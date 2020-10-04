بورصة وشركات

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 4-10-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم وأبرز افصاحات الشركات المدرجة
رجب عزالدين 7:04 م, الأحد, 4 أكتوبر 20 7:04 م, الأحد, 4 أكتوبر 20

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شهدت أخبار البورصة المصرية ، اليوم الأحد، اختتام جلسة  التداول على أداء متأرجح لمؤشراتها، وارتفاع رأس المال السوقى بقيمة 3.9 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.18% ليصل إلى 11071 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.42% إلى 2014 نقاط، كما هبط“egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21% إلى 2921 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 950 مليون جنيه، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، وصعد 77 سهمًا من إجمالي 191، بينما هبط 78، وبقي 36 دون تغيير.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بشكل طفيف إلى 624.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 620.8 مليار جنيه بجلسة الخميس الماضى.

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كيما تفصح عن عطل فنى بمصنع اليوريا

كيما أحد أبرز الشركات المدرجة فى البورسة المصرية
كيما

وشهدت أخبار البورصة المصرية اعلان شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما ” عن عطل فنى بمصنع اليوريا.

وقالت كيما فى إفصاح أن مصنع اليورويا شهد عطلا فنيا فى ضاغط ثانى أكسيد الكربون المغذى.

وتعكف هيتاشى اليابانية حاليا على فصح العطل وأسبابه ومدة إصلاحه للعودة مرة أخرى للإنتاج.

ثروة كابيتال توقع اتفاق صندوق الإسكان الاجتماعى

ثروة كابيتال توقع اتفاق صندوق الإسكان الاجتماعى ضمن أهم أخبار البورصة المصرية

كما أعلنت شركة ثروة كابيتال القابضة، عن توقيع اتفاقية مع صندوق الإسكان الاجتماعى بغرض تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل.

وقال سعيد زعتر، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن التمويلات تبدأ خلال أيام، موضحًا أن الاتفاقية غرضها دعم هذه الشريحة من محدودى الدخل، وخلق آليات مناسبة لهم.

وأضاف زعتر أن حجم محفظة التمويل العقارى للشركة بلغ 621 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالى.

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الرقابة تخفض مقابل خدمات فصح الشركات المتوسطة بنسبة 50%

الرقابة المالية ضمن أهم أخبار البورصة المصرية

كما شهدت الجلسة إعلان الرقابة المالية عن تخفيض مقابل خدمات الفحص والدراسة المستحق للهيئة بنسبة 50% للشركات المتوسطة والصغيرة .

وقالت الرقابة المالية إن هذه الرسوم المخفضة ستمنح عند تقدم الشركة للحصول على موافقة الهيئة على نشرات الاكتتاب العام بمناسبة التأسيس أو زيادة رأس المال.

كما ستمنح للشركات عند إصدار الأسهم بمناسبة الاندماج أو الانقسام أو إصدار أسهم الزيادة من الأرباح أو الاحتياطات او بأرصدة دائنة للمساهمين أو بحصص عينية أو تعديل القيمة الاسمية للسهم.

كذلك تشمل إصدار السندات أو الصكوك في حالات الاكتتاب العام أو الخاص، وعند الموافقة على دعوة قدامى المساهمين لزيادة رأس المال وتداول حق الاكتتاب.

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بورتو جروب تفصح عن تأجيل دعوتين قضائيتين

مجموعة بورتو جروب ضمن أهم أخبار البورصة المصرية

كما أفصحت مجموعة بورتو جروب عن تأجيل دعويين قضائيتين رفعتهما شركة انترادوس السورية لإبطال تحكيم دولى صادر ضدها .

وقالت بورتو جروب إن هاتين الدعويين كان مقررا نظرهما فى 4 اكتوبر الجارى وتم تأجيلهما إلى مواعيد مختلفة .

وأجلت محكمة شمال القاهرة الابتدائية إحد الدعويين إلى 18 اكتوبر الجارى ،بينما أجلت محكمة استئناف القاهرة الدعوى الأخرى إلى 5 ديسمبر المقبل.

وأرسلت مجموعة عامر جروب القابضة افصاحين مماثلين للبورصة باعتبارها طرفا مختصما فى تلك الدعاوى.

وحصلت المجموعتان (بورتو-عامر) فى فبراير 2019، على حكم من مركز القاهرة للتحكيم الدولي بأحقيتهما فى مبلغ 39.9 مليون دولار فى نزاع مشروع بورتو طرطوس بسوريا.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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