% من إجمالى الأسهم.

وتعد الشرقية للدخان إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهى أكبر منتج للسجائر والمعسل فى مصر.

ويبلغ رأسمالها الحالى 2.25 مليار جنيه، موزعًا على 2.25 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

وأفصحت الشركة أمس عن تنفيذ عملية بيع 6.3 مليون سهم بجلسة الاثنين، وسبق لها خلال منذ مارس تنفيذ عمليات بيع لملايين الأسهم فى إطار تلك الخطة.

أخبار البورصة المصرية.. كونتكت القابضة تعلن توزيع أرباح بقيمة 126 مليون جنيه

الرئيس التنفيذى لمجموعة ثروة كابيتال

كما أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال القابضة سابقا) عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين، بقيمة 126 مليون جنيه، بواقع 0.10 جنيه للسهم .

وقالت كونتكت القابضة إن الحق فى التوزيع النقدى لحامل، ومشترى السهم سينتهى انتقاله بختام جلسة 12 ابريل القادم، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة.

ومن المقرر صرف التوزيع اعتبارًا من 15 أبريل المقبل، وفقًا لمنافذ الصرف المحددة من قبل شركة مصر المقاصة للإيداع المركزى.

ويبلغ رأسمال كونتكت (ثروة كابيتال سابقا) إلى 191.5 مليون جنيه، موزعًا على 1.17 مليار سهم بقيمة اسمية 16 قرشًا للسهم.

وأظهرت نتائج أعمال للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 367.4 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل أرباح بلغت 406.5 مليون جنيه خلال عام 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 2.17 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل إيرادات بلغت 2.9 مليار جنيه خلال العام السابق 2019.

أخبار البورصة.. إيديتا توافق على توزيع أرباح بقيمة 150 مليون جنيه

كما أفصحت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن موافقته الجمعية العامة على توزيع أرباح على المساهيمن بقيمة 150 مليون جنيه عن عام 2020 تصرف فى شكل كوبون نقدى بواقع 0.207 جنيه للسهم.

وأقرت عمومية إيديتا فى اجتماع 30 مارس القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن العام المالى المنتهى 30 ديسمبر 2020، وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والحوكمة.

ووافقت الجمعية العامة أيضًا على توزيع أرباح على العامين بقيمة 30.6 مليون جنيه، وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.

واعتمدت الشركة التبرعات التى تمت فى عام 2020 بقيمة 2.6 مليون جنيه، ورخصت فى أخرى بحد أقصى 10 ملايين جنيه خلال 2021

وأظهرت نتائج أعمال الشركة تراجع صافى أرباحها إلى 347.7 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020 مقارنة بصافى أرباح قدرها 410.2 جنيه خلال عام 2019.











