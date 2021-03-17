أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 17-3-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم اليوم، وأبرز إعلانات وبيانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين، وقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.09% عند 11068 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.2% إلى 2096 نقطة، في حين هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.11% إلى 3080 نقطة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 80 سهمًا من إجمالي 189 متداولًا، بينما هبط 72، وبقي 37 دون تغيير.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.3مليار جنيه، واتجه المصريون البيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء.

أخبار البورصة المصرية.. سبيد ميديكال تكلف مستشارًا ماليًّا لدراسة السهم

مجلس إدارة سبيد ميديكال

وشهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم، إعلان شركة سبيد ميديكال تكليف “المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية “بدراسة القيمة العادلة للسهم تمهيدًا لعملية الاستحواذ على شركة برايم الشقيقة.

وقال سبيد ميديكال، فى إفصاح، إن دراسة القيمة العادلة للسهم سيجرى استخدامها فى زيادة رأس المال غير النقدية بعد الاستحواذ على شركة برايم سبيد للخدمات الصحية (الشقيقة حاليًّا).

وتستحوذ “سبيد ميديكال” على 30% من أسهم شركة برايم سبيد للخدمات الصحية، بينما يستحوذ على النسبة الغالبة المهندس تامر وجيه وآخرون.

ومن المقرر أن تجرى صفقة الاستحواذ على الشركة المالكة (برايم سبيد للرعاية الصحية) التى تمتلك 70% من أسهم الشركة محل الاستحواذ.

ويتوزع هيكل ملكية سبيد ميديكال الحالى بين أصحاب خبرات طبية متعددين، أبرزهم محمود لاشين الذى يستحوذ على (25.43%)، وحازم الفار (10.52%)، وإسماعيل أحمد جاد الله (5.36%).

كما يستحوذ هاشم حسين (5.01%)، وشريف الزيات (5%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لإفصاح هيكل ملكية مرسل، 13 يناير الماضى.

وقالت مصادر، لـ“المال”، فى وقت سابق، إن “سبيد ميديكال” تفاوضت مع مساهمي الشركة الشقيقة للاستحواذ الكامل عليها، مقابل منحهم أسهمًا مقابلة فى الكيان الأكبر.

أخبار البورصة المصرية.. دومتي توقِّع اتفاقية شراكة مع فريزلاند الهولندية

كما شهدت أخبار البورصة المصرية إعلان شركة الصناعات الغذائية العربية- دومتي، توقيع اتفاقية الشراكة مع “فريزلاند كامبينا الهولندية”؛ رابع أكبر شركة ألبان على مستوى العالم.

وقالت دومتى، فى إفصاح، إن هذه الشراكة تختص بإنشاء كيان مشترك لبيع وتصدير الجبن إلى الأسواق الإفريقية وأسواق الشرق والأوسط.

ومن المقرر أن تستحوذ شركة دومتي على 49% من أسهم الكيان الجديد الذى سيؤسس فى مصر، بينما ستستحوذ شركة Friesland Campina على 51% من الأسهم.

وقال محمد الدماطي، نائب الرئيس التنفيذى فى دومتى، إن منتجات شركته تتناسب مع الأسواق الأفريقية وستتمكن من الانتشار والتوسع من خلال هذه الشراكة.

تأسست شركة دومتى عام 1989، وتعتبرواحدة من كبرى الشركات المنتجة للجبن فى مصر، ويبلغ إجمالى مبيعاتها الحالى أكثر من 100 مليون يورو.

أخبار البورصة.. الشرقية للدخان تبيع مليون سهم خزينة جديدة

الشرقية للدخان ايسترن كومباني

كذلك أفصحت شركة الشرقية للدخان عن تنفيذ عملية بيع جديدة لنحو مليون سهم خزينة بالبورصة المصرية، فى إطار خطتها لبيع كمية كبيرة جرى شراؤها فى فترة كورونا.

ووافق مجلس إدارة الشرقية للدخان، (3 مارس الحالي)، على بيع كمية من أسهم الخزنية تصل إلى 35.3 مليون سهم بسعر السوق وقت التنفيذ، وذلك حتى 31 مايو المقبل.

ونوهت الشركة بأن رصيد أسهم الخزينة لديها يبلغ 52.3 مليون سهم تعادل 2.33% من إجمالى الأسهم.

وتعد “الشرقية للدخان” إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية؛ وهى أكبر منتِج للسجائر والمعسّل فى مصر.

ويبلغ رأسمالها الحالى 2.25 مليار جنيه، موزعًا على 2.25 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

ليفت سلاب تفصح عن شراء مساهم حصة بقيمة 7.4 مليون جنيه

ليفت-سلاب-مصر

كذلك أفصحت شركة ليفت سلاب مصر عن قيام المساهم عمر أحمد عاطف قناوى، بشراء 14 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 7.4 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت ليفت سلاب إن حصة المساهم المذكور ارتفعت بعد العملية من 3.74% إلى 6.2 % من إجمالى أسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.53 جنيه، ونفذتها شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأي أطراف مساهمة فى الشركة (كيانات أو أفراد).

وأظهر إفصاح موازٍ مرسل للبورصة، اليوم الأربعاء، بيع المساهم محمد عبد الناصر حامد محمود، 28.6 مليون سهم تمثل كامل حصته فى ليفت سلاب (5.05%) بقيمة إجمالية 14.8 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.52 جنيه، ونفذتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، ولم يُظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأطراف أخرى مساهمة بالشركة.











