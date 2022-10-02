أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 2-10-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وحجم تداولات 724 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.43% عند 9687 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.47% ليسجل 2217 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 1.5% عند مستوي 3140 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 724 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، والعرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة،إذ صعد 22 سهمًا من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط 90، وبقي 80 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..تواصل ترفع حصتها في الإسكندرية للخدمات الطبية إلى 34.7%

الإسكندرية للخدمات الطبية

وشهدت أخبار البورصة،إعلان شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، ارتفاع حصة شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية بعد صفقة الاستحواذ الأخيرة من 25.9% إلى 34.7% من إجمالي الأسهم.

وأظهر إفصاح مرسل من تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية إلى البورصة الأحد، استحوذها على 1.3 مليون سهم ضمن عرض الشراء الأخير بقيمة 67.2 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 49 جنيه ،وجرى تنفيذها عبر شركة برايم لتداول الأوراق المالية ،ولم يظهر الإفصاح ارتباط تواصل هولدنجز بأى أطراف أخرى مساهمة فى الشركة (أفرادا أو كيانات).

ونفذ تحالف يضم تواصل هولدنج-لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية عرض استحواذ على غالبية أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية بتاريخ 29 سبتمبر الماضى مقابل 535.4 مليون جنيه تقريبًا.

وأظهرت إفصاح التنفيذ المنشور على شاشة التداول بالبورصة الخميس الماضى تنفيذ عملية الشراء على 10.92 مليون سهم تمثل حوالى 70% من إجمالى الأسهم.

أخبار البورصة المصرية..حصة لايم فيست في الإسكندرية للخدمات الطبية تتجاوز 61.6%

«الإسكندرية للخدمات الطبية»

كما أعلنت الإسكندرية للخدمات الطبية ارتفاع حصة لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية بعد صفقة الاستحواذ الأخيرة إلى 61.6% من إجمالي الأسهم، وذلك تأكيدًا لما نشرته “المال”.

وأظهر إفصاح منفصل مرسل من لايم فيست بارتنرز إلى البورصة المصرية الأحد، استحواذها على 9.5 مليون سهم ضمن عرض الشراء الأخير بقيمة 468.1 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 49 جنيها، وجرى تنفيذها عبر شركة برايم لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط لايم فيست بأى أطراف أخرى مساهمة فى الشركة (أفرادا أو كيانات).

ونشرت المال في 28 سبتمبر الماضى تفاصيل حصص الشركتين بعد تنفيذ عرض الاستحواذ، بنسبة 61.6% لصالح لايم فيست، مع ارتفاع حصة تواصل هولدنجز من 25.9% إلى 34.7% من إجمالى الأسهم.

أخبار البورصة..المصريين للإسكان ترد على أنباء متداولة بشأن استحواذ سعودي مرتقب

كذلك أعلنت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ، أنباء متداولة حول وجود عرض شراء من إحدى الشركات السعودية للاستحواذ على حصة تعادل 25% من أسهمها.

وقالت المصريين للإسكان والتعمير فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد إنه لا توجد عروض استحواذ سعودية على أسهمها فى الوقت الحالى لكن يوجد تعاون فى مجالات التطوير العقاري.

وأشارت الشركة إلى وجود اجتماعات جارية مع إحدى الشركات السعودية الكبرى العاملة فى مجال التطوير العقاري (لم تسمها) بشأن تنفيذ مشروع عمراني بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (مازال تحت الدراسة).

وشرعت المصريين للإسكان والتعمير منذ 6 سبتمبر الماضى فى إجراءات صفقة اندماج كبرى مع خمس شركات شقيقة، أبرزها أودن للاستثمار والتنمية (حصلت على موافقة الرقابة فى 8 سبتمبر).

وتضم عملية الاندماج أربع شركات أخرى هي: “أودن للاستثمار والتسويق العقارى، إميرالد للاستثمار العقاري، إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، إيدج للتطوير وإدارة المشروعات”.

ومن المقرر أن تجرى عملية الاندماج بين المصريين للإسكان (الشركة الدامجة) والشركات الخمس الأخرى (المدمجة) على أساس القيمة الدفترية للأسهم وفقا للقوائم المالية للشركات خلال العام الماضي 2021.