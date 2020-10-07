أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 7-10-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز افصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على أداء صاعد لمؤشراتها، وارتفاع رأس المال السوقي بقيمة 2.9 مليار جنيه تقريبًا.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.62% ليصل إلى 11326 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.67% إلى 2006 نقاط، وارتفع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.03% إلى 2932 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.5 مليار جنيه، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 98 سهمًا من إجمالي 189، بينما هبط 66، وبقي 25 دون تغيير.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بشكل طفيف إلى 631.1 مليار جنيه بنهاية الجلسة مقارنة بنحو 628.2 مليار جنيه بنهاية جلسة الثلاثاء.

أخبار البورصة المصرية.. سبيد ميديكال تدرس استخدام الكلاب فى كشف كورونا

وشهدت أخبار البورصة المصرية إعلان شركة سبيد ميديكال توقيع عقد مع شركة “أنوبيس k9” المتخصصة فى الخدمات الأمنية لإجراء أبحاث مشتركة على استخدام الكلاب الطبية فى مجال الكشف عن فيروس كورونا.

وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح، إن مجال استخدام الكلاب الطبية فى الكشف المبكر عن الأمراض اعترفت به منظمة الصحة العالمية منذ 2016.

وتستعين بعض الدول الأوروبية، وكذلك أمريكا، بالكلاب فى مطارات عديدة لمساعدتهم على استشعار فيروس كورونا المستجد.

وتقول سبيد ميديكال إن الكلاب لديها القدرة على استشعار الأمراض فى مراحل مبكرة جدًّا عن الكشف الطبى العادى .

كما تقول إن الكلاب صارت قادرة على كشف الأمراض السرطانية، وكذلك مرض السكر، ومؤخرًا اكتشفت قدراتها فى استشعار كورونا.

أخبار البورصة المصرية: مدينة نصر تتلقى عروضًا لشراء 1.9 مليون متر مربع

كما أفصحت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن تلقّيها عروضًا من تحالفات مستثمرين عرب وأجانب لشراء قطع أراضٍ تصل مساحتها إلى 1.9 مليون متر مربع بمشروعات الشركة.

وقالت مدينة نصر للإسكان إن هذه العروض ما زالت محل تفاوض وسنفصح عن تفاصيلها فور الوصول لاتفاق نهائى.

وتعد مدينة نصر واحدة من كبرى شركات التطوير العقارى فى مصر، ويرجع تأسيس معظم أحياء مدينة نصر الحالية إليها (ممتدة على مساحة 40 مليون متر مربع).

وتمتلك الشركة محفظة أراض واسعة ومتنوعة، منها 3.5 مليون متر مربع بالقرب من مطار القاهرة الدولى، و5.5 مليون جنيه مربع على طريق القاهرة السويس.

أخبار البورصة : العرفة القابضة تفوز بعلامة تجارية للملابس الرجالى فى أوروبا

شركة العرفة

كما شهدت الجلسة إفصاح شركة العرفة القابضة للاستثمارات والاستشارات، عن إتمام صفقة الحقوق الحصرية لتصنيع وبيع علامة تجارية جديدة للملابس الرجالى فى بريطانيا وأوروبا.

وقالت العرفة القابضة، فى إفصاح، إن شركتها التابعة “بيرد” أتمّت صفقة حقوق بيع العلامة التجارية العالمية TED BAKER.

وبموجب الصفقة، تستطيع شركة بيرد الإنجليزية تصنيع وتوزيع وبيع العلامة التجارية المشار إليها فى المملكة المتحدة وأوروبا لمدة ثلاث سنوات.

وواجهت شركات مجموعة العرفة فى مصر والخارج تحديات كبيرة خلال ستة الأشهر الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا على مستوى العالم.

وتقول شركة بيرد إن هذه العلامة التجارية الجديدة ستساعدها على النهوض مرة أخرى فى ظل الأوضاع الصعبة بالسوق الإنجليزية.

وتسيطر شركة بيرد التابعة للعرفة القابضة على 15% من الحصة السوقية للملابس فى بريطانيا، وفقًا للإفصاح.