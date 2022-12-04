أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 4-12-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد ، اختتام جلسة التداولات على صعود قوى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين، وجحم تداولات بلغ 2.3 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 3.22% عند 14078 نقطة، و“EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.72%، ليسجل 2668 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 2.39% عند 3900 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 2.7 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 116 من إجمالي 200 متداولة، بينما هبط 35 وبقي 49 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..الكابلات الكهربائية تشتري 2.25 مليون سهم خزينة جديد

شركة الكابلات الكهربائية المصرية

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة الكابلات الكهربائية المصرية تنفيذ عملية شراء لنحو 2.25 مليون سهم خزينة من سوق التداول في إطار خطة دعم الورقة المالية المتداولة بالبورصة.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن عملية الشراء جرت بنفس سعر التداول للسهم في ختام جلسة الخميس ليرتفع حجم ما جرى شراؤه حتى الآن إلى 3.65%

ولجأت عشرات الشركات المدرجة فى البورصة المصرية إلى شراء كميات من أسهم الخزينة منذ بدايات جائحة كورونا فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية للشركات لمواجهة تداعيات الجائحة.

ومن أبرز هذه الشركات جى بى أوتو، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية للدخان، أوراسكوم للتنمية مصر، ماكرو جروب لمستحضرات الأدوية،ابن سينا فارما.

أخبار البورصة المصرية..حجز دعاوى «المصرية للمنتجعات» للمطالبة بـ14.2 مليون دولار للحكم

المصرية للمنتجعات

كما أفصحت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن حجز دعويين قضائيتين أمام محكمة شمال القاهرة ضد مساهمين اثنين من المدينين للشركة بمبلغ 14.2 مليون دولار للحكم بجلسة 31 ديسمبر 2022.

وقالت المصرية للمنتجعات السياحية فى إفصاح مرسل للبورصة الأحد، إن هاتين الدعويين كان مقرر نظرهما بجلسة 3 سبتمبر الماضى لتقديم المستندات ثم تقرر تأجليها إلى جلسة 5 نوفمبر ، ثم إلى 3 ديسمبر، ثم تقرر حجزها للنطق بالحكم بجلسة 31 ديسمبر الجاري.

ونوهت الشركة فى إفصاح سابق ( 2 أغسطس الماضى) إلى أن رفعها لهذه الدعاوى يأتى فى إطار حرص مجلس الإدارة على تحصيل كل حقوقها لدى الغير، بغض النظر عن شخص المدين للمحافظة على أموال الشركة وحقوق جميع المساهمين، (لم يتضمن الإفصاح اسم المساهمين أو تفاصيل أكثر حول الدعاوى ).

وأفصحت الشركة فى 12 يونيو الماضى عن حصولها على أحكام قضائية ضد أحد المساهمين فى قضايا شيكات بدون رصيد قيمتها 7.4 مليون دولار.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن هذه الأحكام صدرت خلال شهري مايو ويونيو 2022 من محكمتى جنح النزهة والتجمع.

وتنخرط المصرية للمنتجعات السياحية فى نزاعات قضائية أخرى تنظرها المحاكم المصرية أبرزها نزاع سهل حشيش الممتد منذ سنوات ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية، ونزاع آخر مرفوع ضدها من شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية.

أخبار البورصة..راية لخدمات الاتصالات توافق على زيادة قرض البحرين إلى 3.5 مليون دولار

رجل الأعمال، مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة «راية القابضة» للاستثمارات المالية

كذلك أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات على زيادة قرض شركة غلف كستومر إكسبيرينس البحرينية من 500 ألفا إلى 3.5 مليون دولار مع مد فترات السداد.

وقالت راية لخدمات مراكز الاتصالات في إفصاح مرسل للبورصة الأحد، إن مجلس الإدارة وافق على زيادة فترة سداد القرض من سنة إلى سنتين من تاريخ المنح على أن يعرض الأمر على الجمعية العامة للمساهمين لاقراره.

كانت الجمعية العامة لمساهمي الشركة قد أقرت الموافقة في (18 أبريل 2022) على منح الشركة البحرينية المستحوذ عليها منذ عام، قرضًا بقيمة 500 ألف دولار بفترة سداد عام واحد.

ودعا مجلس إدارة الشركة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد في 27 ديسمبر الماضى للنظر في تعديل القرار السابق وزيادة قرض الشركة وفترة السداد.

واستحوذت راية لمراكز الاتصالات فى سبتمبر 2021 85% من أسهم الشركة الخليجية لخبرة العملاء “GULF CX ، بقيمة إجمالية تقترب من 15 مليون دولار.