أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 24-3-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إغلاق الجلسة على صعود جماعى، وارتفاع رأس المال السوقى بقيمة 12.1 مليار جنيه، وذلك بعد إعلان البنك المركزي تأسيس صندوق لدعم السيولة فى السوق.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 2.2% عند 10720 نقطة.

كما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.81% إلى 1855 نقطة، و“egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.02% إلى 2795 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.1 مليار جنيه، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 119 سهمًا من إجمالي 186 متداولًا، بينما هبط 38، وبقي 29 دون تغيير.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة، 12.1 مليار جنيه، ليصل إلى 645.7 مليار جنيه بنهاية الجلسة، مقارنة بنحو 633.6 مليار جنيه بنهاية جلسة الثلاثاء.

أخبار البورصة المصرية.. التوفيق للتأجير توزع أرباحًا بقيمة 22.5 مليون جنيه

شركة التوفيق للتأجير التمويلى

وشهدت أخبار البورصة المصرية إعلان شركة التوفيق للتأجير التمويلى -أيه.تي.ليس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 22.5 مليون جنيه، تُصرَف على دفعتين.

وفوَّضت عمومية التوفيق للتأجير العضو المنتدب والرئيس التنفيذى فى تنفيذ آلية الصرف ومواقيته، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة، اليوم الأربعاء.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 114.9 مليون سهم، بما يعني أن قيمة التوزيع النقدي تصل إلى 0.19 جنيه للسهم.

كما وافقت العمومية على اعتماد عقود المعاوضة المبرَمة مع كلّ من بنك البركة- مصر، وشركة الملتقى العربى للاستثمارات، وشركة إف إم جى للتجارة والتوزيع، ومستشفى دار الفؤاد.

كذلك وافقت العمومية، المنعقدة 23 مارس الحالى، على الترخيص بإبرام عقود خدمة وتحصيل وحوالة مع شركة التوفيق للتوريق بخصوص محفظة التوريق البالغة 2.5 مليار جنيه.

أخبار البورصة المصرية.. القابضة الكويتية تشتري حصصًا في الأسمدة بقيمة 50 مليون دولار

شركة القابضة المصرية الكويتية

كما أفصحت شركة القابضة المصرية الكويتية عن تنفيذ عمليات شراء لحصص إضافية بشركة الإسكندرية للأسمدة (التابعة) بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون دولار.

وقالت القابضة الكويتية، فى بيان، إن عمليات الشراء تمت بطريقة مباشرة وغير مباشرة لترتفع حصتها من 45.5% إلى 55.4%.

واشترت الشركة حصة مباشرة تقدر بنحو (4.16%) فى الإسكندرية للأسمدة بقيمة إجمالية 14.72 مليون دولار لترتفع حصتها المباشرة من 12.88% إلى 17.04%.

كما اشترت القابضة الكويتية حصة إضافية (10%) بشركة بوابة الكويت القابضة، بقيمة إجمالية قدرها 35.3 مليون دولار.

وتستحوذ الأخيرة على 38.6% من أسهم الإسكندرية للأسمدة، وبذلك ترتفع حصة القابضة الكويتية (المباشرة وغير المباشرة) إلى 55.4%.

أخبار البورصة.. أسيوط الإسلامية تعلن استجابة 4.8 مليون سهم لعرض الاستحواذ

كما أعلنت شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية- التابعة لمصرف أبو ظبى الإسلامى، استجابة حملة 4.88 مليون سهم، لعرض الاستحواذ عليها.

وتلقّت أسيوط الإسلامية الوطنية عرض استحواذ، فى (28 ديسمبر الماضى)، من قِبل عدة مستثمرين أفراد، بمتوسط سعر 28.5 جنيه للسهم.

ووافقت هيئة الرقابة المالية على نشر عرض الشراء لمدة شهر؛ ابتداء من 23 فبراير الماضى حتى 24 مارس الحالي.

وتقدَّم بعرض الاستحواذ مجموعة مسثتمرين أفراد يقودهم عمرو إبراهيم، أبو العيون عبد الناصر، ومحمد أحمد شلبى، وآخرون.

وقالت الرقابة إن موافقتها على نشر عرض شراء أسيوط الإسلامية الوطنية لاعلاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض.

وأضافت، فى بيان، للبورصة، 11 فبراير الماضى، أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض، وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم.

كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

واستهدف العرض شراء 5 ملايين سهم كحد أقصى تعادل 76.1% الممتمة لنسبة 100% بالنسبة لمقدمى العرض أو شراء النسبة المكملة لسقف الـ51% كحد أدنى.

ويبلغ رأسمال أسيوط الوطنية الحالى 66.8 مليون جنيه، موزعًا على 6.6 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.

وقدر مستشار مالى مستقل (زيلا للاستشارات المالية) القيمة العادلة للسهم فى وقت لاحق بنحو 22.35 جنيه، بما يعني أن سعر العرض المقدم مُجزٍ.

بنك سايب : المصرف العربى الدولى رفع حصته إلى 50.4%

رئيس بنك الشركة المصرفية saib

كما شهدت أخبار البورصة المصرية إفصاح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سايب بنك” عن قيام المصرف العربى الدولى برفع حصته إلى 50.43% من إجمالى الأسهم، بعد عملية شراء حصة بقيمة 2.8 مليون دولار تقريبًا.

وأظهر إفصاح بنك سايب، المرسل للبورصة المصرية، أن شراء المصرف العربى الدولى حوالى 654.4 ألف سهم رفع حصته من 46.07% إلى 50.43%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 4.4 دولار، ونفذتها شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

وأظهر إفصاح موازٍ مرسل للبورصة أن تلك الحصة انتقلت إلى المصرف العربى الدولى من خلال شركة مرتبطة كانت تستحوذ على 4.9% من الأسهم، وأصبحت لا تمتلك إلا 0.005% بعد تلك العملية.

ويبلغ رأسمال بنك سايب 150 مليون دولار، موزعًا على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 دولارات للسهم.

المصرية العقارية تفصح عن عمليات بيع وشراء على ملايين الأسهم

كذلك أفصحت شركة المجموعة المصرية العقارية عن قيام المساهم علي محمود عبد اللطيف محجوب بييع حصة 3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية قدرها 42.4 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت المصرية العقارية، فى إفصاح، إن نسبة مساهمة العميل المذكور انخفضت بعد العملية من 24.1% إلى 16.4%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 13.8 جنيه، ونفذتها شركتا بلتون لتداول الأوراق المالية، ومباشر للوساطة.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأخ شقيق (عبد اللطيف محجوب) يستحوذ على 4.9% من الأسهم، كما يرتبط بشركة تارجت للاستثمار العقارى التى تستحوذ على 10.2%.

وكشف إفصاح موازٍ مرسل للبورصة أيضًا، قيام المساهم عبد اللطيف محجوب ببيع 1.2 مليون سهم من حصته، بقيمة إجمالية قدرها 16.6 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 13.82 جنيه، ونفذتها شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصته بعد العملية من 4.9% إلى 1.88%.

كما أظهر إفصاح ثالث قيام شركة تارجيت للاستثمار العقارى بشراء 1.15 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 16 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 13.91 جنيه، ونفذتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وارتفعت حصتها بعد العملية من 10.2% إلى 13.1%.















