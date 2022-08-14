أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 14-8-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وحجم تداولات 1.4 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.04% عند 9984 نقطة ، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 3.43%، ليسجل 2129 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.45% مسجلًا 3065 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.44 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 108 أسهم من إجمالي 189 متداولة، بينما هبط 35 وبقي 46 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية…صندوق الاستثمارات السعودى يخطط لدعم موبكو دوليا

وشهدت أخبار البورصة المصرية ،إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودى عن خطته لدعم وتعزيز مكانة شركة مصر لإنتاج الأسمدة -موبكو على المستويين الإقليمى والدولى خلال الفترة القادمة.

وقال صندوق الاستثمارات السعودى فى إفصاح مرسل للبورصة الأحد، إن هذه الخطة تستهدف دعم مجالات وأنشطة الشركة وتعزيز مكانتها فى الأسواق المستهدفة مع تنمية وتشجيع المواهب وتوسيع نطاق مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأشار الصندوق إلى أن أهدافه التجارية أو مقترحاته التى سيطرحها بشأن إدارة موبكو لن تؤثر بطبيعة الحال على إدارتها أو تضر بمصالح عملائها والمتعاملين معها.

ونفذ صندوق الاستثمارات السعودى عملية استحواذ على 25% من أسهم موبكو تقريبا بجلسة 10 أغسطس الجارى ( 57.2 مليون سهم ) بقيمة إجمالية قدرها 7.1 مليار جنيه.

وجاءت هذه الصفقة فى إطار عمليات شراء نفذت بالتوازى على حصص مختلفة فى أربع شركات مصرية مدرجة بقيمة 25 مليار جنيه ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبا.

أخبار البورصة المصرية..إعمار مصر تنفي دخولها في شراكة لتطوير 1000 فدان بمدينة المستقبل

إعمار مصر للتنمية

كما أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية تقديمها عرض شراكة إلى شركة المستقبل للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمرانى على مساحة 1000 فدان بمدينة المستقبل.

جاء ذلك فى إفصاح مختصر مرسل من إعمار مصر للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشرته بعض المواقع الإخبارية حول هذا الموضوع.

وأطلقت إعمار مصر مطلع أغسطس الجارى مشروعا جديدا بالساحل الشمالى بتكلفة استثمارية قدرها 53 مليار جنيه بالشراكة مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات والاستثمار.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك ،إن هذا المشروع يحمل اسم ( SOUL) ،وجارى الحصول على التراخيص اللازمة للبدء فى عمليات البناء والتشييد على الفور.

وتبلغ مساحة المشروع حوالى 518 فدان سيجرى إنشاء 2500 وحدة سكنية فاخرة تشمل فيلات وواحدات تجارية وسياحية وفقا لمخطط المشروع الذى أعدته شركات عالمية متخصصة فى التخطيط العمرانى والسياحى.

أخبار البورصة..ابن سينا فارما تسجل مبيعات بقيمة 10.2 مليار جنيه فى ستة أشهر

إعمار مصر للتنمية

كذلك أفصحت شركة ابن سينا فارما ارتفاع مبيعاتها بشكل طفيف إلى 10.2 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية 30 يونيو الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 10.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم ابن سينا فارما المجمعة المرسلة للبورصة الأحد، ارتفاع تكاليف نشاطها إلى 9.4 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة مع تكاليف بلغت 9.3 مليار خلال الفترة المقارنة من 2021.

وانخفض صافى الربح المجمع إلى 87.7 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقارنة مع صافى ربح قدره 104.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.(لم تظهر القوائم المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة كثيرا عن القوائم المجمعة ).

كما انخفض نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.07 جنيه بنهاية يونيو 2022 ، مقارنة مع 0.09 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 21.7 مليار جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بنحو 18.6 مليار خلال العام السابق 2020.