أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 9-10-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب ، وحجم تداولات 560 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.7% عند 9940 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.4% ليسجل 2184 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 1.09% عند مستوى 3122 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 560 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 27 سهما من إجمالي 194 متداولة، بينما هبط 86، وبقي 81 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. محكمة تقبل معارضة القلعة في 4 شيكات بقيمة 10.17 مليون دولار

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة القلعة للاستشارات المالية ، قبول محكمة الدقي الجزئية معارضتها في 4 شيكات بقيمة 10.17 مليون دولار فى نزاع رجل الأعمال السعودي على بن حسن دايخ.

وقالت القلعة للاستشارات المالية في إفصاح مرسل للبورصة الأحد، إن محكمة الدقي قبلت معارضتها وألغت حكما صادر ضدها فى ثلاث دعاوي لسابق الفصل فيها بخصوص الشيكات.

وأعلنت القلعة فى 12 سبتمبر الماضى إيداع مبلغ يعادل 18.5 مليون دولار لدى محكمة الدقي فى إطار متطلبات نزاع قضائى ممتد منذ عام مع رجل الأعمال السعودي على بن حسن دايخ.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، إن هذا المبلغ تم إيداعه لدى خزينة محكمة الدقي لحين الفصل النهائى فى قضايا شيكات بدون رصيد مرفوعة ضد رئيس مجلس الإدارة.

ويمثل هذا المبلغ كامل قيمة الشيكات المقدمة من رجل الأعمال على بن حسن آل دايخ إلى هيئة المحكمة. ونوهت القلعة إلى رفعها عدد من القضايا المدنية والجنائية بخصوص هذا النزاع فى الفترة الماضية.

أخبار البورصة المصرية.. تأجيل دعوى ضد «بلتون القابضة» تطالبها بـ 90 مليون جنيه تعويض

كما أعلنت شركة بلتون المالية القابضة -المستحوَذ عليها مؤخرًا من شيميرا الإماراتية- تأجيل دعوى قضائية مرفوعة ضدها للمطالبة بتعويض قدره 90 مليون جنيه.

وقالت بلتون المالية القابضة في إفصاح مرسل للبورصة الأحد ،إن هذه الدعوى رفعتها إحدى الشركات ضد بلتون لتداول الأوراق المالية(التابعة) أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وكان مقرر نظرها بجلسة 4 أكتوبر الجاري ،ثم تقرر تأجيلها.

ولم تفصح بلتون عن اسم الشركة الرافعة للدعوى والتى تطالبها بتعويض قدره 90 مليون جنيه عن أحداث الطرح فى البورصة منذ أربعة أعوام تقريبا(2018).

وتطالب الشركة المدعية بالمبلغ المشار إليه كتعويض، عما تدعيه من أضرار لحقت بها من التأثيرات السلبية لضعف عملية طرح شركة ثروة كابيتال فى البورصة على السوق عام 2018، بما أدى إلى عدم تمكنها من طرح أسهمها فى البورصة بسبب تأثر السوق بتداعيات الطرح.

أخبار البورصة.. ابن سينا فارما تشتري 500 ألف سهم خزينة لدعم الورقة المتداولة في البورصة

ابن سينا فارما

كذلك أفصحت شركة ابن سينا فارما ، عن تنفيذ عملية شراء 500 ألف سهم خزينة فى البورصة المصرية، فى إطار خطة دعم سعر السهم المتداول فى السوق.

وقالت ابن سينا فارما فى بيان مختصر مرسل للبورصة المصرية، إن عملية الشراء جرت بنفس السعر المتداول للسهم وقت عملية الشراء.

وأقر مجلس إدارة الشركة فى مطلع يونيو الماضى خطة لشراء كمية من أسهم الخزينة لا تتجاوز 10% من الأسهم بغرض دعم سعر الورقة المالية المتداولة فى السوق.

ونوهت الشركة بأن تمويل عمليات شراء أسهم الخزينة سيكون من الموارد المالية الذاتية، متوقعة أثرًا إيجابيًا على السهم خلال الفترة المقبلة.

وأقرت الشركة فى مارس 2021 خطة مماثلة لشراء كمية من أسهم الخزينة (1% من رأس المال كحد أقصى) بغرض دعم سعر الورقة المالية المتداولة فى البورصة، فى إطار تداعيات جائحة كورونا.