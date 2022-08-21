أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 21-8-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد ،اختتام جلسة التداول على صعود قوي لمؤشراتها ، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، بحجم تداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 2.43% عند 10339 نقطة، بينما صعد“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.68%، ليسجل 2195 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.9% مسجلًا 3152 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 111 سهمًا من إجمالي 193 متداولة، بينما هبط 27، وبقي 55 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..بنك سايب يبيع حصته في شركة الأهرام للورق المنتجة لمناديل فلورا

طارق الخولى رئيس بنك سايب

وشهدت أخبار البورصة،إعلان شركة المصرفية العربية الدولية “سايب بنك”، عن موافقتها على بيع حصته في شركة الأهرام للورق المنتجة لمناديل فلورا المنتشرة في السوق المصرية.

وأكد بنك سايب في إفصاح مرسل للبورصة الأحد، شروعه في إتمام اجراءات البيع على كامل حصته البالغة 8.53% في شركة الأهرام للورق على أن يجرى إعلان التفاصيل بعد التنفيذ (لم يتضمن الإفصاح السعر أو الجهة المشترية للحصة).

ويعتبر بنك سايب أول بنك عربي مشترك يعمل بمصر في إطار أحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974، ويزاول البنك جميع الأعمال الاستثمارية المصرفية والمالية والتجارية، كما يزاول أنشطة القروض الائتمانية، ويقدم التسهيلات القصيرة والمتوسطة.

ووافق مجلس إدارة البنك، فى 18 أكتوبر الماضى، على التخارج من القاهرة لتداول الأوراق المالية، وقال البنك فى إفصاح لاحق، (13 مارس الماضى)، إن عملية التخارج ستظل مرهونة بحصولها على عرض شراء مناسب (لم يجرى البيع حتى الآن).

ويستحوذ مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر على 50.8% من أسهم القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية (لم تتضمن الإفصاحات حصة بنك سايب فى الشركة).

أخبار البورصة المصرية..المطورون العرب تشرع فى تقييم شركة تابعة لطرحها للاكتتاب العام

أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة بورتو جروب القابضة

كما أعلن شركة المطورون العرب القابضة (بورتو جروب سابقا) شروعها فى تقييم إحدى الشركات التابعة تمهيدا لطرحها للاكتتاب العام فى البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.

وكلفت المطورون العرب اليوم الأحد شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية كمستشار مالى مستقل لتقييم إحدى الشركات التابعة دون تسميتها ،وفقا لإفصاح منشور على شاشة التداول.

وأشار الإفصاح إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار موافقة سابقة صادرة عن مجلس الإدارة فى اجتماع بتاريخ 11 نوفمبر 2021 ، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل فى حينه.

يشار إلى أن مجموعة بورتو القابضة تأسست فى أغسطس 2015؛ نتيجة عملية انقسام من مجموعة عامر جروب، ثم غيرت اسمها إلى المطورون العرب منذ فبراير الماضى (2022).

ويتبع المجموعة عدد من الشركات العاملة في مصر وسوريا وجزر فيرجن (البريطانية)، ويقع مقرُّها في محافظة القاهرة، ويبلغ رأسمالها الحالى 702 مليون جنيه موزعا على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.6 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين شركة أسماك الإماراتية التى تستحوذ على 19.69% من الأسهم، كما يستحوذ عبدالسلام مسعود عبدالكريم على 8.46%.

كذلك تستحوذ المساهمة مروة محمد الأمين رجب أحمد على 6.79% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5% وفقًا لآخر إفصاح هيكل ملكية بتاريخ 20 يوليو الماضى.

أخبار البورصة..مدينة الإنتاج الإعلامي تنفى علمها بصفقة استحواذ سعودية مرتقبة

صندوق الاستثمارات السعودى

كذلك أعلنت شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي عدم امتلاكها أى معلومات حول نية صندوق الاستثمارات العامة السعودى شراء حصة من الأسهم.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من مدينة الإنتاج الإعلامي للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول اعتزام الصندوق السعودي الاستثمار بالشركة.

ونفذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي عملية شراء متوازية في أربع شركات مصرية مدرجة بالبورصة المصرية (10 أغسطس الجارى) بقيمة 25 مليار جنيه ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبا.

وأظهرت البيانات المنشورة على شاشة التداول بالبورصة ( 10 أغسطس) تنفيذ هذه العمليات عبر آلية صفقات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الصفقات جرى تنفيذها على أسهم شركات:إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.