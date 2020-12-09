أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 9-12-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز إفصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب وحجم تداولات على الأسهم بلغ 2.4 مليار جنيه تقريبًا.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.01% ليصل إلى 11018 نقطة.

كما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.27% إلى 2120 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.05% إلى 3082 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 2.4 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 53 سهمًا من إجمالي 192، بينما هبط 109، وبقي 53 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. الشرقية للدخان تنتج 6 مليارات سيجارة فى شهر واحد

الشرقية للدخان

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة الشرقية للدخان تسجيل رقم قياسى فى معدلات إنتاج السجائر إلى 6 مليارات سيجارة.

وقالت الشرقية للدخان، فى إفصاح، للبورصة، إن هذا المعدل يشكل رقمًا قياسيًّا لم تنتجه الشركة فى شهر واحد من قبل.

وأضافت الشركة أن هذا المعدل انعكس على نتائج أعمال الربع الأول المنتهى 30 سبتمبر الماضى، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 6.5%، بينما ارتفع صافى الربح بنسبة 10%، مقارنة بالفترة المقارنة من العام السابق.

وعزت الشركة هذه الطفرة الإنتاجية إلى التخطيط الإستراتيجى المتكامل من قِبل مجلس الإدارة وقراءته الجيدة لحالة السوق والسيناريوهات المستقبلية.

وبلغ حجم إنتاج الشركة من السجائر، خلال العام الماضى المنتهى يونيو 2020، حوالى 84.2 مليار سيجارة، بارتفاع طفيف على العام السابق الذى أنتجت فيه 83.3 مليار سيجارة.

أخبار البورصة المصرية.. سبيد ميديكال توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة علاج السعودية

شركة سبيد ميديكال

كما أعلنت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة علاج الطبية بالمملكة العربية السعودية للشراكة فى مجال التحاليل الطبية بمصر وخارجها.

وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح، للبورصة، إن هذه المذكرة تشمل الشركات التابعة والشقيقة لها، بما فى ذلك برايم سبيد ومعامل مصر.

وتتضمن مذكرة التفاهم إنشاء معمل مرجعى فى مصر مزود بأحدث التقنيات العالمية، على أن تسهم سبيد ميديكال وشركاتها الشقيقة فيه بنسبة 25% مع قيامها بالدور التسويقي والتعاقدي.

كما تتضمن الاتفاق على حصول سبيد ميديكال وشركاتها على نسب من المبيعات التى تقوم بتسويقها لصالح مجموعة علاج السعودية (لم يتمّ تحديدُها بعد).

أخبار البورصة.. سي آي كابيتال تفصح عن ارتفاع حصة مساهم سعودي إلى 10%

سي آي كابيتال

كما أفصحت شركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن قيام المساهم السعودى إسماعيل بن على تركى برفع حصته إلى 10% تقريبًا بعد شراء 1.2 مليون سهم.

وقالت سى آى كابيتال، فى بيان، للبورصة، إن نسبة مساهمة العميل السعودى ارتفعت بعد العملية من 9.97% إلى 10.09% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 3.89 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم السعودى بمجموعة مرتبطة من المساهمين الأفراد تستحوذ على 2.9% من الأسهم تقريبًا.