أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 4 -9 -2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد ، اختتام جلسة التداول على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وحجم تداولات 941 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.6% عند 9996 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.07%، ليسجل 2188 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1% مسجلًا 3138 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 941 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 81 سهمًا من إجمالي 195 متداولة، بينما هبط 39، وبقي 75 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..تأجيل دعوى «المصرية للمنتجعات» ضد مساهمين مدينين 14.2 مليون دولار

المصرية للمنتجعات

وشهدت أخبار البورصة ،إعلان شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن تأجيل دعويين قضائيتين أمام محكمة شمال القاهرة ضد مساهمين اثنين من المدينين للشركة لإلزامهم بدفع مبلغ 14.2 مليون دولار مستحق عليهما لصالح الشركة.

وقالت المصرية للمنتجعات السياحية فى إفصاح مرسل الأحد، إن هاتين الدعويين كان مقررا نظرهما فى جلسة 3 سبتمبر الجارى لتقديم المستندات ثم تقرر تأجليها إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل.

ونوهت الشركة فى إفصاح سابق ( 2 أغسطس الماضى) إلى أن رفعها لهذه الدعاوى يأتى فى إطار حرص مجلس الإدارة على تحصيل كل حقوقها لدى الغير، بغض النظر عن شخص المدين للمحافظة على أموال الشركة وحقوق جميع المساهمين، (لم يتضمن الإفصاح اسم المساهمين أو تفاصيل أكثر حول الدعاوى ).

وأفصحت الشركة فى 12 يونيو الماضى عن حصولها على أحكام قضائية ضد أحد المساهمين فى قضايا شيكات بدون رصيد قيمتها 7.4 مليون دولار.

أخبار البورصة المصرية..المصريين للاستثمار تكلف «سوليد كابيتال» لتقييم أرض بالقاهرة

كما أعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، تكليف سوليد كابيتال للاستشارات المالية لتحديد القيمة السوقية لقطعة أرض معروض شراؤها بقيمة 35 مليون جنيه تقريبا.

وقرر مجلس إدارة المصريين للاستثمار والتنمية والعمرانية بجلسته المنعقدة 3 سبتمبر الجارى إدراج عرض الشراء وتقرير سوليد كابيتال (بعد تسليمه) على جدول أعمال عمومية المساهمين القادمة (13 سبتمبر) للبت فى العرض بشكل نهائى.

كما قرر المجلس تكليف سوليد كابيتال للاستشارات المالية بإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم بشكل متواز فى إطار استعدادها لزيادة رأس المال المصدر خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت المصريين للاستثمار فى مطلع سبتمبر الجارى تلقيها عرضا لشراء قطعة أرض بمحافظة القاهرة من المستثمر باسر محمد إمام محمد بقيمة إجمالية قدرها 35 مليون جنيه تقريبا.

وتبلغ مساحة الأرض المشار إليها حوالى 1876 مترا مربعا شاملة المنافع والأجزاء المشتركة، وتقع بمنطقة جسر السويس -الزيتون-بمحافظة القاهرة .

ويتضمن العرض المقدم من ياسر إمام دفع مبلغ 3.5 مليون جنيه كمقدم فى تاريخ قبول العرض على أن يسدد باقى الثمن على دفعات لاحقة خلال السنوات التالية.

أخبار البورصة..أبو ظبي الإسلامي يستعد لدعوة المساهمين لاكتتاب زيادة رأسمال جديدة إلى 5 مليارات جنيه

محمد على الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الإسلامى

كذلك أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للشروع فى إجراءات دعوة المساهمين لاكتتاب جديد فى زيادة رأسمال المصدر من 4 إلى 5 مليارات جنيه مصرى.

واشترطت الرقابة المالية على مصرف أبو ظبي الإسلامي إلا يتم السير فى اجراءات زيادة رأسمال إلا بعد التأشير التجارى على الزيادة السابقة المنفذة فى يوليو الماضى، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة الأحد.

ومن المقرر تنفيد الزيادة المشار إليها (مليار جنيه) عبر الاكتتاب فى 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، إضافة إلى مصاريف إصدار تصل إلى 5 قروش للسهم.

وأعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر فى 21 يوليو الماضى نجاح تغطية اكتتاب زيادة رأسمالها المصدر من 2 إلى 4 مليارات جنيه بنسبة 95.9% في المرحلة الأولى.

وتوزعت الزيادة على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم تغطي كامل قيمة الزيادة البالغة 2 مليار جنيه، إضافة إلى مصاريف إصدار تصل إلى 5.23 قرش للسهم.