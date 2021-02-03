أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 3-2-2021

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب ، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.16% عند 11619 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.1% إلى 2417 نقطة، في حين صعد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03% إلى 3447 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.7 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، وصعد 75 سهمًا من إجمالي 195 متداولًا، بينما هبط 92 ، وبقي 28 دون تغيير.

التوفيق للتأجير تصدر سندات توريق بقيمة مليار جنيه

شركة التوفيق للتأجير التمويلى

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة التوفيق للتأجير التمويلى -أيه.تي.ليس، عن إتمام عملية طرح ثانى إصدار من سندات التوريق بقيمة إجمالى تتجاوز مليار جنيه.

وقالت التوفيق في إفصاح مرسل للبورصة، إن عوائد عملية التوريق سيتم استخدامها فى تعزيز المركز المالى ودعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية.

ويختص الإصدار بشركة التوفيق للتوريق (التابعة)، وتبلغ قيمته على وجه التحديد 1.087 مليار جنيه مضمونة بمحفظة مالية آجلة من عقود التأجير التمويلى.

وقالت التوفيق إن عملية التوريق ستصدر على 3 شرائح بمدد استحقاق تبلغ 13 و 37 و 48 شهرًا على التوالى .

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 267 مليون جنيه،ويتم استهلاكها شهريا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 705.4 مليون جنيه ويتم استهلاكها شهريا بعد الانتهاء من الشريحة الأولى أو قبل ذلك فى ضوء المتحصلات الفعلية.

وتصل قيمة الشريحة الثالثة إلى 114.6مليون جنيه،ويتم استهلاكها شهريا بعد الانتهاء من الشريحة الثانية أو قبل ذلك فى ضوء المتحصلات الفعلية.

بالم هيلز تشترى 3 ملايين سهم خزينة

كما أفصحت شركة بالم هيلز للتعمير عن تنفيذ عملية شراء جديدة لنحو 3 ملايين سهم خزينة فى البورصة المصرية فى إطار خطة أوسع لشراء كمية كبيرة.

وأخطرت بالم هيلز للتعمير إدارة البورصة المصرية فى شهر يناير الماضى بخطة جديدة لشراء 62.3 مليون سهم خزينة بهدف دعم الورقة المالية المتداولة.

وقالت الشركة، إن عمليات شراء هذه الكمية ستمتد لشهر بدأت من 19 يناير الماضى ،وتنتهى 18 فبراير القادم.

ويمثل عدد أسهم الخزينة المرتقب التعامل عليه 2 % من إجمالى أسهم بالم هيلز للتعمير، ومن المقرر التعامل عليها بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول فى مدة التنفيذ.

وتتولى شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية مهام تنفيذ عمليات الشراء التى ستمول ذاتيا من خلال السيولة المتاحة لدي الشركة،وفقا لما جاء فى الإفصاح.

رمكو تدرس عرض بيع مبدئى لشركة «أورينت تورز»

رمكو للقرى السياحية

كما أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، عن موافقة مجلس إدارتها على دراسة عرض مبدئى لبيع شركتها التابعة “أورينت تورز”.

وقالت رمكو فى بيان، إن هذا العرض قدم فى صورة خطاب نوايا من إحدى شركات بيوت الخبرة دون تسميتها.

وكلف مجلس الإدارة شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية بدراسة القيمة العادلة لشركة أورينت تورز .

وتمتلك رمكو شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية بشكل كامل تقريبا (99.95%)،ولكن بطريقة غير مباشرة من خلال شركة تابعة أخرى “رمكو للإنشاءات العقارية”.

شركة مساهمة تبيع حصة في أصول للوساطة بقيمة 4.7 مليون جنيه

شركات الوساطة المالية

كما أفصحت شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية عن قيام شركة التطوير للاستثمارات والاستشارات ببيع 3.5 مليون سهم تقريبًا، بقيمة إجمالية قدرها 4.7 مليون جنيه.

وقالت أصول للوساطة المالية ،إن نسبة مساهمة شركة التطوير للاستثمارات انخفضت بعد العملية من 6.55% إلى 5.67% من الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.35 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة الشركة ذاتها، باعتبارها متخصصة فى الوساطة، ولا تحتاج إلى غيرها.

ويبلغ رأسمال أصول للوساطة الحالى 40 مليون جنيه، موزعًا على 400 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية التى تستحوذ على 83.83% من الأسهم.

كما تستحوذ شركة التطوير للاستثمارات والاستشارات على نسبة 5.67 %، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة، وفقا لآخر نموذج إفصاح مرسل حول هيكل الملكية بتاريخ 14 يناير الماضى.