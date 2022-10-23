أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 23-10-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وحجم تداولات 977 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.15% عند 10258نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.71%، ليسجل 2239 نقطة.

كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.49% عند 3196 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 977 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 75 من إجمالي 200 متداولة، بينما هبط 54، وبقي 71 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية .. السويدي تنفي السعي للحصول على قرض جديد بقيمة 5 مليارات جنيه

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة السويدي إليكتريك -أكبر شركات الخدمات الكهربائية فى مصر- نفي أنباء متداولة حول سعيها للحصول على قرض جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه عبر بنك مصر وآخرون.

جاء ذلك في إفصاح مرسل من السويدي إليكتريك للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما نشر حول ترتيب بنك مصر قرضًا مشتركا بقيمة 5 مليار جنيه لصالح سبع شركات تابعة للمجموعة.

وأعلنت السويدي إليكتريك في 27 سبتمبر الماضى إتمام ترتيبات الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 2 مليار جنيه بنظام المضاربة الدوارة عبر مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه التسيهلات جري ترتيبها من قبل شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال بصفتها المستشار المالي والمسوق الحصري للتسهيلات.

ويهدف هذا التمويل الذي شارك فيه 7 بنوك عاملة فى مصر( منها ثلاثة بنوك إسلامية) إلى التوسع في أنشطة مجموعة السويدي وشركاتها التابعة .

أخبار البورصة .. ابن سينا فارما توقع اتفاقية توزيع أجهزة «أومرون» اليابانية بالصيدليات

ابن سينا فارما

كما أعلنت شركة ابن سينا فارما -ثاني أكبر موزع للأدوية في مصر- توقيع اتفاقية توزيع أجهزة طبية تنتجها شركة أومرون للرعاية الصحية (اليابانية ) بالصيدليات على مستوى الجمهورية.

وقالت ابن سينا فارما في إفصاح مرسل الأحد، إن هذه المنتجات تشمل أجهزة قياسات ضغط الدم وبخاخات الأنف ومقايس الحرارة الإلكترونية (الترومومتر)،إضافة إلى أجهزة أخرى لمراقبة التكوين الصحي للجسم.

وتعد أومرون واحدة من أكبر الشركات اليابانية المتخصصة في صناعة الأجهزة الطبية ،وتقدم منتجاتها بالشرق الأوسط عبر شركة OMRON Healthcare Europe B.V التى تبيع المنتجات لأكثر من 74 دولة في أوروبا وأفريقيا إضافة إلى روسيا ودول الشرق الأوسط.

وقال عمر عبد الجواد العضو المنتدب المشارك لابن سينا فارما إن هذه الاتفاقية تمت بعد اجراء شركة أومرون فحصًا شاملًا لقدرات شبكة توزيعنا على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبد الجواد إن ثقة شركة أومرون تشير إلى أن ابن سينا فارما صارت الموزع المفضل لكبرى الشركات العاملة في مجال الأدوية والمنتجات الطبية خارج مصر وداخلها.

من جانبه ،قال تشارلي فوكس-مدير المبيعات بشمال غرب أوروبا وأفريقيا- إن هذه الاتفافية ستتيح للشركة المصرية الحصول على منتجات الأجهزة الطبية وتوزيعها عبر شبكة الصيدليات الممتدة في مصر.

أخبار البورصة .. المنتجعات السياحية تترافع مجددًا في نزاع سهل حشيش الممتد من 2011

المصرية للمنتجعات

كذلك أعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية إحالة دعواها ضد هيئة التنمية السياحية في نزاع منطقة سهل حشيش للمرافعة مجددا بجلسة 5 نوفمبر القادم وذلك بعد 11 سنة من التداول فى المحاكم المصرية.

وقالت المصرية للمنتجعات في إفصاح للبورصة الأحد، إن هيئة المحكمة ناقشت تقرير هيئة المفوضين الجديد حول النزاع بجلسة 21 مايو، وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 31 يوليو ثم قررت إحالتها للمرافعة مجددا بجلسة 22 أكتوبر الجاري، ثم تقرر تأجيلها إلى 5 نوفمبر لتنفيذ المرافعة.

ويعود أصل النزاع إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى عام 2011، بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) بالبحر الأحمر.

وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع، وتقول المصرية للمنتجعات إن تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.